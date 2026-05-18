Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Health Tips Why Is Breakfast Important What Are The Health Benefits Of Eating Breakfast

Health Tips: सकाळचा नाश्ता का महत्त्वाचा? जाणून घ्या नाश्ता करण्याचे काय आहेत आरोग्यदायी फायदे

रात्री जेवून झाल्यानंतर सकाळपर्यंत आपले पोट रिकामे असते. शरीर नाश्त्यामधील पोषक तत्वे उत्तम प्रकारे शोषून घेते. त्यामुळे सकाळच्या वेळी नाश्ता करणे महत्त्वाचे सांगितले जाते. सकाळचा नाश्ता केल्यामुळे शरीराला अनेक फायदे होतात. सकाळी नाश्ता करण्याचे काय आहेत फायदे जाणून घ्या..

Updated On: May 18, 2026 | 01:00 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • सकाळचा नाश्ता का महत्त्वाचा
  • सकाळी नाश्ता करण्याचे काय आहेत आरोग्यदायी फायदे
  • सकाळी नाश्त्याला काय खावे काय खावू नये
 

 

आजच्या धावपळीच्या जीवनात अनेकजण वेळेअभावी सकाळचा नाश्ता करण्याचे टाळतात. मात्र आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते दिवसाची सुरुवात पौष्टिक नाश्त्याने करणे शरीर आणि मनासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असते. सकाळचा नाश्ता हा शरीराला ऊर्जा देण्याबरोबरच दिवसभर कार्यक्षम ठेवण्यास मदत करतो. त्याचसोबत सकाळच्या नाश्तामध्ये कॅल्शियम आणि फायबर या घटकांचं अधिक प्रमाण असतं. नाश्ता केल्यानं एकाग्रता वाढण्यास मदत होते. मुलांना खासकरून सकाळच्या नाश्त्याचा भरपूर फायदा होतो.

पौष्टिक नाश्ता कसा असतो?

ऊर्जेसाठी गव्हापासून बनलेली ब्रेड आणि मोड आलेले कडधान्य, प्रोटीनसाठी ब्रेड-ऑम्लेट, फळं, सुका मेवा, दही खाऊ शकता. हलकं-फुलकं खायचं असेल तर फळं, केळ, पालक, ब्रेड खाऊ शकता.

Health Tips: डायबिटीजचे रुग्ण आहात? नाश्त्यामध्ये चुकूनही खाऊ नका ‘हे’ पदार्थ

सकाळचा नाश्ता आरोग्यासाठी का आहे महत्त्वाचा

असे म्हटले जाते की, सकाळी आरोग्यदायी नाश्ता केल्याने पचनक्रिया सुधारण्यास मदत होते आणि वायू सरणे, आम्लपित्त आणि पोटफुगणे यांसारख्या समस्या दूर होण्यास मदत होते. नाश्त्यामध्ये आरोग्यदायी पदार्थ खाल्ल्याने तुमच्या शरीरातील उर्जेची पातळी टिकून राहण्यास मदत होते. आरोग्यदायी पदार्थ तुम्हाला वारंवार लागणारी भूक टाळण्यासाठी मदत करतात आणि तुमच्या आतड्यांध्ये असलेले सूक्ष्मजीवांचे सुंतलन सुधारण्यास मदत करते. आरोग्यदायी नाश्त्यामुळे तुमच्या चयापचयाला चालना मिळते.

सकाळी नाश्ताला काय खावे काय खावू नये

रिकाम्या पोटी चहा आणि बिस्कीटे

रिकाम्या पोटी चहा आणि बिस्कीटे खाणे. चहामध्ये कॅफिन असते त्यामुळे तो रिकाम्या पोटी चहा प्यायल्याने अॅसिडीटी वाढू शकते. तर बिस्कीटांमध्ये रिफाईंड पीठ, रिफाईंड साखर आणि पाम तेल यांसारखे प्रक्रिया केलेले घटक असतात. यामुळे आतड्यांच्या समस्या उद्भवण्याची शक्यता असते.

ब्रेड बटर आणि जाम

पांढऱ्या किंवा तपकिरी ब्रेडमध्ये बऱ्याचदा प्रक्रियायुक्त पीठ आणि पदार्थ टिकवणाऱ्या घटकांचा समावेश केलेला असतो. जॅममध्ये साखरेचे प्रमाण जास्त असते. या मिश्रणामुळे रक्तातील साखरेची पातळी वाढण्याची शक्यता असते आणि पुन्हा लगेच भूक लागू शकते.

Kitchen Tips: उन्हाळ्यात घरात लाल मुंग्या वाढल्यात? मग करा ‘हे’ सोपे घरगुती उपाय

तळलेले पदार्थ

मेदू, वडापाव, समोसा, जंक पूड, कचोरी इत्यादी सारखे तळलेले पदार्थ सकाळी खाणे आरोग्यासाठी त्रासदायक ठरू शकतात. यामुळे पोटफुगीचा त्रास होण्याची शक्यता असते.

नाश्त्या वेळी फळ खाणे

फक्त फळ किंवा फळांचा रस प्यायल्याने शरीराला पुरेसे प्रथिने आणि आरोग्यदायी चरबी मिळत नाही. यामुळे पुन्हा भूक लागण्याची शक्यता असते. त्यासोबतच साखरेच्या पातळीमध्ये झपाट्याने वाढ होण्याची शक्यता असते.

