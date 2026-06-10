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Women’s Health: वयाच्या 35 शी नंतर महिलांनी आहारात समाविष्ट करावेत ‘हे’ सुपरफूड्स; आरोग्य राहील तंदुरुस्त

Updated On: Jun 10, 2026 | 08:54 PM IST
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सारांश

Superfood For Women After 35: पस्तीशीनंतर, महिलांच्या शरीरात हार्मोनल बदल आणि मेटाबॉलिझमच्या हळूहळू घटामुळे थकवा, अशक्तपणा आणि विविध आरोग्य समस्या निर्माण होऊ लागतात. यामुळे आहारात काही सुपरफूडचा समावेश केला पाहिजे, जाणून घ्या.

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विस्तार
  • वाढत्या वयातही राहायचंय निरोगी?
  • महिलांनी आहारात समाविष्ट करावेत ‘हे’ सुपरफूड्स
  • आरोग्य राहील तंदुरुस्त
वाढत्या वयानुसार महिलांच्या शरीरात अनेक शारीरिक आणि हार्मोनल बदल होत असतात. विशेषतः ३५ वर्षांनंतर शरीराची कार्यक्षमता, मेटाबॉलिझम आणि हाडांची ताकद हळूहळू कमी होऊ लागते. कामाचा ताण, चुकीचा आहार, झोपेची कमतरता आणि व्यायामाचा अभाव यामुळे अनेक महिलांना थकवा, अशक्तपणा आणि आरोग्याच्या विविध समस्या जाणवू लागतात. त्यामुळे या वयानंतर आहारात योग्य पोषक घटकांचा समावेश करणे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, संतुलित आहार घेतल्यास महिलांचे हाडांचे आरोग्य, त्वचा, केस आणि संपूर्ण शरीर अधिक निरोगी राहण्यास मदत होते.

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कॅल्शियमयुक्त पदार्थांचे सेवन वाढवा

तज्ज्ञांच्या मते, ३५ वर्षांनंतर महिलांमध्ये हाडे कमकुवत होण्याचा धोका वाढतो. त्यामुळे दूध, दही, पनीर, तीळ आणि हिरव्या पालेभाज्या यांसारखे कॅल्शियमयुक्त पदार्थ आहारात समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. यामुळे हाडं आणि दात मजबूत आणि निरोगी राहण्यास मदत होते.

प्रोटीन शरीरासाठी का महत्त्वाचे?

स्नायू मजबूत ठेवण्यासाठी आणि शरीरात ऊर्जा टिकवण्यासाठी प्रोटीन आवश्यक असते. डाळी, अंडी, सोयाबीन, कडधान्ये आणि ड्रायफ्रूट्स यांचा आहारात समावेश केल्यास शरीराला आवश्यक पोषण मिळते. यामुळे शरीर अधिक सक्रिय राहण्यास मदत मिळू शकते.

व्हिटॅमिन डी आणि ओमेगा-३ महत्वाचे

तज्ज्ञांच्या मते, ३५ वर्षांनंतर महिलांनी व्हिटॅमिन डी आणि ओमेगा-३युक्त पदार्थांचाही आहारात समावेश करणे आवश्यक आहे. व्हिटॅमिन डीमुळे हाडे मजबूत राहण्यास मदत होते, तर ओमेगा-३ हृदय आणि मेंदूच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर मानले जाते. सूर्यप्रकाश, मासे, अक्रोड आणि जवस यांसारखे पदार्थ शरीरासाठी उपयुक्त ठरू शकतात.

आयरन आणि फायबरची कमतरता

अनेक महिलांमध्ये आयरनच्या कमतरतेमुळे थकवा आणि अशक्तपणा जाणवतो. पालक, बीट, डाळिंब आणि खजूर यांसारखे पदार्थ फायदेशीर मानले जातात. तसेच फायबरयुक्त फळे, भाज्या आणि ओट्समुळे पचनक्रिया सुधारण्यास मदत होते.

ताणतणाव नियंत्रणात ठेवा

वाढत्या वयानुसार मानसिक ताणाचा परिणाम महिलांच्या आरोग्यावर अधिक दिसू शकतो. सततचा ताण हार्मोनल बदल, थकवा आणि झोपेच्या समस्यांना कारणीभूत ठरू शकतो. त्यामुळे योग, ध्यान आणि नियमित शारीरिक हालचाल यांचा दिनचर्येत समावेश केल्यास मानसिक आणि शारीरिक आरोग्य सुधारण्यास मदत मिळू शकते.

या गोष्टी ठेवा लक्षात?

  • जंक फूड आणि जास्त साखर टाळा.
  • शरीराला आवश्यक पुरेसे पाणी प्या.
  • नियमित व्यायाम करा.
  • पुरेशी झोप घ्या.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Web Title: Superfoods for women after 35 healthy diet nutrition tips

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Published On: Jun 10, 2026 | 08:54 PM

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