International Prenatal Infection Prevention Month: प्रसूतीपूर्वी योग्य काळजी घेतल्यामुळे आई आणि बाळाला संक्रमणाचा धोका कमी

प्रसूतीपूर्वी योग्य काळजी घेतली तर आई आणि बाळ दोघांनाही संक्रमणाचा धोका राहू शकत नाही असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. म्हणजे नक्की काय याची इत्यंभूत माहिती आम्ही या लेखात देत आहोत.

Updated On: Feb 13, 2026 | 02:55 PM
आई आणि बाळाची प्रसूतीपूर्व काळजी कशी घ्यावी (फोटो सौजन्य - iStock)

  • प्रसूतीपूर्वी आई आणि बाळाची काळजी कशी घ्यावी 
  • बाळाच्या आणि आईच्या आरोग्याला प्राधान्य देण्यासाठी काय करता येईल 
  • तज्ज्ञांची माहिती 
प्रसवपूर्व संसर्ग हा आई आणि गर्भातील बाळ अशा दोघांवरही परिणाम होऊ शकतो. वेळीच काळजी, जागरूकता आणि खबरदारी घेतल्यास संसर्गाची शक्यता कमी होऊ शकते. गर्भवती महिलांनी स्वतःच्या आणि बाळाच्या आरोग्याला प्राधान्य देणे अतिशय गरजेचे आहे.

प्रसवपूर्व संसर्ग गर्भधारणेच्या कोणत्याही टप्प्यावर होऊ शकतो आणि त्यामुळे अकाली जन्म, कमी वजनाचे बाळ किंवा बाळाच्या विकासातील समस्या यासारख्या गुंतागुंत निर्माण होऊ शकतात. यापैकी अनेक संसर्ग वेळीच वैद्यकीय काळजी, स्वच्छता आणि जीवनशैलीत बदल केल्याने टाळता येतात. सुरक्षित आणि निरोगी गर्भधारणेसाठी जागरूकता हे सर्वात महत्त्वाचे पाऊल आहे. म्हणूनच, गर्भवती महिलांनी आपल्या आरोग्याची जबाबदारी घ्यावी आणि तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे. डॉ. केदार मराठे, स्त्रीरोग व आयव्हीएफ तज्ज्ञ आणि लॅप्रोस्कोपिक सर्जन, अंकुरा हॉस्पिटल फॉर वुमन अँड चिल्ड्रन, पुणे यांनी याबाबत अधिक माहिती दिली आहे. 

20 व्या वर्षातच Pregnancy साठी करावा लागतोय संघर्ष, वंध्यत्वाची टांगती तलवार; समस्यांनी घेरल्यात महिला

प्रसवपूर्व संसर्गाचे प्रकार

  • मूत्रमार्गाचे संक्रमण (UTIs): हार्मोनल बदलांमुळे गर्भधारणेदरम्यान मूत्रमार्गाचे संक्रमण सामान्य आहे. उपचार न केल्यास, यामुळे मूत्रपिंडाचे संक्रमण होऊ शकते आणि अकाली प्रसूतीचा धोका वाढतो. म्हणून, गर्भवती महिलांनी वेळीच वैद्यकीय मदत घ्यावी
  • टॉर्च (TORCH) संक्रमण: या गटामध्ये टॉक्सोप्लाझमोसिस, रुबेला, सायटोमेगॅलोव्हायरस (CMV) आणि हर्पिस यांचा समावेश आहे. हे संक्रमण आईकडून बाळाला होऊ शकते आणि त्यामुळे जन्मजात दोष किंवा विकासात्मक विलंबाचा धोका उद्भवतो
  • ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस (GBS): तुम्हाला माहिती आहे का? GBS हा एक जिवाणू संसर्ग आहे जो बहुतेकदा योनी किंवा गुदद्वारात आढळतो. प्रसूतीच्या वेळी त्यावर प्रभावी उपचार न केल्यास नवजात बाळांमध्ये गंभीर संक्रमणाचा धोका असतो
  • लैंगिक संक्रमित संक्रमण (STIs): सिफिलिस, एचआयव्ही आणि क्लॅमिडीयासारखे संक्रमण गर्भधारणेदरम्यान किंवा प्रसूतीच्या वेळी बाळाला संक्रमित होऊ शकतात. म्हणून, या संक्रमणांचे त्वरित निदान आणि व्यवस्थापन करणे गरजेचे आहे
  • अन्न आणि पाण्यामुळे होणारे संक्रमण: लिस्टेरिओसिस आणि हिपॅटायटीस ए सारखे संक्रमण हे दूषित अन्न किंवा पाण्यामुळे होते आणि गर्भधारणेदरम्यान ते प्राणघातक ठरू शकते.
Pregnancy Tips: ‘वर्षानुवर्ष प्रयत्न करून बाळच होत नाहीये…’ त्वरीत सुधारा 5 चुका, नाहीतर Conceive करण्यात येतील भयंकर अडचणी

प्रसवपूर्व संसर्ग टाळण्यासाठी काही महत्त्वाच्या टिप्स: 

  • नियमित प्रसवपूर्व तपासणी करा
  • योग्य वैयक्तिक स्वच्छता राखणे
  • उघड्यावरील तसेच दुषित अन्नपदार्थांचे सेवन टाळणे
  • अर्धवट शिजवलेले मांस, पाश्चराइज्ड न केलेले दुग्धजन्य पदार्थांचे सेवन टाळा आणि गर्भधारणेपूर्वी किंवा दरम्यान तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार लसीकरण करून घ्या
  • सुरक्षित लैंगिक संबंध ठेवा. हातांची स्वच्छता राखा आणि आजारी व्यक्तींचा संपर्क टाळा

Feb 13, 2026 | 02:55 PM

International Prenatal Infection Prevention Month: प्रसूतीपूर्वी योग्य काळजी घेतल्यामुळे आई आणि बाळाला संक्रमणाचा धोका कमी

