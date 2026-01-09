Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

ताण कमी करून मनाला शांत ठेवायचंय? मेंटल रिसेट ‘करण्याचे ‘हे’ आहेत सोपे मार्ग

आजच्या वेगवान आणि तणावपूर्ण जीवनशैलीत मानसिक शांतता जपणे खूप गरजेचे झाले आहे. रोजच्या छोट्या सवयी आणि स्वतःची काळजी घेणारे उपाय अंगीकारल्यास ताणतणाव आणि चिंता सहज कमी करता येऊ शकते.

Updated On: Jan 09, 2026 | 01:30 PM
ताण कमी करून मनाला शांत ठेवायचंय? मेंटल रिसेट 'करण्याचे 'हे' आहेत सोपे मार्ग

(फोटो सौजन्य – istock)

Follow Us:
Follow Us:
  • दिवसाची सुरुवात शांतपणे करणे आणि नियमित खोल श्वसनाचा सराव केल्यास मन स्थिर राहते व चिंता कमी होते.
  • दररोज थोडा व्यायाम किंवा चालणे आणि मोबाईल-स्क्रीनपासून वेळोवेळी ब्रेक घेणे मानसिक ताण कमी करण्यास मदत करते.
  • पुरेशी झोप, आरोग्यदायी आहार आणि भरपूर पाणी पिल्याने मन प्रसन्न राहते आणि शरीर-मेंदू दोन्ही ताजेतवाने होतात.
आजच्या धकाधकीच्या जीवनशैलीत ताणतणाव आणि चिता ही अनेकांसाठी सामान्य समस्या झाली आहे. कामाच्या विचित्र वेळापत्रकांपासून ते सतत मोबाईल आणि डिजिटल माध्यमांमध्ये गुंतून राहण्यामुळे मनावर ताण येतो. याचा परिणाम थकवा, चिडचिडेपणा आणि जीवनातील आनंद कमी होण्यात दिसतो. मात्र, रोजव्या छोट्या सवयी आणि स्वत ची काळजी घेणाऱ्या उपायांमुळे मनाला शांतता मिळू सकते आणि पुन्हा उत्साही वाटू शकते.

नाश्त्यात चहा पिण्याने कोणता आजार होतो? तुमच्याजवळ आहे का याचं उत्तर, तुम्हीही ही चूक करताय, व्हा सावध

दिवसाची सुरुवात शांतपणे करा

सकाळी घाईगडबड न करता दिवसाची सुरुवात शातपणे करा, काही मिनिटे खोल श्वास ध्या हलके स्ट्रेचिंग करा किंवा शांत बसून स्वतः सौबत वेळ घालवा, अशी सुरुवात मनातील गोंधळ कमी करते आणि दिवसातील ताण हाताळण्यासाठी मन तयार करते.

खोल श्वसनाचा सराव करा

चिंता वाढली की खोल श्वसन हा सर्वात सोपा आणि प्रभावी उपाय ठरतो. नाकाने हळू श्वास घ्या, काही सेकंद थांबा आणि तोंडाने शांतपणे श्वास सोडा. दिवसातून पाच मिनिटे असा सराव केल्यास ताण कमी होतो आणि लगेच हलके वाटू लागते.

नियमित हालचाल ठेवा

व्यायाम हा नैसर्गिक तणावनाशक आहे. यासाठी जड व्यायाम करण्याची गरज नाही. चालणे, योग, नृत्य किंवा साधे स्ट्रेचिंगसुद्धा उपयोगी ठरते. रोज २० ते ३० मिनिटांची हालचाल मन प्रसन्न ठेवते आणि ऊर्जा वाढवते.

स्क्रीन टाइम मर्यादित ठेवा

सतत येणाऱ्या नोटिफिकेशन्स, सोशल मीडियावर स्क्रोलिंग आणि स्क्रीनकडे पाहणे यामुळे नकळत चिंता वाढते. झोपण्यापूर्वी मोबाईल टाळणे, मधूनमधून डिजिटल ब्रेक घेणे आणि ऑफलाइन आवडत्या गोष्टी करणे आवश्यक आहे. मनालाही विश्रांतीची गरज असते,

पुरेशी झोप घ्या

झोपेची कमतरता ताणतणाव आणि चिंता वाढवू शकते, ठराविक वेळेला झोपणे, रात्री उशिरा कॅफिन टाळणे आणि झोपण्यापूर्वी शांत करणारी दिनचर्या ठेवणे फायदेशीर ठरते. चांगली झोप मेंदूला नव्याने ताजेतवाने करते.

