पुरी रथयात्रेत फॉर्च्युनचा अनोखा उपक्रम; एमआर-व्हीआर अनुभवासह भाविकांना तंत्रज्ञानाची मेजवानी

एडब्ल्यूएल ॲग्री बिझनेस लिमिटेडच्या प्रमुख फॉर्च्युन ब्रँडने यंदाच्या पुरी रथयात्रेदरम्यान भाविकांसाठी संस्कृती, तंत्रज्ञान आणि खाद्यपरंपरेचा अनोखा संगम साकारला. भारतातील सर्वात मोठ्या धार्मिक उत्सवांपैकी एक असलेल्या रथयात्रेच्या निमित्ताने फॉर्च्युनने मिक्स्ड रिॲलिटी (MR), व्हर्च्युअल रिॲलिटी (VR), एआय (AI) आधारित फोटो बूथ, लाइव्ह किचन आणि विविध ग्राहकाभिमुख उपक्रमांच्या माध्यमातून भाविकांना संस्मरणीय अनुभव दिला. या उपक्रमात फॉर्च्युन सनफ्लॉवर ऑइलला केंद्रस्थानी ठेवत विविध खाद्यपदार्थ आणि अनुभवांची मांडणी करण्यात आली.
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रथयात्रेदरम्यान उभारण्यात आलेल्या लाइव्ह किचनमध्ये ओडिशातील पारंपरिक खाद्यसंस्कृतीची ओळख करून देण्यात आली. फॉर्च्युन सनफ्लॉवर ऑइल आणि फॉर्च्युन राईस ब्रॅन ऑइलचा वापर करून तयार करण्यात आलेले काकरा पिठा आणि सोयाबीन चॉप्स यांसारखे लोकप्रिय ओडिया पदार्थ भाविकांना चाखायला मिळाले. विशेष म्हणजे महिला प्रेक्षकांना या लाइव्ह किचनमध्ये सहभागी करून घेत उत्पादनांचा प्रत्यक्ष अनुभव देण्यात आला. यामुळे फॉर्च्युनच्या उत्पादनांची गुणवत्ता आणि वापराविषयी ग्राहकांचा विश्वास अधिक दृढ करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
याशिवाय, पुरी बीचवर उभारण्यात आलेल्या एआय (AI) आधारित फोटो बूथमुळे भाविकांना रथयात्रेच्या आठवणी डिजिटल स्वरूपात जतन करण्याची संधी मिळाली. या इंटरॅक्टिव्ह झोनमध्ये ओडिशाच्या वैशिष्ट्यपूर्ण पार्श्वभूमीवर छायाचित्रे काढून ती सहजपणे शेअर करता येत होती. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून धार्मिक उत्सवाशी जोडलेला हा अनुभव अनेकांच्या पसंतीस उतरला.
कार्यक्रमाचे आणखी एक आकर्षण म्हणजे फॉर्च्युनच्या खाद्यतेलाच्या जार आणि पीईटी बाटल्यांचा वापर करून तयार करण्यात आलेली रथाची प्रतिकात्मक कलाकृती. पुनर्वापर आणि सर्जनशीलतेचा संदेश देणारी ही संकल्पना भाविकांचे लक्ष वेधून घेत होती. संपूर्ण कार्यक्रमात तंत्रज्ञान, संस्कृती आणि पर्यावरणपूरक उपक्रमांचा सुरेख मिलाफ पाहायला मिळाला.
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एडब्ल्यूएल ॲग्री बिझनेस लिमिटेडचे विक्री आणि विपणन विभागाचे संयुक्त अध्यक्ष मुकेश मिश्रा यांनी सांगितले की, रथयात्रेसारखे सांस्कृतिक आणि धार्मिक सोहळे ग्राहकांशी भावनिक नाते निर्माण करण्यासाठी महत्त्वाचे ठरतात. फॉर्च्युनने यंदा अन्न, तंत्रज्ञान, परंपरा आणि उपयुक्त सेवा यांचा समन्वय साधत भाविकांसाठी एक सर्वसमावेशक अनुभव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. अशा उपक्रमांमुळे ग्राहकांशी असलेले नाते अधिक दृढ होण्यास मदत होते, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.