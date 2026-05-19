घरात तुळशीचं झाड असणं का महत्त्वाचं ठरतं? यामागे फक्त श्रद्धा नाही तर वैज्ञानिक कारण दडलंय; जाणून घ्या फायदे

Benefits Of Tulsi Tree : जुन्या काळापासून घरात किंवा आंगणात तुळशीच रोप लावण्याची पद्धत आहे. पण असं का केलं जातं ते तुम्हाला माहिती आहे का? घरात तुळशीचे रोप लावण्याचे कोणते फायदे आहेत ते जाणून घ्या.

Updated On: May 19, 2026 | 11:35 AM
(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • घरातील वातावरण ताजेतवाने आणि स्वच्छ ठेवण्यासाठी हे रोप उपयुक्त मानले जाते.
  • रोजच्या जीवनात आरोग्य आणि नैसर्गिक संरक्षणासाठी याचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो.
  • धार्मिक श्रद्धेसोबतच सकारात्मक ऊर्जा निर्माण करण्यासाठीही अनेक जण हे रोप घरी लावतात.
हिंदू धर्मात तुळशीच्या झाडाला फार अनन्यसाधारण महत्त्व असते. पूर्वीच्या काळी प्रत्येक घरातील अंगणात तुळशीचे झाड हे आवर्जून ठेवले जायचे. आताही शहरी भागात काही लोक आपल्या बाल्कनीत या झाडाला सजवतात. देवाच्या पूजेसोबत तुळशीच्या झाडाचीही पूजा करण्याची प्रथा आहे. पण खरंच हे झाड इतकं महत्त्वाचं आहे का आणि याला घरी ठेवल्याने आपल्याला काय फायदे मिळू शकतात ते आज आपण या लेखात जाणून घेणार आहोत.

आयुर्वेदात विशेष महत्त्व

आयुर्वेदात या झाडाला विशेष महत्त्व प्राप्त आहे. यानुसार, तुळशीच्या झाडात अनेक औषधी गुणधर्मांचा साठा आढळतो. हेच कारण आहे की, घरी तुळशीचं झाड असणं फार महत्त्वाचं मानलं जातं. घरी तुळशीचं झाडं असण्यामागे फक्त धार्मिक श्रद्धाचं नाही तर इतरही अनेक चांगले फायदे आहेत. आम्ही तुम्हाला सागंतो की, आपल्या आरोग्याला याचा मोठा फायदा होत असतो.

नैसर्गिक हवा शुद्धीकरण

आजच्या काळात जिथे कंपन्यांच्या वाढीमुळे प्रदूषणाचे प्रमाण अधिकाधिक वाढले आहे तिथे घरी तुळशीचे झाड असणे तुमच्यासाठी फायदेकारक ठरु शकते. तुळस एक नॅचरल एअर प्यूरिफायरप्रमाणे काम करते. यामुध्ये पर्यावरणातील हानिकारक गॅस आणि प्रदूषण निर्माण करणारे घटक रोखण्याची क्षमता असते. हे झाड प्रदूषणाला कमी करुन वातावरणात ऑक्सिजन रिलिज करते ज्यामुळे हवा शुद्ध होण्यास मदत होते.

औषधी गुणधर्मांनी भरपूर

तुळशीचे झाड औषधी गुणधर्मांची खाण मानली जाते. यात एँटी-बॅक्टेरियल आणि एँटी-फंगल गुणधर्म भरपूर असतात ज्यामुळे अनेक आजारांना याच्या मदतीने दूर करता येऊ शकते. तुम्ही तुळशीच्या पानांना चावून किंवा चहामध्ये त्यांचा वापर करुन अनेक आजारांपासून दूर राहू शकता. तुळशीची पाने सर्दी, खोकला आणि तापाच्या समस्यांपासून आपल्या शरीराला सुरक्षित ठेवू शकतात.

किड्यांपासून संरक्षण

तुळशीच्या रोपातून निघणारा सुंगध मच्छर आणि माशांपासून घराचे संरक्षण करतो. तो लहान किटकांना घरात येण्यापासून रोखतो. मलेरिया किंवा डेंग्यूसारख्या मच्छरांपासून स्वत:चे संरक्षण करण्यासाठी तुम्ही तुळशीच्या झाडाला घरी लावू शकता.

सकारात्मक वातावरण निर्माण करते

घरात तुळशीचं रोप ठेवल्याने वातावरणात एक सकारात्मक ऊर्जा जाणवू लागते. यामुळे नकारात्मक ऊर्जेला कमी करता येते, ज्यामुळे घरातील वातावरणही सुधारण्यास मदत होते. यावरुन आपण तुळशीच्या झाडाचे महत्त्व जाणून घेऊ शकतो. घरात शोभेची झाडे लावण्याऐवजी तुम्ही फायदेशीर आणि आध्यात्माशी जोडलेले तुळशीचे रोप लावून घराला सजवू शकता.

Published On: May 19, 2026 | 11:35 AM

Maharashtra Tourism :- विविध तीर्थक्षेत्रे, गडकिल्ले विकासासाठी ९९३ कोटी : मुख्यमंत्री

Maharashtra Tourism :- विविध तीर्थक्षेत्रे, गडकिल्ले विकासासाठी ९९३ कोटी : मुख्यमंत्री

May 19, 2026 | 11:33 AM
India Nordic Summit : PM मोदी आज भारत-नॉर्डिक शिखर परिषदेत होणार सहभागी; चार राष्ट्रांच्या प्रमुखांशी घेणार भेट

India Nordic Summit : PM मोदी आज भारत-नॉर्डिक शिखर परिषदेत होणार सहभागी; चार राष्ट्रांच्या प्रमुखांशी घेणार भेट

May 19, 2026 | 11:32 AM
Supreme Court : श्वान प्रेमींना सुप्रीम कोर्टाचा धक्का! सार्वजनिक सुरक्षेला प्राधान्य देत आवारा कुत्र्यांवरील याचिका फेटाळल्या

Supreme Court : श्वान प्रेमींना सुप्रीम कोर्टाचा धक्का! सार्वजनिक सुरक्षेला प्राधान्य देत आवारा कुत्र्यांवरील याचिका फेटाळल्या

May 19, 2026 | 11:30 AM
मनातील गुंतागुंत वाढवणारा ‘दृश्य-अदृश्य’ चित्रपटाचा टीझर रिलीज; ‘इफ्फी’नंतर आता महाराष्ट्रात उत्सुकता शिगेला

मनातील गुंतागुंत वाढवणारा ‘दृश्य-अदृश्य’ चित्रपटाचा टीझर रिलीज; ‘इफ्फी’नंतर आता महाराष्ट्रात उत्सुकता शिगेला

May 19, 2026 | 11:24 AM
मावळातील शेतकरी पुन्हा आक्रमक, रिंगरोडला तीव्र विरोध; प्रशासनाला दोन महिन्यांचा अल्टिमेटम

मावळातील शेतकरी पुन्हा आक्रमक, रिंगरोडला तीव्र विरोध; प्रशासनाला दोन महिन्यांचा अल्टिमेटम

May 19, 2026 | 11:21 AM
UPSC देणाऱ्या उमेदवारांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी! परीक्षेच्या पॅटर्नमध्ये यंदा झाला मोठा बदल; जाणून घ्या एका क्लिकवर..

UPSC देणाऱ्या उमेदवारांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी! परीक्षेच्या पॅटर्नमध्ये यंदा झाला मोठा बदल; जाणून घ्या एका क्लिकवर..

May 19, 2026 | 11:21 AM

