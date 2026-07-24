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भारत-पाकिस्तान पुन्हा आमनेसामने येणार? Asian Games 2026 मध्ये महिला- पुरुष क्रिकेट संघाचे वेळापत्रक जाहीर

Updated On: Jul 24, 2026 | 06:28 PM IST
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सारांश

India-Pakista Match Schedule in Asian Games 2026: आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2026 साठी क्रिकेटचे वेळापत्रक जाहीर झाले असून भारतीय महिला संघ उपांत्यपूर्व फेरीत यजमान जपानविरुद्ध मोहिमेला सुरुवात करणार आहे. तर भारतीय पुरुष संघाने थेट उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश मिळवला असून भारत-पाकिस्तान सामना होण्याची शक्यता आहे.

भारत-पाकिस्तान पुन्हा आमनेसामने येणार? Asian Games 2026 मध्ये महिला- पुरुष क्रिकेट संघाचे वेळापत्रक जाहीर
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विस्तार
  • भारत-पाकिस्तान पुन्हा आमनेसामने येणार?
  • महिला- पुरुष क्रिकेट संघाचे वेळापत्रक जाहीर
  • पुरुष गटात भारत थेट उपांत्यपूर्व फेरीत
आची-नागोया २०२६ आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील क्रिकेट स्पर्धेची अधिकृत ड्रॉ गुरुवारी (दि. २३) जाहीर करण्यात आली. या ड्रॉमुळे गतविजेत्या भारताच्या पुरुष आणि महिला संघांच्या सामन्यांचे वेळापत्रक वेळापत्रक जाहीर झाले आहे. भारतीय महिला संघ आपला पहिला सामना यजमान जपानविरुद्ध खेळेल. टीम इंडिया आपल्या विजेतेपद डिफेन्ड करण्यासाठी मैदानात उतरेल. तर पुरुष संघाने मानांकनाच्या आधारावर थेट उपांत्यपूर्व फेरीतील आपले स्थान निश्चित केले आहे.

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पुरुष गटात भारत थेट उपांत्यपूर्व फेरीत

पुरुषांच्या स्पर्धेतील गटात, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका आणि बांगलादेश या चार देशांना अव्वल मानांकन मिळाल्यामुळे उपांत्यपूर्व फेरीत थेट प्रवेश मिळवला आहे. परंतु , त्यांचे प्रतिस्पर्धी अद्याप निश्चित झालेले नाहीत. उर्वरित चार जागा पात्रता फेरीतील सामन्यांद्वारे ठरवल्या जातील. ‘अ’ गटामध्ये अफगाणिस्तान, जपान आणि नेपाळ यांचा समावेश आहे, तर ‘ब’ गटामध्ये हाँगकाँग, चीन, मलेशिया आणि ओमान यांचा समावेश आहे. प्रत्येक गटातील अव्वल दोन संघ उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश करतील आणि मानांकित संघांशी सामना करतील.

भारत- पाकिस्तान सामना रंगणार?

याचा अर्थ असा की, प्रतिस्पर्धी भारत आणि पाकिस्तान एकमेकांविरुद्ध फक्त एकच सामना खेळू शकतात, तोही उपांत्य फेरीत किंवा अंतिम सामन्यात. कट्टर प्रतिस्पर्धी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामना प्राथमिक फेरीत होणार नाही. हे दोन्ही संघ उपांत्य फेरी किंवा अंतिम फेरीत पोहोचल्यास एकमेकांसमोर येतील.

पुरुषांची स्पर्धा २४ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबर दरम्यान आयोजित केली जाईल. सर्व सामने आयची प्रांतातील कोरोगी ॲथलेटिक पार्क येथे टी२० फॉरमॅटमध्ये खेळले जातील आणि त्यांना पूर्ण आंतरराष्ट्रीय दर्जा असेल. संघाची कमान श्रेयस अय्यरच्या हातात असेल तर तिलक वर्मा उपकर्णधार भूमिकेत असेल. युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशीचाही १५ सदस्यीय पुरुष संघात समावेश आहे.

क्रिकेट चौथ्यांदा आशियाई खेळांचा भाग असेल. यापूर्वी २०१० ग्वांगझू, २०१४ इंचिओन आणि २०२३ हांगझू येथे क्रिकेटचा समावेश करण्यात आला होता. गेल्या वेळी भारताने पुरुष आणि महिला दोन्ही गटांमध्ये सुवर्णपदके जिंकली होती.

जपानविरुद्ध महिला संघाचा पदार्पणाचा सामना

महिलांच्या गटातही भारताने उपांत्यपूर्व फेरीत थेट प्रवेश मिळवला आहे. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील टीम इंडिया पहिला सामना यजमान जपानविरुद्ध खेळेल. जर भारताने हा सामना जिंकला, तर उपांत्य फेरीत त्यांचा सामना बांगलादेश किंवा चीन यांच्यापैकी एकाशी होईल. दुसऱ्या उपांत्यपूर्व सामन्यात श्रीलंकेचा सामना मलेशियाशी, तर पाकिस्तानचा सामना थायलंडशी होईल.

आशियाई खेळ २०२६ पुरुष क्रिकेट वेळापत्रक

  • गट अ: अफगाणिस्तान, जपान, नेपाळ
  • गट ब: हाँगकाँग, चीन, मलेशिया, ओमान

उपांत्यपूर्व फेरीच्या सामन्यांचे वेळापत्रक

  • भारत विरुद्ध पात्रता फेरी
  • पाकिस्तान विरुद्ध क्वालिफायर
  • श्रीलंका विरुद्ध पात्रता फेरी
  • बांगलादेश विरुद्ध पात्रता फेरी

आशियाई खेळ २०२६ महिला क्रिकेट उपांत्यपूर्व फेरीचे वेळापत्रक

  • भारत विरुद्ध जपान
  • बांगलादेश विरुद्ध चीन
  • श्रीलंका विरुद्ध मलेशिया
  • पाकिस्तान विरुद्ध थायलंड
आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी भारतीय पुरुष संघ: श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा, रवी बिश्नोई, अभिषेक शर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, जसप्रीत बुमराह, संजू सॅमसन, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, इशान किशन, वॉशिंग्टन सुंदर, अर्शदीप सिंग, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती आणि वैभव सूर्यवंशी

आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी भारतीय महिला संघ: हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृती मानधना (उपकर्णधार), शफाली वर्मा, जेमिमाह रॉड्रिग्ज, दीप्ती शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी. कमलिनी (विकेटकीपर), भारती फुलमाली, श्री चरणी, रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल, राधा यादव आणि नंदनी शर्मा

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Web Title: Asian games 2026 cricket schedule india pakistan women men team fixtures

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Published On: Jul 24, 2026 | 06:28 PM

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