भारतातील अनोखं रेल्वे स्टेशन जो रविवारी घेतो सुट्टी; ना हॉर्न, ना ट्रेन… जाणून घ्या नाव नसलेल्या या स्टेशनची कहाणी

सजगपणे आहार घ्या आणि पाणी प्या

आपण काय खातो त्याचा आपल्या मानसिक आरोग्यावर थेट प्रभाव पडतो. फळं, भाज्या, संपूर्ण धान्य आणि भरपूर पाणी यांचा समतोल आहार मानसिक आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरतो. जास्त कॅफिन आणि साखर असलेले पदार्थ टाळल्यास अस्वस्थता कमी होऊ शकते.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Stress anxiety reduction daily habits lifestyle news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 09, 2026 | 01:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

स्वयंपाकघरातील ही चिमूटभर पावडर डायबिटीजला ठेवेल नियंत्रणात, सटासट कमी होईल रक्तातील साखरेचे प्रमाण; स्वतः डॉक्टरांनी केली शिफारस
1

स्वयंपाकघरातील ही चिमूटभर पावडर डायबिटीजला ठेवेल नियंत्रणात, सटासट कमी होईल रक्तातील साखरेचे प्रमाण; स्वतः डॉक्टरांनी केली शिफारस

फक्त 5 रुपये खर्च करा आणि 7 दिवसांतच चेहऱ्यावरील सर्व सुरकुत्या दूर करा, तरुण त्वचेसाठी प्रभावी घरगुती उपाय
2

फक्त 5 रुपये खर्च करा आणि 7 दिवसांतच चेहऱ्यावरील सर्व सुरकुत्या दूर करा, तरुण त्वचेसाठी प्रभावी घरगुती उपाय

Ex सोबतची मैत्री पुन्हा देईल का दगा? ‘मैत्रीचा हात’ पुढे करण्यापूर्वी ‘या’ ४ गोष्टींचा नक्की विचार करा
3

Ex सोबतची मैत्री पुन्हा देईल का दगा? ‘मैत्रीचा हात’ पुढे करण्यापूर्वी ‘या’ ४ गोष्टींचा नक्की विचार करा

शहरी भागात वाढतंय जलप्रदूषण, सामान्यांचं आरोग्य धोक्यात; गुणवत्तेवर लक्ष देणं गरजेचं
4

शहरी भागात वाढतंय जलप्रदूषण, सामान्यांचं आरोग्य धोक्यात; गुणवत्तेवर लक्ष देणं गरजेचं

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
नेपाळच्या राजकारणात भूकंप! बालेन शाह ने महापौर पदाचा दिला राजीनामा; आता थेट PM च्या खुर्चीवर नजर

नेपाळच्या राजकारणात भूकंप! बालेन शाह ने महापौर पदाचा दिला राजीनामा; आता थेट PM च्या खुर्चीवर नजर

Jan 19, 2026 | 03:54 PM
Taloja MIDC Pollution: तळोजा एमआयडीसी नक्की उद्योगांचे केंद्र की अपघातांचे माहेरघर?

Taloja MIDC Pollution: तळोजा एमआयडीसी नक्की उद्योगांचे केंद्र की अपघातांचे माहेरघर?

Jan 19, 2026 | 03:53 PM
शाळांमध्ये झळकला ‘हिंद दी चादर’ माहितीपट! गुरुतेग बहादूर यांच्या ३५० व्या शहीद समागम वर्षानिमित्त विद्यार्थ्यांचा मोठा उत्साह

शाळांमध्ये झळकला ‘हिंद दी चादर’ माहितीपट! गुरुतेग बहादूर यांच्या ३५० व्या शहीद समागम वर्षानिमित्त विद्यार्थ्यांचा मोठा उत्साह

Jan 19, 2026 | 03:52 PM
Mayor reservation draw date : महापौर पदासाठी आरक्षण सोडत ‘या’ दिवशी होणार जाहीर; तारीख आली समोर

Mayor reservation draw date : महापौर पदासाठी आरक्षण सोडत ‘या’ दिवशी होणार जाहीर; तारीख आली समोर

Jan 19, 2026 | 03:52 PM
Global Ranking: ड्रॅगनची कमाल! संपूर्ण जगात जिथे हार्वर्डच होता शिक्षणविश्वाचा निर्विवाद सम्राट, तिथेच चीनने फडकवला विजयध्वज

Global Ranking: ड्रॅगनची कमाल! संपूर्ण जगात जिथे हार्वर्डच होता शिक्षणविश्वाचा निर्विवाद सम्राट, तिथेच चीनने फडकवला विजयध्वज

Jan 19, 2026 | 03:48 PM
शरीरातील हाडं तुटली, दात तुटले, हिमोग्लोबिन अवघे १.९! CRPF च्या घरी काम करणाऱ्या चिमुरडीवर अत्याचार, मृत्यूशी देतेय झुंज

शरीरातील हाडं तुटली, दात तुटले, हिमोग्लोबिन अवघे १.९! CRPF च्या घरी काम करणाऱ्या चिमुरडीवर अत्याचार, मृत्यूशी देतेय झुंज

Jan 19, 2026 | 03:47 PM
MIM मुळे कोणाची हानी तर कोणाचा लाभ! मिळालेली मते एमआयएमची जमेची बाजू तर ‘हिंदुत्व’ ही येणार पुढे

MIM मुळे कोणाची हानी तर कोणाचा लाभ! मिळालेली मते एमआयएमची जमेची बाजू तर ‘हिंदुत्व’ ही येणार पुढे

Jan 19, 2026 | 03:47 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM
THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

Jan 19, 2026 | 02:08 PM
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM