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रेल्वे प्रवाशांच्या आरोग्याशी खेळ? विक्रेत्यानं चहाची भांडी थेट पावसाच्या घाण पाण्यात धुतली; किळसवण्याप्रकाराचा VIDEO VIRAL

Updated On: Jul 10, 2026 | 03:30 PM IST
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सारांश

Nalasopara Viral Video : सोशल मीडियावर एक अतिशय संतापजनक प्रकाराचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. एक चहा विक्रेता पावसाच्या रस्त्यावर साचलेल्या दूषित पाण्यात चहाची भांडी धुताना दिसत आहे. या किळसवाण्या प्रकारावर नेटकऱ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.

Tea Vendor Washes Utensils in Dirty Rainwater Video Viral

रेल्वे प्रवाशांच्या आरोग्याशी खेळ? विक्रेत्यानं चहाची भांडी थेट पावसाच्या घाण पाण्यात धुतली; किळसवण्याप्रकाराचा VIDEO VIRAL (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • रेल्वे प्रवाशांच्या आरोग्याशी खेळ?
  • विक्रेत्यानं चहाची भांडी थेट पावसाच्या घाण पाण्यात धुतली
  • किळसवण्याप्रकाराचा व्हिडिओ व्हायरल
  • लोकांकडून कारवाईची मागणी
बाहेर फिरताना किंवा रेल्वे प्रवास करताना अनेक गरमागरम चहा पिण्याची सवय असते. पण पीत असलेला चहा खरोखरच स्वच्छ भांड्यात बनवला जातो का? हा प्रश्न उपस्थित करणारा एक अत्यंत धक्कादायक आणि किळसवाणा प्रकार समोर आला आहे. एका रेल्वे स्टेशनच्या अगदी समोर साचलेल्या पावसाच्या दुर्गंधयुक्त पाण्यात एक विक्रेता चक्क चहाची भांडी धुताना दिसत आहे. याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला असून अनेकांनी यावर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. हा सरळ सरळ प्रवशांच्या आरोग्याशी खेळ असल्याचे लोकांचे म्हणणे आहे.

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काय आहे व्हिडिओत?

गेल्या काही दिवसांत मुसळधार पावसामुळे ठिकठिकाणी रस्ते आणि खड्ड्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी साचलेले आहे. अशाच एका रल्वे स्थानकाच्या मुख्य प्लॅटफॉर्मच्या अगदी समोरही पाण्याचं तळं निर्माण झालं आहे. धक्कादायक म्हणजे एक व्यक्ती या दूषित दुर्गंधीयुक्त पाण्यात चहाची भांडी धुताना दिसत आहे. एका चहा विक्रेत्याने पाण्याचा तुटवडा किंवा सोयीसाठी थेट दुकानासमोर साचलेल्या घाणरेड्या पाण्यात आपली चहाची भांडी धुतलू आहेत. स्टेशन परिसरातील एका नागरिकाने हा व्हिडिओ रेकॉर्ड करत सोशल मीडियावर पोस्ट केला आहे.

व्हायरल व्हिडिओ

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईला लागून असलेल्या नालासोपारा रेल्व स्थानकाबाहेरील हा प्रसंग आहे. हे रेल्व स्थानक अतिशय गजबजलेले असते. लाखो प्रवासी येथून ये-जा करतात. अनेक प्रवासी येथील स्टॉल्सवर चहा-नाश्ता करतात. आधीच पावसाळ्यात कावीळ, टायफॉईड, गॅस्ट्रो अशा आजारांचा धोका वाढलेला असतो. अशा संवेदनशील काळात थेट रस्त्यावर दूषित पाण्यात खाद्यपदार्थांची भांडी धुतली गेल्याने नागरिकांच्या आरोग्यविषयी प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. अशा निष्काळजीपणा आणि बेजबाबदार विक्रेत्यांवर कठोर कारवाईची मागणी लोक करत आहेत. अशा लोकांमुळेच प्रमाणिकपणावरील विश्वास उडतो असे लोकांचे म्हणणे आहे.

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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Tea vendor washes utensils in dirty rainwater video viral

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Published On: Jul 10, 2026 | 03:30 PM

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