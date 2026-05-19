कडाक्याच्या उन्हाळ्यात शरीराला आतून मिळेल थंडावा! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा सत्तूचे देसी ड्रिंक, नोट करून घ्या रेसिपी

कडाक्याच्या उन्हाळ्यात नेहमीच कोल्ड्रिंक पिण्याऐवजी घरी बनवलेले थंडगार सत्तूचे ताक प्यावे. यामुळे पोटात वाढलेली जळजळ कमी होण्यासोबतच शरीराला सुद्धा भरमसाट फायदे होतील. जाणून घ्या रेसिपी.

Updated On: May 19, 2026 | 02:25 PM
कडाक्याच्या उन्हाळ्यात शरीराला आतून मिळेल थंडावा! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा सत्तूचे देसी ड्रिंक

उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये थंड पिण्यास जास्त प्राधान्य दिले जाते. थंडगार ताक, लस्सी, आईस्क्रीम, कोल्ड्रिंक, सोडा इत्यादी वेगवेगळे प्रकारची पेय अतिशय आवडीने प्यायली जाते. पण वारंवार कोल्ड्रिंक किंवा आईस्क्रीम खाणे शरीरासाठी अजिबात चांगले नाही. यामुळे पोटात गॅस तयार होऊन आतड्यांसंबंधित गंभीर आजार होऊ शकतात. त्यामुळे उन्हाळ्यासह इतर सर्वच ऋतूंमध्ये घरी बनवलेले पदार्थ खाण्यावर जास्त भर द्यावा. आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये सत्तूचे थंडगार ताक बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. सत्तूचे ताक सकाळी उठल्यानंतर नियमित प्यायल्यास शरीर फ्रेश आणि हायड्रेट राहण्यास मदत होईल. सत्तूचे ताक प्यायल्यामुळे शरीर आतून थंड राहते, पचनक्रिया सुधारते आणि अपचनाचा कोणताही त्रास जाणवत नाही. पोटात वाढलेली जळजळ कमी करण्यासाठी सत्तूचे ताक प्यायल्यास तात्काळ फरक दिसून येईल आणि आरोग्य सुधारण्यास मदत होईल. चला तर जाणून घेऊया सत्तूचे थंडगार ताक बनवण्याची कृती.(फोटो सौजन्य – pinterest)

साहित्य:

  • सत्तू
  • ताक
  • कांदा
  • कोथिंबीर
  • हिरवी मिरची
  • जिऱ्याची पावडर
  • काळे मीठ
  • साधे मीठ
  • पुदिन्याची पाने
  • लिंबाचा रस
  • बर्फाचे तुकडे
कृती:

  • सत्तूचे ताक बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मोठ्या भांड्यात दोन ते तीन चमचे सत्तू घेऊन त्यात ताक टाका आणि ढवळून घ्या. पिठाच्या पूर्णपणे गुठळ्या मोडून घ्या.
  • सर्व मिश्रण व्यवस्थित मिक्स झाल्यानंतर त्यात बारीक चिरून घेतलेला कांदा, हिरव्या मिरचीचे तुकडे घालून मिक्स करा.
  • त्यानंतर त्यात भाजलेल्या जिऱ्याची पावडर, काळे मीठ, साधे मीठ घालून व्यवस्थित मिक्स करून घ्या.
  • सगळ्यात शेवटी तयार केलेल्या मिश्रणात बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर आणि हाताने बारीक केलेला पुदिना घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • त्यानंतर त्यात लिंबाचा रस आणि बर्फाचे तुकडे घालून मिक्स करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले थंडगार सत्तूचे ताक. हा पदार्थ लहान मुलांनासुद्धा नियमित पिण्यास द्यावा.

Published On: May 19, 2026 | 02:25 PM

Gurugram Metro: आता World Bank च्या भरोश्यावर धावणार गुरुग्राम मेट्रो! Budget थेट दुप्पट, पाहा किती हजार कोटी होणार खर्च

