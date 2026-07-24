भारत-पाकिस्तान पुन्हा आमनेसामने येणार? Asian Games 2026 मध्ये महिला- पुरुष क्रिकेट संघाचे वेळापत्रक जाहीर

Cricket News: T20 क्रिकेटमध्ये जोस बटलरचा दबदबा; ख्रिस गेलचा महारिकॉर्ड उद्ध्वस्त!
पुरुषांच्या स्पर्धेतील गटात, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका आणि बांगलादेश या चार देशांना अव्वल मानांकन मिळाल्यामुळे उपांत्यपूर्व फेरीत थेट प्रवेश मिळवला आहे. परंतु , त्यांचे प्रतिस्पर्धी अद्याप निश्चित झालेले नाहीत. उर्वरित चार जागा पात्रता फेरीतील सामन्यांद्वारे ठरवल्या जातील. ‘अ’ गटामध्ये अफगाणिस्तान, जपान आणि नेपाळ यांचा समावेश आहे, तर ‘ब’ गटामध्ये हाँगकाँग, चीन, मलेशिया आणि ओमान यांचा समावेश आहे. प्रत्येक गटातील अव्वल दोन संघ उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश करतील आणि मानांकित संघांशी सामना करतील.
याचा अर्थ असा की, प्रतिस्पर्धी भारत आणि पाकिस्तान एकमेकांविरुद्ध फक्त एकच सामना खेळू शकतात, तोही उपांत्य फेरीत किंवा अंतिम सामन्यात. कट्टर प्रतिस्पर्धी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामना प्राथमिक फेरीत होणार नाही. हे दोन्ही संघ उपांत्य फेरी किंवा अंतिम फेरीत पोहोचल्यास एकमेकांसमोर येतील.
पुरुषांची स्पर्धा २४ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबर दरम्यान आयोजित केली जाईल. सर्व सामने आयची प्रांतातील कोरोगी ॲथलेटिक पार्क येथे टी२० फॉरमॅटमध्ये खेळले जातील आणि त्यांना पूर्ण आंतरराष्ट्रीय दर्जा असेल. संघाची कमान श्रेयस अय्यरच्या हातात असेल तर तिलक वर्मा उपकर्णधार भूमिकेत असेल. युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशीचाही १५ सदस्यीय पुरुष संघात समावेश आहे.
क्रिकेट चौथ्यांदा आशियाई खेळांचा भाग असेल. यापूर्वी २०१० ग्वांगझू, २०१४ इंचिओन आणि २०२३ हांगझू येथे क्रिकेटचा समावेश करण्यात आला होता. गेल्या वेळी भारताने पुरुष आणि महिला दोन्ही गटांमध्ये सुवर्णपदके जिंकली होती.
महिलांच्या गटातही भारताने उपांत्यपूर्व फेरीत थेट प्रवेश मिळवला आहे. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील टीम इंडिया पहिला सामना यजमान जपानविरुद्ध खेळेल. जर भारताने हा सामना जिंकला, तर उपांत्य फेरीत त्यांचा सामना बांगलादेश किंवा चीन यांच्यापैकी एकाशी होईल. दुसऱ्या उपांत्यपूर्व सामन्यात श्रीलंकेचा सामना मलेशियाशी, तर पाकिस्तानचा सामना थायलंडशी होईल.
आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी भारतीय महिला संघ: हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृती मानधना (उपकर्णधार), शफाली वर्मा, जेमिमाह रॉड्रिग्ज, दीप्ती शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी. कमलिनी (विकेटकीपर), भारती फुलमाली, श्री चरणी, रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल, राधा यादव आणि नंदनी शर्मा
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