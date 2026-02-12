Recipe : शेंगाच नाही तर फुलेही आहेत पोषकतत्वांचा साठा; घरी जरूर बनवा गावराण स्टाईल मसालेदार ‘शेवग्याच्या फुलांची भाजी’

अँटिऑक्सिडंट्सने समृद्ध असली तरी भेंडीची भाजी खायला कंटाळवाणी वाटते? मग एकदा ‘मसाला भेंडी’ बनवून पहा
ही भाजी चवीला थोडीशी कडसर, पण मसाल्याच्या योग्य फोडणीमुळे आणि नारळाच्या गोडसर चवीमुळे अप्रतिम लागते. शेवग्याच्या फुलांची भाजी ही केवळ चवदार नाही, तर शरीरातील उष्णता कमी करण्यास आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासही मदत करते. साध्या घरगुती मसाल्यांमध्ये बनणारी ही भाजी भाकरी, चपाती किंवा वरण-भातासोबत उत्तम लागते. चला तर मग, पारंपरिक पद्धतीने शेवग्याच्या फुलांची झटपट आणि पौष्टिक भाजी कशी बनवायची याची रेसिपी जाणून घेऊया.
साहित्य
कृती