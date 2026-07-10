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शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रेंना मोठा धक्का! डॉक्टर मारहाण प्रकरणात कल्याण कोर्टाकडून 4 दिवसांची पोलीस कोठडी

Updated On: Jul 10, 2026 | 03:42 PM IST
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सारांश

शास्त्रीनगर रुग्णालयातील डॉक्टर मारहाण प्रकरणात शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांच्यासह ४ आरोपींना १३ जुलैपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. काय आहे संपूर्ण प्रकरण? वाचा सविस्तर वृत्त.

रमेश म्हात्रेला 4 दिवसांची पोलीस कोठडी कल्याण कोर्टाने सुनावली (Photo Credit- X)

रमेश म्हात्रेला 4 दिवसांची पोलीस कोठडी कल्याण कोर्टाने सुनावली (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रेंना मोठा धक्का!
  • डॉक्टर मारहाण प्रकरणात कल्याण कोर्टाकडून ४ दिवसांची पोलीस कोठडी
  • इतर तिघांनाही १३ जुलैपर्यंत पोलीस कोठडी
KDMC Hospital Assault: कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या (KDMC) शास्त्री नगर रुग्णालयातील डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना झालेली मारहाण प्रकरणी शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांना आता ४ दिवस म्हणजे १३ जुलैपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. आज कोर्टात या प्रकरणी सुनावणी पार पडली, यावेळी रमेश म्हात्रे यांच्यासह इतर तीन आरोपी हजर होते. या तिघांनाही १३ जुलैपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

नेमके काय घडले?

सोमवारी एका गर्भवती महिलेला प्रसूतीसाठी शास्त्रीनगर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. तपासणीनंतर डॉक्टरांनी नवजात बाळाला उपचारासाठी एनआयसीयू (नवजात शिशु अतिदक्षता विभाग)ची गरज भासू शकते, अशी माहिती नातेवाईकांना दिली. मात्र रुग्णालयातील एनआयसीयू विभागातील सर्व बेड भरलेले असल्याने जागा उपलब्ध नव्हती. त्यामुळे बाळाच्या सुरक्षिततेचा विचार करून डॉ. सृष्टी बाविस्कर आणि डॉ. वैभव साळुंखे यांनी तातडीने दुसऱ्या रुग्णालयात हलविण्याचा सल्ला दिला.

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फोनला प्रतिसाद न मिळाल्याने वाद वाढला

रुग्णाच्या नातेवाईकांनी याच रुग्णालयात जागा उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली. मात्र जागा नसल्याचे डॉक्टरांनी स्पष्ट केल्यानंतर त्यांनी शास्त्रीनगर परिसरातील नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांच्याशी संपर्क साधला. नगरसेवकांनी डॉक्टरांना फोन केला, मात्र ते रुग्णसेवेत व्यस्त असल्यामुळे फोन उचलू शकले नाहीत. त्यानंतर रात्री नगरसेवक आणि त्यांच्या काही कार्यकर्त्यांनी रुग्णालयात येऊन डॉक्टरांना जाब विचारला.

डॉक्टरांना शिवीगाळ आणि मारहाण

आरोपानुसार, कोणतीही सविस्तर विचारपूस न करता डॉ. वैभव साळुंखे आणि डॉ. सृष्टी बाविस्कर यांना अर्वाच्य भाषेत शिवीगाळ करण्यात आली आणि त्यानंतर त्यांना मारहाण करण्यात आली. या घटनेमुळे वैद्यकीय क्षेत्रात संतापाची लाट उसळली असून डॉक्टरांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास करत नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांना आता ४ दिवसाची पोलिस कोठडी सुनावली आहे.

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Web Title: Shiv sena corporator ramesh mhatre sent to police custody till july 13 in kalyan doctor assault case

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Published On: Jul 10, 2026 | 03:35 PM

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