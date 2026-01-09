Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

भारतातील अनोखं रेल्वे स्टेशन जो रविवारी घेतो सुट्टी; ना हॉर्न, ना ट्रेन… जाणून घ्या नाव नसलेल्या या स्टेशनची कहाणी

भारतीय रेल्वे आधुनिकतेकडे झपाट्याने वाटचाल करत असली तरी आजही देशात अशी काही रेल्वे स्थानके आहेत, जी आपल्या वेगळेपणामुळे सर्वांचे लक्ष वेधून घेतात. देशात असेच एक रेल्वे स्टेशन आहे, जिथे रविवारी कोणतीही रेल्वे येत नाही.

Updated On: Jan 09, 2026 | 12:11 PM
भारतातील अनोखं रेल्वे स्टेशन जो रविवारी घेतो सुट्टी; ना हॉर्न, ना ट्रेन... जाणून घ्या नाव नसलेल्या या स्टेशनची कहाणी

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

  • वर्धमानपासून सुमारे ३५ किमी अंतरावर असलेल्या या स्टेशनवर रविवारी एकही रेल्वे थांबत नाही.
  • या रेल्वे स्टेशनला अधिकृत नावचनाही, तरीही बांकुडा–मासाग्राम मार्गावरील प्रवाशांसाठी हे एक महत्त्वाचं थांबे ठरतं.
  • रविवारी तिकीट काउंटर आण इतर सर्व सेवा बंद राहतात; ज्यामुळे हे स्टेशन अधिकच अनोखं ठरतं.
भारतीय रेल्वे दिवसेंदिवस आधुनिक सोयी-सुनिधा बाढवण्यावर भर देत आहे. भारतीय रेल्वेने आइपर्पत अनेक आशाामक कामे केली आहेत ज्यामुळे भारतीय रेल्वे जगातील सगळ्यात मोठ्या राल्वे नेटवर्कपैकी एक आहे. देशभरात रेल्वे स्टेशनांचा विस्तार जुन्या रेल्वे स्टेशनांचा चेहरामो मोहरा बदलून टाकला आहे. पण आजही असे काही रेल्वे स्टेशन असे आहेत, दिवसांची आठवण करून देतात, एका अशाच रेल्वे स्टेशनबाबत आज आएग जाणून घेणार आहोत, निने रविवारी रेल्वेचा हात नाही. चला तर मग पाहुयात यामागचं कारण काय आहे.

रेल्वे सेवा आणि रविवार अनेकदा असं अपितानं जातं की, रविवारी काही रेल्वे उशिराने येतात किवा कॅन्सल होतात त्यामुळे रविवारी येने प्रवास करण्याआधी रेल्वेचं स्टेटस आधी येश करणं गरजेचं मानलं जातं कारण भारतीय रेल्वेकडून दर रविवारी ट्रॅकच्या दुरुस्तीचं काम करण्यासठी मोठे ब्लॉक दिवसांमध्ये सेवा सुरळीत रेल्वेच्या वेळापत्रकावर याचा प्रभाव पडतो पण कचा उद्देश इतर मिळाली हा असती, भारतात एक असं रेल्वे स्टेशन आहे जिथे रविवारी रेल्वे हॉर्न किया शिटी वाजत नाही. है सेल्वे स्टेशन पक्षिम बंगालच्या वर्धमान जिल्ह्यात आहे.

रिपोट्र्सनुसार, वर्धमानपासून साधारण ३५ किलोमीटर अंतरावरील या स्टेशनवर केवळ बांकुडा-मासाग्राम पैसेंजर रेलवे थांबते, पण रविवारी ही रेल्वे सुद्धा येत नाही आणि स्टेशनवर पूर्णपणे पिन ड्रॉप सापलेन्स रहती, माणजे ना रेल्वेचा हॉर्न वाजत ना कोणती सूचना दिली जात. रविवारी स्टेशन मास्टरलता रेल्वेचे तिकीट खरेदी करण्यासठी वर्धमान शहरात जान लागतं. स्पामुळेच स्टेशनावर तिकीट काउंटर व्वणि सगळ्या सेवा या दिवशी बंद राहतात.

या स्टेशनचं आणखी एक वेगळेपण माणजे या स्टेशनला नावच नाहीये नाव नसून सुद्धा हे स्टेशन प्रवाशांसाठी खूप महत्वाचं ठरतं. कारण हे स्टेशन बाकुडा आणि मास्तग्राम दम्मान प्रवास करणा-यांसाठी महत्त्वाचा दुज आहे. स्थानिक लोक दावा करतात को, असे छोटे स्टेशन आभाई दूर राहणाऱ्या लोकांच्या सोयीसाठी बनवले जात होते. रिपोट्र्सनुसार, रेल्वेचा हॉर्न पहाटे ३ वाजताही प्रामुल्यने सुरक्षेच्या कारणांसाठी बनवला जातो.

