Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Uttarakhands 1100 Year Old Traditional Dish Know How To Make Arsa At Home Recipe In Marathi

Recipe : हलकी गोड, तोंडात टाकताच विरघळणारी…, उत्तराखंडची 1100 वर्षे जुनी ही रेसिपी तुम्ही कधी ट्राय केली आहे का?

Uttarakhand Traditional Recipe : शुक्राचार्यांशी जोडलेली ही डिश आठव्या आणि नवव्या दशकातील असल्याचे सांगितले जाते. उत्तराखंडमध्ये खास प्रसंगी बनवली जाणारी ही डिश तुम्ही एकदा घरी नक्की बनवायला हवी.

Updated On: May 19, 2026 | 04:00 PM
Recipe : हलकी गोड, तोंडात टाकताच विरघळणारी..., उत्तराखंडची 1100 वर्षे जुनी ही रेसिपी तुम्ही कधी ट्राय केली आहे का?

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

Follow Us:
Follow Us:
  • उत्तराखंडची जुनी आणि पारंपारिक डिश तुम्ही चाखायला हवी.
  • तुम्ही कधी अरसा हा पदार्थ खाल्ला आहे का?
  • याचा इतिहास फार रंजक आहे.
भारतीय जेवण फक्त देशभरच नाही तर जगभर प्रसिद्ध आहे. यातही देशातील प्रत्येक राज्याची आपली अशी काही खास डिश आहे. आज आम्ही तुमच्यासाठी उत्तराखंडची एक खास रेसिपी घेऊन आले आहोत जिला एकदा तरी तुम्ही घरी बनवायला हवं. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, ही रेसिपी ११०० वर्षे जुनी असून आठव्या-नवव्या शतकात जेव्हा गुरु शंकाराचार्यांनी बद्रीनाथ, केदारनाथची स्थापना आणि पुनरुज्जीवन केले तेव्हा दक्षित भारतातील ब्राह्मणांनी पूजेसाठी आपल्यासोबत ही मिठाई आणल्याचे सांगितले जाते.

Recipe : चाॅकलेट प्रेमींसाठी खास, घरी बनवा टेस्टी आणि आकर्षक ‘चाॅकलेट टार्ट’, पाहूनच लहान मुले होतील खुश

चवीला हलका गोड लागणाऱ्या या मिठाईचे नाव अरसा असून फार निवडक साहित्यापासून ही रेसिपी तयार केली जाते. उत्तरखंडात कोणता खास प्रसंग असला की या रेसिपीला तयार करण्यात येते. विशेषत: लग्नानंतर जेव्हा मुलगी माहेरुन सासरी जाते तेव्हा तिच्यासोबत काही पदार्थ देण्याची परंपरा आहे ज्यात या पदार्थाचा समावेश केला जातो. चला तर मग या पारंपारिक गोड पदार्थाला घरी कसे बनवता येईल याची रेसिपी जाणून घेऊया.

साहित्य

  • २५० ग्रॅम तांदूळ
  • १०० ग्रॅम गूळ
  • २ कप खोबऱ्याचा भुगा
  • ३/४ कप मनुका
  • २ ते ३ चमचे बडीशेप
  • १ ते २ चमचे तीळ
  • १.५ कप पाणी
  • तळण्यासाठी तेल
वेट लॉससाठी परफेक्ट! मिक्स डाळींचा वापर करून झटपट बनवा पौष्टिक खिचडी, नोट करून घ्या रेसिपी

कृती

  • अरसा तयार करण्यासाठी सर्वप्रथम तांदळांना पाण्यात भिजवून रात्रभर बाजूला ठेवून द्या.
  • तांदूळ चांगले भिजले की मग त्यातील अतिरिक्त पाणी चाळणीतून फेकून द्या.
  • यानंतर मिक्सरमध्ये तांदळांला वाटून याचे पीठ तयार करा. लक्षात घ्या तांदळात किंचित ओलावा असावा.
  • आता गॅसवर एक भांडे ठेवून यात गुळाचे खडे टाका आणि गुळाला चागंले वितळवून घ्या.
  • वाटलेल्या तांदळाच्या मिश्रणात वितळवलेले गुळ घाला आणि व्यवस्थित पीठ मळून घ्या .
  • पीठ मळताना यात गाळी पडणार नाहीत याची काळजी घ्या.
    आता या मिश्रणात बडीशेप, नारळाचा कीस, मनुका आणि तीळ किंवा खसखस घालून पुन्हा एकदा पीठ चांगले मळून घ्या.
  • हाथांना तेल लावा आणि लहान पीठाचे गोळे हातात घेऊन त्यांना हलक्या हाताने दाबत जाडसर पुरीप्रमाणे तयार करा.
  • आता कढईत तेल गरम करा आणि मध्यम आचेवर एक एक करुन सर्व तयार अरसे छान तळून घ्या.
  • तुमचे खुसखुशीत आणि गोड चवीचे अरसे तयार आहेत.
  • तुम्ही यांना अनेक दिवसांपर्यंत साठवून ठेवू शकता.
 

