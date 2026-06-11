Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Teeth Decayed From Tobacco Use Will Become Clean In Just A Week Use Alum Worth 5 In This Way

तंबाखू खाऊन कुजलेले दात आठवडाभरात होतील स्वच्छ! ५ रुपयांच्या तुरटीचा ‘या’ पद्धतीने करा वापर, दातांच्या समस्या होतील गायब

Updated On: Jun 11, 2026 | 09:48 AM IST
जाहिरात
सारांश

दातांवर वाढलेला चिकट्पणाचा पिवळा थर नष्ट कारण्यासाठी तुरटीचा वापर करावा. यामुळे दात स्वच्छ होण्यास मदत होते आणि दातांचे आरोग्य सुधारते. चला तर जाणून घेऊया दात स्वच्छ करण्यासाठी तुरटीचा वापर कसा करावा.

तंबाखू खाऊन कुजलेले दात आठवडाभरात होतील स्वच्छ! ५ रुपयांच्या तुरटीचा 'या' पद्धतीने करा वापर, दातांच्या समस्या होतील गायब

तंबाखू खाऊन कुजलेले दात आठवडाभरात होतील स्वच्छ! ५ रुपयांच्या तुरटीचा 'या' पद्धतीने करा वापर, दातांच्या समस्या होतील गायब

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

शरीराच्या स्वच्छतेसोबतच दातांच्या स्वच्छतेकडे लक्ष देणे सुद्धा फार आवश्यक आहे. बऱ्याचदा चेहरा, हात ,पाय आणि त्वचेची खूप जास्त काळजी घेतली जाते. पण दातांकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही. अन्नपदार्थांचे सेवन केल्यानंतर अन्नाचे कण दातांमध्ये तसेच अडकून राहतात, ज्याच्या परिणामामुळे दात खराब होऊन जातात. दातांवर वाढलेला पिवळेपणा, हिरड्यांमध्ये वेदना, दातांमधून रक्त येणे, दात दुखणे, हिरड्यांमधून रक्त येणे इत्यादी अनेक समस्या वाढू लागतात. दातांवर पिवळा थर आणि चिकटपणा वाढल्यानंतर महिलांचा आत्मविश्वास कमी होऊन जातो आणि दात खराब दिसू लागतात. याशिवाय अनेकांना सतत तंबाखू आणि गुटखा खाण्याची खूप जास्त सवय असते. वारंवार तंबाखू खाल्ल्यामुळे दातांवर किळसवाणा चिकट थर साचून राहतो.(फोटो सौजन्य – istock)

रक्तात वाढलेल्या साखरेमुळे अंगाला सतत खाज येते? मधुमेहाचा धोका कमी करण्यासाठी आहारात करा ‘या’ फळांचा समावेश

शरीराच्या स्वच्छतेसोबतच दातांच्या आरोग्याकडे लक्ष देणे सुद्धा तितकेच आवश्यक आहे. दातांवरील पिवळ्या थरांमुळे दातांचा नैसर्गिक पांढरेपणा कमी होऊन जातो आणि दात घाणेरडे दिसू लागतात. बऱ्याचदा दातांवर साचून राहिलेला हा चिकट थर ब्रश किंवा इतर कोणतेही उपाय करून सुद्धा कमी होत नाही. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला दातांच्या स्वच्छतेसाठी तुरटीचा कशा पद्धतीने वापर करावा, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. खराब झालेले दात सुधारण्यासाठी इतर कोणत्याही ट्रीटमेंट करण्याऐवजी घरगुती उपाय करावेत. यामुळे दातांवर वाढलेला काळेपणा आणि चिकट थर कमी होण्यास मदत होईल.

दातांच्या स्वच्छतेसाठी तुरटीचा करा या पद्धतीने वापर:

दातांवर जमा झालेला पिवळा चिकट थर कमी करण्यासाठी तुरटीचा वापर करावा. यामध्ये अँटीबॅक्टेरियल गुणधर्म मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात, ज्यामुळे तोंडातील घाण वास आणि दातांच्या इतर सर्व समस्यांपासून आराम मिळतो. वर्षानुवर्षे दातांवर साचून राहिलेला चिकटपणा कमी करण्यासाठी बॅक्टेरिया आणि काही प्रमाणात डाग कमी तुरटीचा वापर करावा. तुरटीमध्ये असलेले नॅचरल क्लिंझिंग आणि अँटी-बॅक्टेरियल गुणधर्म दातांमध्ये वाढलेले हानिकारक विषाणू २ मिनिटांमध्ये नष्ट करून टाकते. घाणीमुळे जमा झालेला पिवळा चिकट थर कायमचा काढून दात स्वच्छ आणि मोत्यासारखे पांढरे शुभ्र करते.

दातांवरील पिवळेपणा काढण्यासाठी कसा करावा तुरटीचा वापर:

दातांना कीड लागणे, वेदना, कॅव्हिटी आणि पिवळेपणा दूर चिमूटभर तुरटीचा वापर करावा. यासाठी एक ग्लास पाण्यात तुरटी पावडर मिक्स करून त्याच्या गुळण्या करून घ्या. पाण्यात तुम्ही लवंगसुद्धा टाकू शकता. गुळण्या केल्यामुळे दातांवर जमा झालेली घाण स्वच्छ होण्यास मदत होते. तसेच आठवड्यातून तीनदाच तुरटी पाण्याच्या गुळण्या कराव्यात. जास्त तुरटीचे सेवन केल्यास दात कमकुवत होऊ शकतात.

Women’s Health: वयाच्या 35 शी नंतर महिलांनी आहारात समाविष्ट करावेत ‘हे’ सुपरफूड्स; आरोग्य राहील तंदुरुस्त

तुरटीच्या पाण्याव्यतिरिक्त तुरटीचा दंतमंजन म्हणून सुद्धा वापर केला जातो. तुरटीची पावडर तव्यावर हलकीशी भाजा.त्यानंतर भाजलेली पावडर टूथपेस्टवर घेऊन दात स्वच्छ घासून घ्या आणि गुळण्या करून दात स्वच्छ करावेत. याशिवाय तुरटीमध्ये असलेले अँटी-इन्फ्लेमेटरी गुणधर्म दातांमध्ये वाढलेल्या वेदना कमी करण्यास मदत करते. त्यामुळे कोणत्याही महागड्या क्रीमचा वापर करण्याऐवजी तुरटीचा वापर करावा.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

 

Web Title: Teeth decayed from tobacco use will become clean in just a week use alum worth 5 in this way

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 11, 2026 | 09:48 AM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
तंबाखू खाऊन कुजलेले दात आठवडाभरात होतील स्वच्छ! ५ रुपयांच्या तुरटीचा ‘या’ पद्धतीने करा वापर, दातांच्या समस्या होतील गायब

तंबाखू खाऊन कुजलेले दात आठवडाभरात होतील स्वच्छ! ५ रुपयांच्या तुरटीचा ‘या’ पद्धतीने करा वापर, दातांच्या समस्या होतील गायब

Jun 11, 2026 | 09:48 AM
Gulf Tensions : मध्यपूर्वेतील तणावाचा भारतालाही फटका; भारतीय नाविक असलेल्या जहाजावर अमेरिकेची कारवाई; 3 जण बेपत्ता

Gulf Tensions : मध्यपूर्वेतील तणावाचा भारतालाही फटका; भारतीय नाविक असलेल्या जहाजावर अमेरिकेची कारवाई; 3 जण बेपत्ता

Jun 11, 2026 | 09:47 AM
Pranit More Controversy: डेड बॉडीच्या Private Parts ची करायचे थट्टा, प्रणित मोरेच्या शोमध्ये महिला डॉक्टरचे धक्कादायक वक्तव्य

Pranit More Controversy: डेड बॉडीच्या Private Parts ची करायचे थट्टा, प्रणित मोरेच्या शोमध्ये महिला डॉक्टरचे धक्कादायक वक्तव्य

Jun 11, 2026 | 09:41 AM
दुहेरी हत्याकांडाने हादरले नागपूर; 24 तासांत तिसरा खून, डोक्यासह अंगावर वारंवार हल्ला अन् नंतर…

दुहेरी हत्याकांडाने हादरले नागपूर; 24 तासांत तिसरा खून, डोक्यासह अंगावर वारंवार हल्ला अन् नंतर…

Jun 11, 2026 | 09:34 AM
Recipe : फणसाचं चटकदार लोणचं तुम्ही कधी खाल्लं आहे का? एकदाच बनवा आणि वर्षभर याचा आनंद लुटा

Recipe : फणसाचं चटकदार लोणचं तुम्ही कधी खाल्लं आहे का? एकदाच बनवा आणि वर्षभर याचा आनंद लुटा

Jun 11, 2026 | 09:30 AM
Dinvishesh : भारतीय स्वातंत्र सेनानी पांडुरंग सदाशिव साने उर्फ साने गुरुजी यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या ११ जूनचा इतिहास

Dinvishesh : भारतीय स्वातंत्र सेनानी पांडुरंग सदाशिव साने उर्फ साने गुरुजी यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या ११ जूनचा इतिहास

Jun 11, 2026 | 09:26 AM
Maharashtra Breaking News Updates Today: कॉक्रोच जनता पार्टीचे आज पुण्यात आंदोलन

LIVEMaharashtra Breaking News Updates Today: कॉक्रोच जनता पार्टीचे आज पुण्यात आंदोलन

Jun 11, 2026 | 09:15 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Jun 09, 2026 | 03:31 PM
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Jun 08, 2026 | 03:37 PM
Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Jun 07, 2026 | 03:29 PM
ऐप में पढ़ें