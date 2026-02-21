Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Lifestyle »
  • Use Beets In This Way To Get Rid Of Dark Spots On The Face Due To Sun The Face Will Have A Pink Glow

उन्हामुळे चेहऱ्यावर आलेले काळे डाग घालवण्यासाठी बीटचा करा ‘या’ पद्धतीने वापर, चेहऱ्यावर येईल गुलाबी ग्लो

चेहऱ्यावर वाढलेले टॅनिंग घालवण्यासाठी बीटचा वापर करावा. यामुळे त्वचा उजळदार आणि सुंदर होते. त्वचेच्या सर्वच समस्यांपासून आराम मिळवण्यासाठी आठवड्यातून एकदा किंवा दोनदा बीटचा फेसपॅक लावावा.

Updated On: Feb 21, 2026 | 09:27 AM
उन्हामुळे चेहऱ्यावर आलेले काळे डाग घालवण्यासाठी बीटचा करा 'या' पद्धतीने वापर, चेहऱ्यावर येईल गुलाबी ग्लो

उन्हामुळे चेहऱ्यावर आलेले काळे डाग घालवण्यासाठी बीटचा करा 'या' पद्धतीने वापर, चेहऱ्यावर येईल गुलाबी ग्लो

Follow Us:
Follow Us:

उन्हाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर त्वचेसंबंधित असंख्य समस्या उद्भवू लागतात. सूर्याच्या अतिनील किरणांमुळे त्वचा काळी होते. चेहऱ्यावर टॅनिंग वाढते आणि त्वचा पूर्णपणे निस्तेज होऊन जाते. त्वचेच्या समस्या वाढू लागल्यानंतर सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये लक्ष दिले जात नाही. पण कालांतराने त्वचा खूप जास्त काळी पडते आणि चेहऱ्यावरील ग्लो नष्ट होऊन जातो. त्वचेवर वाढलेले टॅनिंग घालवण्यासाठी महिला सतत काहींना काही करत असतात. कधी बाजारात उपलब्ध असलेल्या महागड्या ट्रीटमेंट केल्या जातात तर कधी फेशिअल, क्लीनअप करून चेहऱ्यावर ग्लो आणला जातो. पण केमिकल युक्त प्रॉडक्टचा वारंवार वापर केल्यामुळे त्वचा काहीकाळाचं अतिशय सुंदर आणि चमकदार दिसते. पण कालांतराने पुन्हा एकदा त्वचेच्या समस्या वाढतात आणि त्वचा होती तशीच होऊन जाते. सनबर्न, टॅनिंग आणि चेहऱ्यावरील काळे डाग घालवण्यासाठी कायमच स्किन केअर रुटीन फॉलो केले जाते.(फोटो सौजन्य – istock)

नियमित करा ‘या’ लाल फळाच्या रसाचे सेवन! केसांच्या वाढीसाठी ठरेल वरदान, कायमच दिसतील सुंदर केस

बाजारात उपलब्ध असलेल्या स्किन केअर प्रॉडक्टमध्ये वेगवेगळे रसायन वापरली जातात. यामुळे त्वचेवर ग्लो पण काही दिवसानंतर चेहऱ्यावर सुरकुत्या वाढणे, बारीक रेषा वाढून त्वचेच्या असंख्य समस्या उद्भवतात. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला उन्हामुळे चेहऱ्यावर वाढलेले टॅनिंग आणि काळे डाग घालवण्यासाठी बीटचा वापर कशा पद्धतीने करावा, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. पार्लरच्या महागड्या ट्रीटमेंट आणि महागड्या क्रीमचा वापर करण्याऐवजी घरगुती उपाय करावेत, यामुळे चेहऱ्यावरील नैसर्गिक ग्लो कायम टिकून राहील. बीटचा लहानसा तुकडा त्वचेसाठी अतिशय फायदेशीर ठरतो.

बीटचा फेसपॅक बनवण्याची सोपी कृती:

फेसपॅक बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, वाटीमध्ये बीटचा रस घेऊन त्यात मध मिक्स करा. तयार केलेले मिश्रण मानेवर आणि संपूर्ण चेहऱ्यावर लावून काहीवेळ तसेच ठेवून द्या. २० मिनिट झाल्यानंतर त्वचा कोमट पाण्याने स्वच्छ करून घ्या. यामुळे चेहऱ्यावर नैसर्गिक ग्लो येईल आणि त्वचा उजळदार सुंदर दिसेल. बीटच्या रसात अँटीऑक्सि़डंट्स चेहऱ्यावरील नैसर्गिक चमक कायम टिकवून ठेवतात आणि त्वचा उजळदार करतात.

वाटीमध्ये बीटचा रस घेऊन एक चमचाभर लिंबाचा रस टाकून व्यवस्थित मिक्स करा. तयार केलेले मिश्रण चेहऱ्यावर लावून काहीवेळ तसेच ठेवा आणि नंतर हातांना पाणी लावून हलक्या हाताने मसाज करा. यामुळे चेहरा आणि मानेवर वाढलेला टॅन कमी होईल आणि त्वचा उजळदार होईल. त्यानंतर थंड पाण्याने त्वचा स्वच्छ करा. चेहऱ्यावर वाढलेले टॅनिंग घालवण्यासाठी बीट आणि लिंबाचा फेसपॅक खूप जास्त प्रभावी ठरेल.

