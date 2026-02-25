Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
केवळ 2 मिनिट्समध्ये Blood Pressure वर येईल नियंत्रण! कार्डियोलॉजिस्टने सांगितला सर्वात सोपा उपाय

प्रसिद्ध हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. संजय भोजराज यांनी इन्स्टाग्रामवर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे ज्यामध्ये रक्तदाब नियंत्रित करण्याचा सर्वात सोपा मार्ग सांगितला आहे. जाणून घ्या कोणती आहे सोपी पद्धत

Updated On: Feb 25, 2026 | 08:26 PM
ब्लड प्रेशर नियंत्रणात आणण्यासाठी काय करावे (फोटो सौजन्य - iStock)

ब्लड प्रेशर नियंत्रणात आणण्यासाठी काय करावे (फोटो सौजन्य - iStock)

  • रक्तदाब नियंत्रणासाठी सोपी पद्धत 
  • कार्डिओलॉजिस्टचा सोपा उपाय 
  • रक्तदाब नियंत्रणासाठी घरगुती उपाय
आजच्या धावपळीच्या जीवनात, उच्च रक्तदाब ही एक मोठी समस्या बनली आहे. मोठ्या संख्येने तरुण लोक याला बळी पडत आहेत. या आजाराकडे अनेकदा दुर्लक्ष केले जाते, परंतु त्यावर उपचार न केल्यास ते हृदयविकाराचा झटका, स्ट्रोक, मूत्रपिंड निकामी होणे आणि दृष्टी कमी होणे यासारखे गंभीर आजार होऊ शकतात. अमेरिकन हार्ट असोसिएशनच्या मते, अनियंत्रित उच्च रक्तदाब हृदय आणि रक्तवाहिन्यांवर सतत दबाव टाकतो, ज्यामुळे जीवघेण्या परिस्थिती निर्माण होऊ शकतात. म्हणून, औषधांव्यतिरिक्त, जीवनशैलीत बदल करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

काय सांगतात तज्ज्ञ

अमेरिकन इंटरव्हेंशनल कार्डिओलॉजिस्ट डॉ. संजय भोजराज यांनी त्यांच्या इंस्टाग्रामवर उच्च रक्तदाब नैसर्गिकरित्या कमी करण्यासाठी एक सोपी पद्धत शेअर केली. त्यांनी स्पष्ट केले की ही पद्धत फक्त दोन मिनिटे घेते आणि योग्यरित्या केल्यास त्वरित परिणाम दाखवू शकते. सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे यासाठी कोणत्याही औषधांची किंवा विशेष उपकरणांची आवश्यकता नाही; फक्त योग्य श्वास घेण्याच्या तंत्रांची आवश्यकता आहे. हा व्हिडिओ उच्च रक्तदाबाच्या रुग्णांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे.

उच्च रक्तदाब असेल तर वेळीच व्हा सावध! दैनंदिन जीवनातील ‘या’ चुकीच्या सवयी शरीरासाठी ठरतात अतिशय घातक

काय म्हणाले डॉक्टर भोजराज 

डॉ. भोजराज यांच्या मते, जर एखाद्या व्यक्तीचा रक्तदाब दिवसा अचानक वाढला तर अतिरिक्त कॅफिन घेण्याऐवजी त्यांनी त्यांच्या श्वासांवर नियंत्रण ठेवले पाहिजे. ४ सेकंदांसाठी नाकातून खोलवर श्वास घ्या, नंतर ६ ते ८ सेकंदांसाठी हळूहळू श्वास सोडा. ही प्रक्रिया २ मिनिटे पुन्हा करा. ही सोपी पद्धत शरीराला आरामदायी स्थितीत आणते आणि ताण कमी करते. डॉ. भोजराज म्हणतात की हे फक्त एक सिद्धांत नाही. अनेक क्लिनिकल अभ्यासातून असे आढळून आले आहे की नियमितपणे मंद आणि खोल श्वास घेण्याचा सराव केल्याने सिस्टोलिक रक्तदाब सरासरी ५ ते १० मिमीएचजीने कमी होऊ शकतो.

कशी होते ही प्रक्रिया?

आता प्रश्न उद्भवतो: श्वास घेतल्याने रक्तदाब कसा कमी होतो? तज्ज्ञ म्हणतात की लांब आणि हळू श्वास सोडल्याने शरीरातील योनीचा टोन वाढतो आणि सहानुभूतीशील मज्जासंस्थेची सक्रियता कमी होते. यामुळे रक्तवाहिन्या आराम मिळतात, रक्तवहिन्यासंबंधी प्रतिकार कमी होतो आणि काही मिनिटांत सिस्टोलिक रक्तदाब कमी होऊ शकतो. सिस्टोलिक दाब म्हणजे हृदय धडधडताना धमन्यांच्या भिंतींवर पडणारा दाब. तथापि, जर एखाद्या व्यक्तीला उच्च रक्तदाब असेल तर त्यांनी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा आणि योग्य उपचार घ्यावेत.

७ दिवसांमध्ये कमी होईल उच्च रक्तदाबाची समस्या! सकाळी उठल्यानंतर नियमित प्या ‘हे’ ड्रिंक

पहा व्हिडिओ 

टीप –  हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि त्यांच्या सल्ल्यानुसारच योग्य बदलानुसार वापर करावा.

Published On: Feb 25, 2026 | 08:26 PM

