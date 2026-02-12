Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Recipe : शेंगाच नाही तर फुलेही आहेत पोषकतत्वांचा साठा; घरी जरूर बनवा गावराण स्टाईल मसालेदार 'शेवग्याच्या फुलांची भाजी'

Shevgyachya Fulanchi Bhaji Recipe : शेवग्याची फुले आरोग्यासाठी अत्यंत गुणकारी ठरतात. याची भाजी फक्त पौष्टिकच नाही चवीलाही फार छान लागतात. आरोग्याची काळजी घ्यायची असेल ही भाजी एकदा नक्की बनवून खा.

Updated On: Feb 12, 2026 | 10:42 AM
Recipe : शेंगाच नाही तर फुलेही आहेत पोषकतत्वांचा साठा; घरी जरूर बनवा गावराण स्टाईल मसालेदार 'शेवग्याच्या फुलांची भाजी'

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • शेवग्याच्या फुले आरोग्याला अनेक फायदे मिळवून देतात.
  • याची भाजी चवीला फार रुचकर लागते आणि आरोग्याला पौष्टिक लागते.
  • चला तर मग झणझणीत चवीची शेवग्याच्या फुलांची भाजी कशी बनवायची ते जाणून घेऊया.
शेवगा म्हणजेच मोरिंगा हा आपल्या आरोग्यासाठी अत्यंत गुणकारी मानला जातो. शेवग्याच्या शेंगा, पाने आणि फुले हे सर्वच खूप पौष्टिक असतात. विशेषतः शेवग्याची फुले ही हंगामी असली तरी त्यात भरपूर प्रथिने, कॅल्शियम, लोह आणि अँटीऑक्सिडंट्स असतात. गावाकडच्या घरांमध्ये उन्हाळ्याच्या सुरुवातीला शेवग्याची फुले गोळा करून त्याची साधी पण चविष्ट भाजी बनवली जाते.

अँटिऑक्सिडंट्सने समृद्ध असली तरी भेंडीची भाजी खायला कंटाळवाणी वाटते? मग एकदा ‘मसाला भेंडी’ बनवून पहा

ही भाजी चवीला थोडीशी कडसर, पण मसाल्याच्या योग्य फोडणीमुळे आणि नारळाच्या गोडसर चवीमुळे अप्रतिम लागते. शेवग्याच्या फुलांची भाजी ही केवळ चवदार नाही, तर शरीरातील उष्णता कमी करण्यास आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासही मदत करते. साध्या घरगुती मसाल्यांमध्ये बनणारी ही भाजी भाकरी, चपाती किंवा वरण-भातासोबत उत्तम लागते. चला तर मग, पारंपरिक पद्धतीने शेवग्याच्या फुलांची झटपट आणि पौष्टिक भाजी कशी बनवायची याची रेसिपी जाणून घेऊया.

साहित्य

  • 2 कप शेवग्याची स्वच्छ धुतलेली फुले
  • 1 मध्यम आकाराचा कांदा (बारीक चिरलेला)
  • 2 हिरव्या मिरच्या (चिरलेल्या)
  • 4-5 लसूण पाकळ्या (ठेचलेल्या)
  • 1/2 कप किसलेला ताजा नारळ
  • 1/4 टीस्पून हळद
  • 1/2 टीस्पून लाल तिखट
  • 1/2 टीस्पून मोहरी
  • 1/2 टीस्पून जिरे
  • चिमूटभर हिंग
  • 2 टेबलस्पून तेल
  • मीठ चवीनुसार
  • कोथिंबीर सजावटीसाठी
कांद्याचा पराठा बनवताना आतील सारण बाहेर येते? मग ‘ही’ सोपी पद्धत वापरून झटपट बनवा कुरकरीत पराठा, नोट करा रेसिपी

कृती

  • सर्वप्रथम शेवग्याची फुले नीट निवडून घ्या. त्यातील काड्या काढून टाका आणि स्वच्छ पाण्यात दोन-तीन वेळा धुवून घ्या.
  • कढईत तेल गरम करून त्यात मोहरी घाला. मोहरी तडतडली की जिरे, हिंग आणि ठेचलेला लसूण घाला.
  • आता चिरलेला कांदा आणि हिरव्या मिरच्या घालून कांदा हलका सोनेरी होईपर्यंत परता.
  • हळद आणि लाल तिखट घालून एक मिनिट परता, म्हणजे मसाल्याचा कच्चेपणा जाईल.
  • आता धुतलेली फुले घालून व्यवस्थित हलवा. चवीनुसार मीठ घाला आणि झाकण ठेवून 5-7 मिनिटे मंद आचेवर शिजू द्या.
  • फुले मऊ झाली की त्यात किसलेला नारळ घाला आणि हलक्या हाताने मिक्स करा.
  • गॅस बंद करून वरून कोथिंबीर भुरभुरा. गरमागरम शेवग्याच्या फुलांची भाजी भाकरी किंवा चपातीसोबत सर्व्ह करा.
  • भाजी जास्त कडसर वाटल्यास थोडीशी साखर घालू शकता.
  • हवे असल्यास शेंगदाणा कूट घातल्यास चव अधिक छान लागते.
  • ही भाजी ताजीच खाल्ली तर जास्त चवदार लागते.

Published On: Feb 12, 2026 | 10:42 AM