थंडीमुळे त्वचा निस्तेज झाली आहे? त्वचेवर गुलाबी ग्लो मिळवण्यासाठी ‘या’ पद्धतीने करा बीटचा वापर, त्वचा होईल सुंदर

बीट वापरण्याचे फायदे:

त्वचेसाठी बीट वरदान मानले जाते. कारण चेहऱ्यावर वाढलेले काळे डाग आणि त्वचेच्या इतर समस्यांपासून आराम मिळवण्यासाठी बीटचा वापर करावा. यामध्ये अँटी-ऑक्सिडंट्स, विटामिन सी आणि लोह इत्यादी अनेक घटक मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात. चेहऱ्यावर जमा झालेली मृत त्वचा काढून टाकण्यासाठी आणि त्वचेच्या समस्यांपासून आराम मिळवण्यासाठी बीटचा वापर करावा.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Web Title: Use beets in this way to get rid of dark spots on the face due to sun the face will have a pink glow

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 21, 2026 | 09:27 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

शरीरासाठी ठरेल विष! प्रत्येक व्यक्तीच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरत नाही गाजर बीटचा रस, जाणून घ्या फायदे आणि तोटे
1

शरीरासाठी ठरेल विष! प्रत्येक व्यक्तीच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरत नाही गाजर बीटचा रस, जाणून घ्या फायदे आणि तोटे

नो ऑइल, फुल टेस्ट! विना तेल काही मिनिटांतच पापड आणि कुरकुरीत स्नॅक्सची मजा घ्या, शेफ पंकजने शेअर केली सोपी ट्रिक
2

नो ऑइल, फुल टेस्ट! विना तेल काही मिनिटांतच पापड आणि कुरकुरीत स्नॅक्सची मजा घ्या, शेफ पंकजने शेअर केली सोपी ट्रिक

तुम्हीही ही एक चूक करताय? मग थांबा, फाटलेल्या दुधाचं पाणी आहे खूप कामाचं…. जाणून घ्या याचा स्मार्ट वापर
3

तुम्हीही ही एक चूक करताय? मग थांबा, फाटलेल्या दुधाचं पाणी आहे खूप कामाचं…. जाणून घ्या याचा स्मार्ट वापर

चेहऱ्यावर कायमच टिकून राहील तारुण्य! संत्र्याच्या सालींपासून घरीच तयार करा आयुर्वेदिक साबण, त्वचा होईल उजळदार
4

चेहऱ्यावर कायमच टिकून राहील तारुण्य! संत्र्याच्या सालींपासून घरीच तयार करा आयुर्वेदिक साबण, त्वचा होईल उजळदार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
उन्हामुळे चेहऱ्यावर आलेले काळे डाग घालवण्यासाठी बीटचा करा ‘या’ पद्धतीने वापर, चेहऱ्यावर येईल गुलाबी ग्लो

उन्हामुळे चेहऱ्यावर आलेले काळे डाग घालवण्यासाठी बीटचा करा ‘या’ पद्धतीने वापर, चेहऱ्यावर येईल गुलाबी ग्लो

Feb 21, 2026 | 09:27 AM
IND W vs AUS W : मालिकेत बरोबरी…तिसऱ्या सामन्यावर असेल भारतीय संघाची नजर! कोणाच्या हाती लागणार सिरीज

IND W vs AUS W : मालिकेत बरोबरी…तिसऱ्या सामन्यावर असेल भारतीय संघाची नजर! कोणाच्या हाती लागणार सिरीज

Feb 21, 2026 | 09:26 AM
राज्यात मद्यविक्रीत झाली मोठी वाढ; तब्बल 16.8 टक्के दिसला फरक

राज्यात मद्यविक्रीत झाली मोठी वाढ; तब्बल 16.8 टक्के दिसला फरक

Feb 21, 2026 | 09:25 AM
सुप्रीम कोर्टालाही जुमानलं नाही! ट्रम्प यांचा ‘बदला’; जगभरातील देशांवर लादला १०% टॅरिफ

सुप्रीम कोर्टालाही जुमानलं नाही! ट्रम्प यांचा ‘बदला’; जगभरातील देशांवर लादला १०% टॅरिफ

Feb 21, 2026 | 09:15 AM
AI कंटेंटवर आता लेबल अनिवार्य! बनावट फोटो-व्हिडीओ ३ तासांत हटवण्याचा नवा नियम लागू, वाचा सविस्तर

AI कंटेंटवर आता लेबल अनिवार्य! बनावट फोटो-व्हिडीओ ३ तासांत हटवण्याचा नवा नियम लागू, वाचा सविस्तर

Feb 21, 2026 | 09:05 AM
3 सामने 0 शून्य धावा…T20 विश्वचषकात अपयशी झालेल्या अभिषेक शर्माला मिळाला गुरूमंत्र! प्रशिक्षक गौतम गंभीरने घेतली क्लास

3 सामने 0 शून्य धावा…T20 विश्वचषकात अपयशी झालेल्या अभिषेक शर्माला मिळाला गुरूमंत्र! प्रशिक्षक गौतम गंभीरने घेतली क्लास

Feb 21, 2026 | 09:04 AM
Chhatrapati Sambhajinagar Crime: संतापजनक! सावत्र वडिलाकडून 7 वर्षीय मुलीवर अश्लील कृत्य; कपडे काढले आणि…

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: संतापजनक! सावत्र वडिलाकडून 7 वर्षीय मुलीवर अश्लील कृत्य; कपडे काढले आणि…

Feb 21, 2026 | 09:00 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Feb 20, 2026 | 05:32 PM
Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Feb 20, 2026 | 05:19 PM
Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Feb 20, 2026 | 03:36 PM
Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Feb 20, 2026 | 03:26 PM
Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Feb 20, 2026 | 03:19 PM
Beed : शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ; चक्क मंडप टाकून दहावीचे पेपर

Beed : शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ; चक्क मंडप टाकून दहावीचे पेपर

Feb 20, 2026 | 03:13 PM
Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Feb 19, 2026 | 07:59 PM