Web Title: Uttarakhands 1100 year old traditional dish know how to make arsa at home recipe in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 19, 2026 | 04:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

कडाक्याच्या उन्हाळ्यात शरीराला आतून मिळेल थंडावा! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा सत्तूचे देसी ड्रिंक, नोट करून घ्या रेसिपी
1

कडाक्याच्या उन्हाळ्यात शरीराला आतून मिळेल थंडावा! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा सत्तूचे देसी ड्रिंक, नोट करून घ्या रेसिपी

Recipe : चाॅकलेट प्रेमींसाठी खास, घरी बनवा टेस्टी आणि आकर्षक ‘चाॅकलेट टार्ट’, पाहूनच लहान मुले होतील खुश
2

Recipe : चाॅकलेट प्रेमींसाठी खास, घरी बनवा टेस्टी आणि आकर्षक ‘चाॅकलेट टार्ट’, पाहूनच लहान मुले होतील खुश

वेट लॉससाठी परफेक्ट! मिक्स डाळींचा वापर करून झटपट बनवा पौष्टिक खिचडी, नोट करून घ्या रेसिपी
3

वेट लॉससाठी परफेक्ट! मिक्स डाळींचा वापर करून झटपट बनवा पौष्टिक खिचडी, नोट करून घ्या रेसिपी

Bread Without Oven : विना ओव्हन घरी ब्रेड कसं बनवायचं? नोट करा सोपी घरगुती रेसिपी
4

Bread Without Oven : विना ओव्हन घरी ब्रेड कसं बनवायचं? नोट करा सोपी घरगुती रेसिपी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Recipe : हलकी गोड, तोंडात टाकताच विरघळणारी…, उत्तराखंडची 1100 वर्षे जुनी ही रेसिपी तुम्ही कधी ट्राय केली आहे का?

Recipe : हलकी गोड, तोंडात टाकताच विरघळणारी…, उत्तराखंडची 1100 वर्षे जुनी ही रेसिपी तुम्ही कधी ट्राय केली आहे का?

May 19, 2026 | 04:00 PM
अमेझॉनतर्फे नवी फायर टीव्ही स्टिक एचडी लाँच; किंमत किती? जाणून घ्या सविस्तर

अमेझॉनतर्फे नवी फायर टीव्ही स्टिक एचडी लाँच; किंमत किती? जाणून घ्या सविस्तर

May 19, 2026 | 03:55 PM
Satara Politics: अजिंक्यतारा किल्ला आणि संगम माहुली संवर्धनासाठी २६७ कोटी मंजूर; शिवेंद्रसिंहराजेंची मोठी माहिती

Satara Politics: अजिंक्यतारा किल्ला आणि संगम माहुली संवर्धनासाठी २६७ कोटी मंजूर; शिवेंद्रसिंहराजेंची मोठी माहिती

May 19, 2026 | 03:54 PM
Ahilyanagar: चर्चासत्रे, परिसंवाद अन् गझल मैफल; ‘शब्दगंध’ संमेलनाची जय्यत तयारी

Ahilyanagar: चर्चासत्रे, परिसंवाद अन् गझल मैफल; ‘शब्दगंध’ संमेलनाची जय्यत तयारी

May 19, 2026 | 03:49 PM
Aarohi Season 24 : मुंबई होणार संगीतमय! उगवत्या सिताऱ्यांची मैफिल; ‘या’ तारखेला रंगणार संगीत सोहळा

Aarohi Season 24 : मुंबई होणार संगीतमय! उगवत्या सिताऱ्यांची मैफिल; ‘या’ तारखेला रंगणार संगीत सोहळा

May 19, 2026 | 03:48 PM
Shukracharya Story : ज्यांना देवही घाबरत होते; दैत्य गुरु शुक्राचार्यांना संजीवनी विद्या कशी प्राप्त झाली?

Shukracharya Story : ज्यांना देवही घाबरत होते; दैत्य गुरु शुक्राचार्यांना संजीवनी विद्या कशी प्राप्त झाली?

May 19, 2026 | 03:48 PM
Satara News: निशांत पाटील हाजीर हो…… भाजपाचा पहिला नगरसेवक गळाला, अपात्रतेप्रकरणी २ जूनला सुनावणी

Satara News: निशांत पाटील हाजीर हो…… भाजपाचा पहिला नगरसेवक गळाला, अपात्रतेप्रकरणी २ जूनला सुनावणी

May 19, 2026 | 03:47 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Akola water crisis : ४५ डिग्री तापमान आणि पिण्यासाठी पायपीट! कवठा गावात भीषण पाणीटंचाई

Akola water crisis : ४५ डिग्री तापमान आणि पिण्यासाठी पायपीट! कवठा गावात भीषण पाणीटंचाई

May 19, 2026 | 03:42 PM
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM