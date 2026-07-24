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Sushma Andhare: ‘मुख्यमंत्र्यांचा दावा खोटा, TET घोटाळा फडणवीसांच्याच काळात’; सुषमा अंधारेंचा पुराव्यांसह थेट हल्लाबोल

Updated On: Jul 24, 2026 | 06:52 PM IST
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सारांश

Sushma Andhare on Devendra Fadnavis: टीईटी घोटाळा ठाकरे सरकारच्या काळात नाही तर फडणवीस-तावडे यांच्या काळात झाला, असा दावा करत सुषमा अंधारे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे.

TET घोटाळा फडणवीसांच्याच काळात’; सुषमा अंधारेंचा पुराव्यांसह थेट हल्लाबोल (Photo Credit- X)

TET घोटाळा फडणवीसांच्याच काळात’; सुषमा अंधारेंचा पुराव्यांसह थेट हल्लाबोल (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • ‘मुख्यमंत्र्यांचा दावा खोटा
  • TET घोटाळा फडणवीसांच्याच काळात’
  • सुषमा अंधारेंचा पुराव्यांसह थेट हल्लाबोल
पुणे: शिवसेना ठाकरे गटाच्या प्रवक्त्या सुषमा अंधारे (Sushma Andhare) यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या टीईटी घोटाळ्यासंदर्भातील वक्तव्यावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. त्या म्हणाल्या की, मुख्यमंत्र्यांकडे अचूक माहितीचा अभाव असून त्यांनी आपले वक्तव्य दुरुस्त करणे आवश्यक आहे. त्यांनी दावा केला की, टीईटी घोटाळा ठाकरे सरकारच्या काळात नव्हे, तर २०१८-१९ मध्ये झाला होता, जेव्हा देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री आणि विनोद तावडे शिक्षणमंत्री होते.

‘उद्धव ठाकरेंनी घोटाळा उघडकीस आणला’

आयएएनएस या वृत्तसंस्थेशी बोलताना अंधारे म्हणाल्या की, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दावा केला आहे की सर्वात मोठा टीईटी घोटाळा उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात झाला, परंतु वास्तव वेगळे आहे. हा घोटाळा २०१८-१९ मध्ये झाला होता आणि सत्तेवर आल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून ते उघडकीस आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी अधिकाऱ्यांना निष्पक्ष चौकशी करण्यासाठी पूर्ण स्वातंत्र्य देण्यात आले होते. या प्रकरणात परीक्षा विभाग आणि संबंधित एजन्सींशी संबंधित अनेक लोकांची भूमिका उघडकीस आली.


अंधारे यांनी दावा केला की, जीए सॉफ्टवेअर कंपनीला दिलेले कंत्राट तत्कालीन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या कार्यकाळात देण्यात आले होते. या प्रकरणात तुरुंगवास भोगलेल्या अभिषेक सावरकर यांना नंतर भाजपमध्ये सामील करून घेण्यात आले. इतकेच नाही तर, वरिष्ठ आयएएस अधिकारी सुशील खोडवेकर यांना सरकारमध्ये महत्त्वाचे पद देण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांवर आपला हल्ला अधिक तीव्र करत अंधारे म्हणाले की, ज्या आत्मविश्वासाने मुख्यमंत्री माध्यमांसमोर हे दावे करत आहेत, तो वस्तुस्थितीशी विसंगत आहे. सरकार जनतेसमोर खोटी माहिती सादर करत आहे.

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विद्यार्थ्यांवर लाठीमार करणारे पोलीस नव्हतेच

आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरील लाठीचार्जच्या मुद्द्यावरून अंधारे यांनी राज्य सरकार आणि पोलीस प्रशासनावर टीका केली. त्यांनी आरोप केला की, जमावातील अनेक लोकांनी पोलिसांचा गणवेश, नेमप्लेट्स किंवा योग्य ओळखपत्रे घातली नव्हती, तरीही ते विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज करत होते. हे लोक पोलीस अधिकारी नव्हते आणि सरकारने विद्यार्थ्यांवर कारवाई करण्यासाठी बाहेरील लोकांचा वापर केला.

सरकारला आता आपल्या राजकीय स्थानाची चिंता आहे का?

गुरुवारी रात्री उशिरा प्रसिद्ध झालेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या व्हिडिओ संदेशाबाबत, अंधारे यांनी प्रश्न विचारला की, जर सरकारला हेच सांगायचे होते, तर त्यांनी २४ दिवस का वाट पाहिली. सरकारला आता आपल्या राजकीय स्थानाची चिंता आहे का, असा प्रश्नही त्यांनी विचारला. केवळ वक्तव्यांनी प्रश्न सुटणार नाही, असे म्हणत त्यांनी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. आंदोलक हे विद्यार्थी नसून काँग्रेसचे कार्यकर्ते असल्याच्या भाजपच्या आरोपावर, सुषमा अंधारे यांनी प्रश्न विचारला की, सरकार आणि गृह विभाग त्यांना ओळखण्यात का अपयशी ठरले. जर आंदोलकांची ओळख पटली नाही, तर ते गृह विभाग आणि दिल्ली पोलिसांचे अपयश दर्शवते. त्यांनी केंद्र सरकार आणि गृह मंत्रालयाने हे प्रकरण हाताळण्याच्या पद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

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Web Title: Tet scam happened during fadnaviss tenure sushma andhare launches a direct attack backed by evidence

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Published On: Jul 24, 2026 | 06:51 PM

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