ENG W vs AUS W: कांगारूंचा पुन्हा एकदा महाधमाका! ऑस्ट्रेलियाने इंग्लंडला ७ विकेट्सने चिरडले; सातव्यांदा पटकावले विश्वविजेतेपद

The Women’s T20 World Cup has had 10 editions. Australia have won 7 of them🤯 pic.twitter.com/npSkci1lZK — Cricbuzz (@cricbuzz) July 5, 2026
या रोमांचक सामन्यात, ऑस्ट्रेलियाची कर्णधार सोफी मोलिनक्सने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. नाणेफेक गमावल्यानंतर इंग्लंडच्या महिला संघाची सुरुवात निराशाजनक झाली; संघाची धावसंख्या केवळ ३२ धावा असतानाच दोन्ही सलामीवीर बाद होऊन पॅव्हेलियनमध्ये परतल्या. त्यानंतर, कर्णधार नॅट सिव्हर-ब्रंट आणि ॲलिस कॅप्सी यांनी डाव सावरला आणि संघाची धावसंख्या ६७ धावांपर्यंत नेली.
प्रथम फलंदाजी करताना, इंग्लंडच्या महिला संघाने निर्धारित २० षटकांत आपली एकूण धावसंख्या उभारली. इंग्लंडसाठी कर्णधार नॅट सिव्हर-ब्रंटने ५८ धावांची शानदार नाबाद खेळी केली. या उत्कृष्ट डावात तिने ५३ चेंडूंत पाच चौकार मारले. सिव्हर-ब्रंटव्यतिरिक्त, आणखी एका खेळाडूने नाबाद ४४ धावांचे योगदान दिले.
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ऑस्ट्रेलियासाठी लुसी हॅमिल्टनने पहिली विकेट मिळवली. लुसी हॅमिल्टन, सोफी मोलिनक्स, ॲनाबेल सदरलँड आणि किम गार्थ यांनी प्रत्येकी एक विकेट घेतली. या चौघींशिवाय इतर कोणत्याही गोलंदाजाला विकेट घेता आली नाही. सामना जिंकण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाच्या महिला संघाला २० षटकांत १५१ धावांची गरज होती.
ऑस्ट्रेलियाच्या संघाची धावांचा पाठलाग करताना सुरुवात निराशाजनक झाली आणि केवळ १७ धावांवर त्यांना पहिला धक्का बसला. मात्र, त्यांनी १७.१ षटकांत तीन गडी गमावून हे लक्ष्य यशस्वीपणे गाठले. आक्रमक सलामीवीर आणि यष्टिरक्षक-फलंदाज बेथ मुनीने शानदार खेळी करत सर्वाधिक ६४ धावा केल्या; तिने केवळ ४९ चेंडूंत १० चौकार मारले. मुनीव्यतिरिक्त, फोबी लिचफील्डने ४८ धावा केल्या.
इंग्लंडच्या महिला संघासाठी लॉरेन बेलने पहिली विकेट मिळवली. बेल, सोफी एक्लेस्टोन आणि शार्लोट डीन या केवळ तीन गोलंदाजांनी संघासाठी प्रत्येकी एक बळी घेतला; इतर कोणत्याही गोलंदाजाला बळी मिळवता आला नाही.
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