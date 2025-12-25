Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

हा आहे मुंबईतील सर्वात पहिला चर्च, इथूनच जोडलेले आहे चर्चगेट स्टेशनचे नाव…

मुंबईतील थॉमस कॅथेड्रल चर्च हे 1718 मध्ये उभारलेले शहरातील सर्वात जुने गिरजाघर आहे. चर्चगेट स्टेशन आणि मुंबईच्या झिरो पॉइंटशी जोडलेले हे स्थळ ऐतिहासिक व धार्मिक महत्त्व दर्शवते.

Updated On: Dec 25, 2025 | 08:43 AM
हा आहे मुंबईतील सर्वात पहिला चर्च, इथूनच जोडलेले आहे चर्चगेट स्टेशनचे नाव...

थॉमस कॅथेड्रल चर्च

  • थॉमस कॅथेड्रल चर्च हे 1718 मध्ये बांधलेले मुंबईतील सर्वात जुने ख्रिश्चन गिरजाघर आहे.
  • चर्चगेट स्टेशनचे नाव या चर्चच्या ऐतिहासिक प्रवेशद्वारावरून पडले आहे.
  • मुंबईचा झिरो पॉइंट या चर्चजवळ असून शहराच्या अंतरमापनाशी त्याचा संबंध आहे.
मुंबईच्या हृदयस्थानी असलेले थॉमस कॅथेड्रल चर्च हे शहरातील एक अत्यंत प्राचीन आणि महत्त्वाचे धार्मिक स्थळ मानले जाते. चर्चगेट परिसरात वसलेले हे चर्च सन 1718 साली उभारले गेले असून, ते मुंबईतील सर्वात जुने ख्रिश्चन गिरजाघर म्हणून ओळखले जाते. ब्रिटिश काळातील वास्तुकलेचा उत्कृष्ट नमुना म्हणून या चर्चकडे पाहिले जाते.

Christmas 2025 : ड्रेसेस, मेकअप, फूटवेअर आणि ज्वेलरीसह यंदाच्या ख्रिसमस पार्टीला करा एलिगंट लूक

या चर्चच्या रचनेत गोथिक शैलीची ठळक वैशिष्ट्ये दिसून येतात. उंच कमानी, कलात्मक खिडक्या आणि आकर्षक अंतर्गत सजावट यामुळे हे चर्च पाहणाऱ्यांचे लक्ष वेधून घेते. आत प्रवेश केल्यानंतर शांत वातावरणासोबतच इतिहासाची साक्ष देणाऱ्या अनेक जुन्या समाधी (कब्र) पाहायला मिळतात, ज्या या स्थळाच्या समृद्ध भूतकाळाची ओळख करून देतात. त्यामुळे हे चर्च केवळ धार्मिक भाविकांसाठीच नव्हे, तर इतिहास आणि वास्तुकलेत रस असलेल्या पर्यटकांसाठीही एक महत्त्वाचे आकर्षण ठरते.

चर्चगेट स्टेशन आणि थॉमस कॅथेड्रल यांचा संबंध

थॉमस कॅथेड्रल चर्चचा चर्चगेट स्टेशनशी घनिष्ठ संबंध आहे. स्थानिक माहितीप्रमाणे, या परिसराचे नावच या चर्चवरून पडले आहे. पूर्वी चर्चचा मुख्य प्रवेशद्वार ज्या दिशेला होता, त्या भागात आजचे चर्चगेट स्टेशन उभे आहे. त्यामुळे स्टेशनचे नाव ‘चर्चगेट’ असे प्रचलित झाले. हा संदर्भ मुंबईच्या ब्रिटिशकालीन इतिहासाची आठवण करून देतो आणि या चर्चचे सांस्कृतिक महत्त्व अधोरेखित करतो. त्यामुळे चर्चगेट स्टेशन केवळ प्रवासाचे केंद्र न राहता, शहराच्या ऐतिहासिक ओळखीचा भाग बनते.

यंदाचा ख्रिसमस होईल आणखीनच स्पेशल! लाडक्या नातेवाईक आणि प्रियजनांना मराठीतून पाठवा नाताळच्या शुभेच्छा

मुंबईचा झिरो पॉइंट आणि थॉमस कॅथेड्रल

मुंबईचा झिरो पॉइंट हा शहरासाठी अत्यंत महत्त्वाचा संदर्भबिंदू मानला जातो. शहरातील प्रमुख रस्ते आणि अंतरमापनाची सुरुवात याच ठिकाणाहून होते. हा झिरो पॉइंट थॉमस कॅथेड्रल चर्चच्या अगदी जवळ आहे. त्यामुळे या चर्चचे स्थान केवळ धार्मिक दृष्टिकोनातूनच नव्हे, तर व्यापार, वाहतूक आणि भौगोलिक महत्त्वाच्या दृष्टीनेही मोलाचे आहे. हा परिसर मुंबईच्या ऐतिहासिक, धार्मिक आणि नागरी ओळखीचे प्रतीक म्हणून आजही तितकाच महत्त्वाचा आहे. एकूणच, थॉमस कॅथेड्रल चर्च हे मुंबईच्या वैभवशाली इतिहासाचे जिवंत साक्षीदार असून, शहराच्या सांस्कृतिक वारशात त्याचे स्थान अनन्यसाधारण आहे.

Published On: Dec 25, 2025 | 08:43 AM

