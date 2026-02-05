Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Premanand Ji Maharaj: मुलांना आपल्या वडिलांच्या कर्माची फळं भोगावी लागतात का? प्रेमानंद महाराजांनी केला धक्कादायक खुलासा

प्रेमानंद जी महाराजांच्या मते, वडील आणि मुलाचे कर्म एकमेकांशी जोडलेले असतात. अनीति कुटुंबावर परिणाम करते, तर धार्मिक कृत्ये भावी पिढ्यांना आनंद आणि स्थिरता आणतात. विस्तारितपणे जाणून घेऊया

Updated On: Feb 05, 2026 | 01:51 PM
प्रेमानंद महाराजांनी वडिलांच्या कर्माबाबत केला खुलासा (फोटो सौजन्य - iStock/Instagram)

  • वडिलांच्या कर्माचा परिणाम मुलांच्या आयुष्यावर होतो का 
  • प्रेमानंद महाराजांनी केला खुलासा
  • नक्की कशा पद्धतीने मुलांवर होतो परिणाम
अनेकदा, कौटुंबिक संभाषणांमध्ये, आपण “जसा बाप, तसा मुलगा” हे वाक्य ऐकतो. हे फक्त एक म्हण नाही तर आपल्या सामाजिक अनुभवांमधून आलेले सत्य आहे. पण ही संकल्पना मूल्यांपुरती मर्यादित आहे का, की त्यात कर्माचा हिशेबही समाविष्ट आहे? मुलांनाही वडिलांच्या पापांचे, चुकीच्या निर्णयांचे आणि अनीतिचे ओझे सहन करावे लागते का? संत प्रेमानंद जी महाराजांनी या प्रश्नांना सोप्या पण खोल शब्दात उत्तर दिले आहे. त्यांचा दृष्टिकोन भीती किंवा गोंधळ निर्माण करत नाही, तर आत्मनिरीक्षण करण्यास भाग पाडतो. 

आजच्या वेगवान जीवनात, जिथे यशाचे शॉर्टकट सामान्य झाले आहेत, तिथे हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे की कर्माचा परिणाम व्यक्तीपुरता मर्यादित नाही; तो कुटुंब, समाज आणि भावी पिढ्यांपर्यंत पसरतो. म्हणूनच प्रेमानंद जी महाराजांचे विचार सामान्य लोकांशी जुळतात आणि जीवनाशी थेट संबंधित आहेत.

Father’s Day 2024: पिता-पुत्राचे नाते घट्ट करतील ‘हे’ उपाय, कधीही दुरावा वाढणार नाही

वडिलांची भूमिका आणि कर्माचा प्रभाव

वडील हे प्रत्येक मुलाच्या जीवनात एक मजबूत पाया असतात. त्यांचे निर्णय, वर्तन आणि दैनंदिन सवयी नकळत मुलांसाठी धडे बनतात. जर वडील प्रामाणिकपणा, संयम आणि सत्याचा मार्ग अवलंबत असतील तर त्यांची मुलेही त्याच दिशेने वाटचाल करतात. तथापि, चुकीच्या मार्गावर जाणारा वडील जाणूनबुजून किंवा नकळत आपल्या मुलांचे भविष्य कठीण बनवू शकतो.

प्रेमानंद जी महाराज काय म्हणतात?

प्रेमानंद जी महाराजांच्या मते, कर्माचे तत्व खूप सोपे आहे. जर वडील अनीति, कपट किंवा गैरकानूनी मिळवलेल्या गोष्टींचा अवलंब करत असतील तर त्याचे परिणाम मुलाच्या आयुष्यात दुःख, संघर्ष किंवा मानसिक अशांततेच्या स्वरूपात प्रकट होऊ शकतात. ही शिक्षा दैवी शिक्षा नाही, तर त्याच्या कृतींबद्दलची एक नैसर्गिक प्रतिक्रिया आहे.

जेव्हा मुलाच्या कृतींचा त्याच्या वडिलांवर मोठा भार असतो

हे नाते एकतर्फी नसते. महाराज स्पष्ट करतात की जर मूल चुकीच्या मार्गावर गेले तर वडिलांना समाजात अपमान आणि टीकेला सामोरे जावे लागते. लोकांचे टोमणे, प्रश्न आणि संशय वडिलांच्या सन्मान आणि प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवतात. याचा अर्थ असा की त्याच्या कृतींची जबाबदारी कुटुंबातच फिरत राहते.

अनीतितून मिळालेले यश का टिकत नाही?

आपण अनेकदा पाहतो की काही लोक चुकीच्या गोष्टी करूनही आनंदी दिसतात. प्रेमानंद जी महाराज हे मागील जन्मातील पुण्यकर्मांचे परिणाम म्हणून स्पष्ट करतात. ते पुण्य संपताच, जीवनात संकटाचा काळ सुरू होतो. अनीतिमार्गाने मिळवलेले धन, प्रतिष्ठा किंवा आनंद कायमचे नसतात; ते लवकरच किंवा नंतर नष्ट होतात.

आजच्या संदर्भात हा धडा का महत्त्वाचा आहे?

आज, जेव्हा पालक आपल्या मुलांचे भविष्य सुरक्षित करू इच्छितात, तेव्हा सर्वात मोठी गुंतवणूक म्हणजे त्यांची स्वतःची कृती आणि आचरण. मुले दररोज जे पाहतात ते शिकतात. म्हणून, योग्य मार्गाचे अनुसरण करणे हा केवळ वैयक्तिक प्रश्न नाही तर पिढ्यांचा प्रश्न बनतो.

Chanakya Niti: मुलाला वाढवताना या चुका केल्यास होऊ शकते भविष्य उद्ध्वस्त

पहा व्हिडिओ

 

Published On: Feb 05, 2026 | 01:51 PM

