पांचट चवीच्या ओट्सपासून १० मिनिटांमध्ये बनवा पौष्टिक मिनी डोसा, डाएट करणाऱ्यांसाठी उत्तम पदार्थ

ओट्सपासून तुम्ही सोप्या पद्धतीमध्ये मिनी डोसा बनवू शकता. हा पदार्थ चवीला अतिशय सुंदर लागतो. चला तर जाणून घेऊया झटपट ओट्स मिनी डोसा बनवण्याची सोपी रेसिपी.

Updated On: Feb 12, 2026 | 10:35 AM
सकाळच्या नाश्त्यात काहींना नियमित ओट्स खाण्याची सवय असते. ओट्स खाल्ल्यामुळे दीर्घकाळ पोट भरलेले राहते आणि लवकर भूक लागत नाही. याशिवाय ओट्समध्ये असलेले फायबर शरीरासाठी सुद्धा अतिशय महत्वाचे आहेत. त्यामुळे सकाळच्या नाश्त्यात उपाशी पोटी बाहेर जाण्यापेक्षा नाश्त्यात ओट्स किंवा इतर पदार्थ बनवून खावेत. पण काहींना ओट्स खायला अजिबात आवडत नाही. कारण ओट्स चवीला अतिशय बेचव लागतात. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये ओट्सपासून मिनी डोसा बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत.यापूर्वी तुम्ही डाळ तांदुळाचा वापर करून बनवलेला डोसा खाल्ला असेल पण ओट्सपासून बनवलेला डोसासुद्धा चवीला अतिशय सुंदर लागतो. जिम जाणाऱ्या लोकांना कायमच हेल्दी आणि सहज तयार होईल असा नाश्त्यातील पदार्थ खाण्यास हवा असतो. वजन कमी करताना उपाशी पोटी राहण्याऐवजी डाएटमध्ये ओट्सचा समावेश करावा. ओट्स खाल्ल्यामुळे पोट सुद्धा भरलेले राहते. चला तर जाणून घेऊया ओट्सपासून मिनी डोसा बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

Food Recipe: १० रुपयांमध्ये बनवा खमंग कुरकुरीत शेंगदाणा खोबऱ्याची चटणी, महिनाभर राहील व्यवस्थित टिकून

साहित्य:

  • ओट्स
  • बेसन
  • मीठ
  • दही
  • मीठ
  • कांदा
  • टोमॅटो
  • हिरवी मिरची
  • शिमला मिरची
  • लाल तिखट
  • तेल
कांद्याचा पराठा बनवताना आतील सारण बाहेर येते? मग ‘ही’ सोपी पद्धत वापरून झटपट बनवा कुरकरीत पराठा, नोट करा रेसिपी

कृती:

  • ओट्सचा मिनी डोसा बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, टोपात ओट्स घेऊन त्यात दही घालून मिक्स करा. त्यानंतर त्यात बेसन घाला.
  • तयार केलेले मिश्रण मिक्स केल्यानंतर त्यात बारीक चिरलेला कांदा, टोमॅटो, शिमला मिरची, हिरवी मिरची घालून व्यवस्थित मिक्स करून घ्या.
  • त्यानंतर त्यात लाल तिखट, हळद आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर, चवीनुसार मीठ घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • पॅन गरम करण्यासाठी ठेवा. पॅनला तेल लावून त्यावर तयार केलेल्या मिश्रणाचा गोलाकार डोसा टाकून दोन्ही बाजूने व्यवस्थित कुरकुरीत करून घ्या.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेला ओट्स मिनी डोसा. हा डोसा हिरव्या चटणीसोबत अतिशय सुंदर लागतो.
 

Published On: Feb 12, 2026 | 10:35 AM

पांचट चवीच्या ओट्सपासून १० मिनिटांमध्ये बनवा पौष्टिक मिनी डोसा, डाएट करणाऱ्यांसाठी उत्तम पदार्थ

