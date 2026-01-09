Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

नाश्त्यात चहा पिण्याने कोणता आजार होतो? तुमच्याजवळ आहे का याचं उत्तर, तुम्हीही ही चूक करताय, व्हा सावध

जर तुम्ही चहाचे चाहते असाल तर तुम्हाला त्याचे सर्व दुष्परिणाम माहीत असले पाहिजेत. कारण काही परिस्थितींमध्ये चहा पिऊन अस्वस्थता येऊ शकते आणि तुमच्या आरोग्यासाठी खूप हानिकारक असू शकते, जाणून घ्या

Updated On: Jan 09, 2026 | 11:52 AM
नाश्त्यासह चहा का पिऊ नये (फोटो सौजन्य - iStock)

नाश्त्यासह चहा का पिऊ नये (फोटो सौजन्य - iStock)

  • नाश्त्यात चहा पिण्याने काय दुष्परिणाम होतात 
  • चहा आरोग्यासाठी हानिकारक आहे का 
  • चहा पिणे आरोग्यासाठी त्रासदायक?
चहा हे अनेक प्रकारे एक उत्तम पेय असू शकते, परंतु इतर सर्व गोष्टींप्रमाणे, गैरवापराचेही तोटे असू शकतात. म्हणून, नाश्त्यात त्याचे सेवन केल्याने काही आरोग्य समस्यांचा धोका वाढतो. पण चहा पिण्यामुळे कोणते आजार होऊ शकतात हे तुम्हाला माहिती आहे का? योग्य उत्तर निवडण्यासाठी तुमच्याकडे चार पर्याय आहेत: अशक्तपणा, अस्वस्थता, आम्लता किंवा तिन्ही?

खरंतर चहा हे भारतात एक लोकप्रिय पेय आहे. अनेकांना चहाचा घोट घेतल्याशिवाय दिवसच सुरू करता येत नाही. जरी ब्रिटिश भारतात आल्यानंतर ते लोकप्रिय झाले असले तरी, भारतीयांनी त्यांच्या आवडीनुसार त्यात विविध घटक जोडले आहेत. त्यात दोन मुख्य संयुगे आहेत: कॅफिन आणि टॅनिन. ही दोन संयुगे चहाच्या आरोग्यावर होणाऱ्या दुष्परिणामांसाठी जबाबदार आहेत. नक्की काय होऊ शकते जाणून घ्या. 

1 दिवसात किती मसाला चहा पिणे योग्य? दुधाचा चहा जास्त पिण्याने काय होते नुकसान, डॉक्टरांनी दिला इशारा

अशक्तपणा

जर तुम्ही नाश्त्यात लोहयुक्त पदार्थ खाल्ले आणि त्यासोबत चहा प्यायलात तर लक्षात ठेवा की तुम्ही तुमच्या नाश्त्यातील सर्व लोह शोषू शकणार नाही. ज्यांना आधीच लोहाची कमतरता आहे त्यांच्यासाठी ही चूक खूप हानिकारक असू शकते आणि अशक्तपणा होऊ शकते. Pubmed वर प्रकाशित झालेल्या ‘The Impact of Tannin Consumption on Iron Bioavailability and Status: A Narrative Review’ या अभ्यासानुसार, चहामधील टॅनिन लोहाला बांधतात आणि त्याचे शोषण रोखतात. जे लोक दीर्घकाळापासून ही चूक करत आहेत त्यांच्यामध्ये चहा हे लोहाच्या कमतरतेचे एक प्रमुख कारण असू शकते. ज्यांना शाकाहारी पदार्थांमधून लोह मिळते त्यांना जास्त धोका असतो.

आम्लता अर्थात Acidity

चहा तुम्ही उपाशीपोटी पित असाल तर तो पिण्याने आम्लता होऊ शकते. नाश्त्यात पहिल्यांदाच रिकाम्या पोटी चहा पिणे टाळा. महत्त्वाचे म्हणजे नाश्ता करताना आधी थोडे खा, कारण चहामधील कॅफिन पोटातील आम्ल उत्पादन वाढवते. क्रॉनिक अ‍ॅसिड रिफ्लक्सने ग्रस्त असलेल्यांसाठी हे खूप त्रासदायक असू शकते.

रोज चहा हवाच का? एक चूक शरीरात भरतेय विष, आयुर्वेद तज्ज्ञांचा सूचक इशारा; होईल संधिवात

चिंता

चहा हे पेय चिंता आणि अस्वस्थतादेखील वाढवू शकते. म्हणून, चहा जास्त पिणे टाळा. शरीरात जास्त कॅफिनमुळे मूड आणि रक्तदाब बदलू शकतो, ज्यामुळे तुम्ही सतत चिंतेत राहू शकता. काही लोकांना चहा पिल्यानंतर एक विचित्र भावना येते.

यासह इतर अनेक समस्यादेखील उद्भवतात.  चहाचे अयोग्य किंवा जास्त सेवन केल्याने इतर अनेक आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात. उदाहरणार्थ, रात्री चहा पिल्याने झोपेत व्यत्यय येऊ शकतो. जे लोक जास्त चहा पितात ते लक्ष केंद्रित करण्यासाठी आणि उर्जेसाठी त्यावर अवलंबून राहू शकतात.

टीप –  हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि त्यांच्या सल्ल्यानुसारच योग्य बदलानुसार वापर करावा.

Published On: Jan 09, 2026 | 11:52 AM

