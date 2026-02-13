International Prenatal Infection Prevention Month: प्रसूतीपूर्वी योग्य काळजी घेतल्यामुळे आई आणि बाळाला संक्रमणाचा धोका कमी

प्रसवपूर्व संसर्ग गर्भधारणेच्या कोणत्याही टप्प्यावर होऊ शकतो आणि त्यामुळे अकाली जन्म, कमी वजनाचे बाळ किंवा बाळाच्या विकासातील समस्या यासारख्या गुंतागुंत निर्माण होऊ शकतात. यापैकी अनेक संसर्ग वेळीच वैद्यकीय काळजी, स्वच्छता आणि जीवनशैलीत बदल केल्याने टाळता येतात. सुरक्षित आणि निरोगी गर्भधारणेसाठी जागरूकता हे सर्वात महत्त्वाचे पाऊल आहे. म्हणूनच, गर्भवती महिलांनी आपल्या आरोग्याची जबाबदारी घ्यावी आणि तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे. डॉ. केदार मराठे, स्त्रीरोग व आयव्हीएफ तज्ज्ञ आणि लॅप्रोस्कोपिक सर्जन, अंकुरा हॉस्पिटल फॉर वुमन अँड चिल्ड्रन, पुणे यांनी याबाबत अधिक माहिती दिली आहे.
20 व्या वर्षातच Pregnancy साठी करावा लागतोय संघर्ष, वंध्यत्वाची टांगती तलवार; समस्यांनी घेरल्यात महिला
प्रसवपूर्व संसर्गाचे प्रकार
प्रसवपूर्व संसर्ग टाळण्यासाठी काही महत्त्वाच्या टिप्स: