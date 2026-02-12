Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
कांद्याचा पराठा बनवताना आतील सारण बाहेर येते? मग ‘ही’ सोपी पद्धत वापरून झटपट बनवा कुरकरीत पराठा, नोट करा रेसिपी

आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये कांद्याचा पराठा बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो. जाणून घ्या कांद्याचा पराठा बनवण्याची सोपी रेसिपी.

Updated On: Feb 12, 2026 | 08:00 AM
सकाळच्या नाश्त्यापासून ते अगदी रात्रीच्या जेवणापर्यंत संपूर्ण दिवस नेमके कोणते पदार्थ बनवावे? बऱ्याचदा महिलांना सुचत नाही. कायमच तेच ठराविक पदार्थ खाऊन कंटाळा येतो. कांदापोहे, उपमा, शिरा किंवा साऊथ इंडियन पदार्थ नाश्त्यात बनवले जातात. नाश्त्यात किंवा जेवणात विविध भाज्यांचे पराठे कायमच बनवले जातात. पण आज आम्ही तुम्हाला कांद्याचा कुरकुरीत पराठा बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ घरातील प्रत्येकाला खूप जास्त आवडेल. कांद्याचा पराठा हिरव्या चटणीसोबत किंवा दह्यासोबत अतिशय सुंदर लागतो. पण कांद्याचा पराठा बनवताना त्याच्या आतील सारण बाहेर येते आणि पराठा फुटून जाण्याची जास्त शक्यता असते. पराठा फुटल्यानंतर त्याच्या आतील सारण बाहेर येते आणि पराठा चपातीसारखा लागतो. या पद्धतीने पराठा बनवल्यास त्यातील सारण अजिबात बाहेर येणार नाही आणि पराठ्याची चव अतिशय सुंदर लागेल. कांद्यात मीठ टाकल्यानंतर त्याला पाणी सुटते. त्यामुळे पराठा लाटताना पोलपाट अजिबात ओले ठेवू नये. चला तर जाणून घेऊया कांद्याचा पराठा बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

साहित्य:

  • कांदा
  • मीठ
  • लाल तिखट
  • हळद
  • गव्हाचं पीठ
  • कसुरी मेथी
  • धणे जिरं पावडर
  • कोथिंबीर
  • चाट मसाला
  • तूप
  • हिरवी मिरची
  • गरम मसाला
कृती:

  • कांद्याचा पराठा बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, ताटात गव्हाचं पीठ आणि तेल, चवीनुसार मीठ टाका.त्यानंतर आवश्यकतेनुसार पाणी घालून कणिक जाडसर मळून घ्या.
  • मोठ्या वाटीमध्ये बारीक चिरलेला कांदा, कोथिंबीर कसुरी मेथी, धने पावडर, आमचूर पावडर, चाट मसाला, गरम मसाला, मिरची पावडर आणि भाजलेले बेसन टाकून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • त्यानंतर गव्हाच्या पिठाचा छोटा गोळा घेऊन पारी बनवा आणि त्यात तयार केलेले कांद्याचे मिश्रण टाकून व्यवस्थित बंद करून घ्या.
  • तयार केलेला गोळा हलक्या हाताने लाटून घ्या. गरम तव्यावर पराठा टाकून दोन्ही बाजूने कुरकुरीत होईपर्यंत भाजा आणि वरून तूप लावा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेला कांद्याचा कुरकुरीत पराठा.

