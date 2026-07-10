शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रेंना मोठा धक्का! डॉक्टर मारहाण प्रकरणात कल्याण कोर्टाकडून 4 दिवसांची पोलीस कोठडी

#UPDATE | Shiv Sena Corporater Ramesh Mhatre sent to Police custody till 13th July by Kalyan Court in connection with the case involving the assault on doctors and nurses at Dombivli’s Shastri Nagar Hospital. https://t.co/3gm8q55yxE — ANI (@ANI) July 10, 2026
सोमवारी एका गर्भवती महिलेला प्रसूतीसाठी शास्त्रीनगर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. तपासणीनंतर डॉक्टरांनी नवजात बाळाला उपचारासाठी एनआयसीयू (नवजात शिशु अतिदक्षता विभाग)ची गरज भासू शकते, अशी माहिती नातेवाईकांना दिली. मात्र रुग्णालयातील एनआयसीयू विभागातील सर्व बेड भरलेले असल्याने जागा उपलब्ध नव्हती. त्यामुळे बाळाच्या सुरक्षिततेचा विचार करून डॉ. सृष्टी बाविस्कर आणि डॉ. वैभव साळुंखे यांनी तातडीने दुसऱ्या रुग्णालयात हलविण्याचा सल्ला दिला.
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रुग्णाच्या नातेवाईकांनी याच रुग्णालयात जागा उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली. मात्र जागा नसल्याचे डॉक्टरांनी स्पष्ट केल्यानंतर त्यांनी शास्त्रीनगर परिसरातील नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांच्याशी संपर्क साधला. नगरसेवकांनी डॉक्टरांना फोन केला, मात्र ते रुग्णसेवेत व्यस्त असल्यामुळे फोन उचलू शकले नाहीत. त्यानंतर रात्री नगरसेवक आणि त्यांच्या काही कार्यकर्त्यांनी रुग्णालयात येऊन डॉक्टरांना जाब विचारला.
आरोपानुसार, कोणतीही सविस्तर विचारपूस न करता डॉ. वैभव साळुंखे आणि डॉ. सृष्टी बाविस्कर यांना अर्वाच्य भाषेत शिवीगाळ करण्यात आली आणि त्यानंतर त्यांना मारहाण करण्यात आली. या घटनेमुळे वैद्यकीय क्षेत्रात संतापाची लाट उसळली असून डॉक्टरांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास करत नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांना आता ४ दिवसाची पोलिस कोठडी सुनावली आहे.
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