आतड्यांच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर नाश्ता

त्यासोबतच फायबर, प्रोबायोटिक्स घटक असलेल्या पदार्थांचा आपल्या आहारामध्ये समावेश असावा. त्यामुळे नाश्त्यामध्ये मूग आणि दह्यांचा समावेश करावा. मूग हे सहज पचणारे कडधान्य आहे. यामध्ये फायबर आणि प्रथिने दोन्हीचे प्रमाण असतात. दही हे प्रोबायोटिक म्हणून आतड्यांच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर मानले जाते.

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: सकाळचा नाश्ता का महत्त्वाचा मानला जातो?

    Ans: रात्रभर उपाशी राहिल्यानंतर शरीराला ऊर्जा आणि पोषणाची गरज असते. सकाळचा नाश्ता शरीर आणि मेंदूला कार्यक्षम ठेवण्यास मदत करतो.

  • Que: नाश्ता केल्याने शरीराला काय फायदे होतात?

    Ans: नाश्ता केल्याने ऊर्जा मिळते, थकवा कमी होतो आणि दिवसभर उत्साह टिकून राहण्यास मदत होते.

  • Que: नाश्ता टाळल्यास काय परिणाम होऊ शकतात?

    Ans: थकवा, चिडचिड, कमी एकाग्रता आणि असंतुलित खाण्याच्या सवयी निर्माण होऊ शकतात.

Web Title: Health tips why is breakfast important what are the health benefits of eating breakfast

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 18, 2026 | 01:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

तुमचेही केस झाडूसारखे कोरडे झाले आहेत का? हे 6 संकेत सांगतात… केसांत जास्त झालंय ब्लीचचं प्रमाण
1

तुमचेही केस झाडूसारखे कोरडे झाले आहेत का? हे 6 संकेत सांगतात… केसांत जास्त झालंय ब्लीचचं प्रमाण

स्ट्रोक रुग्णांसाठी राज्य सरकारचं मोठं पाऊल; गावातच मिळणार अत्याधुनिक उपचार
2

स्ट्रोक रुग्णांसाठी राज्य सरकारचं मोठं पाऊल; गावातच मिळणार अत्याधुनिक उपचार

Mango Tips: फ्रिजमध्ये आंबे ठेवणे योग्य आहे का? Mango स्टोअर करण्याची सोपी पद्धत
3

Mango Tips: फ्रिजमध्ये आंबे ठेवणे योग्य आहे का? Mango स्टोअर करण्याची सोपी पद्धत

Sitting Too Long On Toilet: 15 मिनिटापेक्षा जास्त वेळ शौचासाठी बसताय? डॉक्टरने सांगितले किती धोकादायक
4

Sitting Too Long On Toilet: 15 मिनिटापेक्षा जास्त वेळ शौचासाठी बसताय? डॉक्टरने सांगितले किती धोकादायक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Health Tips: सकाळचा नाश्ता का महत्त्वाचा? जाणून घ्या नाश्ता करण्याचे काय आहेत आरोग्यदायी फायदे

Health Tips: सकाळचा नाश्ता का महत्त्वाचा? जाणून घ्या नाश्ता करण्याचे काय आहेत आरोग्यदायी फायदे

May 18, 2026 | 01:00 PM
China Earthquake : चीनमध्ये लोक गाढ झोपेत असतानाच भूकंपाचा महाभयंकर प्रहार; हाँगकाँगही हादरले, युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू

China Earthquake : चीनमध्ये लोक गाढ झोपेत असतानाच भूकंपाचा महाभयंकर प्रहार; हाँगकाँगही हादरले, युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू

May 18, 2026 | 12:57 PM
NEET Paper Leak: पुण्यात सर्वात मोठी कारवाई! मॉडर्न कॉलेजच्या प्राध्यापिका मनीषा मांढरे यांना CBI कडून का केली अटक?

NEET Paper Leak: पुण्यात सर्वात मोठी कारवाई! मॉडर्न कॉलेजच्या प्राध्यापिका मनीषा मांढरे यांना CBI कडून का केली अटक?

May 18, 2026 | 12:56 PM
तरुणीने थोबाडीत मारल्यामुळे तरुणानं उचललं टोकाचं पाऊल; गळफास लावून संपवले जिवन

तरुणीने थोबाडीत मारल्यामुळे तरुणानं उचललं टोकाचं पाऊल; गळफास लावून संपवले जिवन

May 18, 2026 | 12:54 PM
Oil Crisis 2026 : बाप रे! पेट्रोल-डिझेलचे रेशनिंग सुरू होणार? इराण युद्धामुळे 76 देशांमध्ये आणीबाणी जाहीर

Oil Crisis 2026 : बाप रे! पेट्रोल-डिझेलचे रेशनिंग सुरू होणार? इराण युद्धामुळे 76 देशांमध्ये आणीबाणी जाहीर

May 18, 2026 | 12:35 PM
Vidhan Parishad Election 2026: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १७ विधान परिषद जागांसाठी निवडणूक जाहीर; १८ जूनला मतदान

Vidhan Parishad Election 2026: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १७ विधान परिषद जागांसाठी निवडणूक जाहीर; १८ जूनला मतदान

May 18, 2026 | 12:25 PM
ST Bus Fare Hike : एसटी बसचा प्रवास महागणार की नाही? परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्टच सांगितलं…

ST Bus Fare Hike : एसटी बसचा प्रवास महागणार की नाही? परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्टच सांगितलं…

May 18, 2026 | 12:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM