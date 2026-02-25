केवळ 2 मिनिट्समध्ये Blood Pressure वर येईल नियंत्रण! कार्डियोलॉजिस्टने सांगितला सर्वात सोपा उपाय

काय सांगतात तज्ज्ञ
अमेरिकन इंटरव्हेंशनल कार्डिओलॉजिस्ट डॉ. संजय भोजराज यांनी त्यांच्या इंस्टाग्रामवर उच्च रक्तदाब नैसर्गिकरित्या कमी करण्यासाठी एक सोपी पद्धत शेअर केली. त्यांनी स्पष्ट केले की ही पद्धत फक्त दोन मिनिटे घेते आणि योग्यरित्या केल्यास त्वरित परिणाम दाखवू शकते. सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे यासाठी कोणत्याही औषधांची किंवा विशेष उपकरणांची आवश्यकता नाही; फक्त योग्य श्वास घेण्याच्या तंत्रांची आवश्यकता आहे. हा व्हिडिओ उच्च रक्तदाबाच्या रुग्णांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे.
काय म्हणाले डॉक्टर भोजराज
डॉ. भोजराज यांच्या मते, जर एखाद्या व्यक्तीचा रक्तदाब दिवसा अचानक वाढला तर अतिरिक्त कॅफिन घेण्याऐवजी त्यांनी त्यांच्या श्वासांवर नियंत्रण ठेवले पाहिजे. ४ सेकंदांसाठी नाकातून खोलवर श्वास घ्या, नंतर ६ ते ८ सेकंदांसाठी हळूहळू श्वास सोडा. ही प्रक्रिया २ मिनिटे पुन्हा करा. ही सोपी पद्धत शरीराला आरामदायी स्थितीत आणते आणि ताण कमी करते. डॉ. भोजराज म्हणतात की हे फक्त एक सिद्धांत नाही. अनेक क्लिनिकल अभ्यासातून असे आढळून आले आहे की नियमितपणे मंद आणि खोल श्वास घेण्याचा सराव केल्याने सिस्टोलिक रक्तदाब सरासरी ५ ते १० मिमीएचजीने कमी होऊ शकतो.
कशी होते ही प्रक्रिया?
आता प्रश्न उद्भवतो: श्वास घेतल्याने रक्तदाब कसा कमी होतो? तज्ज्ञ म्हणतात की लांब आणि हळू श्वास सोडल्याने शरीरातील योनीचा टोन वाढतो आणि सहानुभूतीशील मज्जासंस्थेची सक्रियता कमी होते. यामुळे रक्तवाहिन्या आराम मिळतात, रक्तवहिन्यासंबंधी प्रतिकार कमी होतो आणि काही मिनिटांत सिस्टोलिक रक्तदाब कमी होऊ शकतो. सिस्टोलिक दाब म्हणजे हृदय धडधडताना धमन्यांच्या भिंतींवर पडणारा दाब. तथापि, जर एखाद्या व्यक्तीला उच्च रक्तदाब असेल तर त्यांनी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा आणि योग्य उपचार घ्यावेत.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि त्यांच्या सल्ल्यानुसारच योग्य बदलानुसार वापर करावा.