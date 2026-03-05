Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Lifestyle »
  • Due To These Reasons Indian Womens Body Is Deficient In Protein And Other Elements

भारतीय महिलांच्या शरीरात ‘या’ कारणांमुळे जाणवते प्रोटीन आणि इतर घटकांची कमतरता, वारंवार उद्भवतात गंभीर समस्या

भारतीय महिलांच्या शरीरात कायमच प्रोटीनची कमतरता जाणवते. यामुळे शरीरात सतत थकवा, अशक्तपणा वाढतो. त्यामुळे प्रोटीनची कमतरता वाढवण्यासाठी आहारात या पदार्थांचे सेवन करावे.

Updated On: Mar 05, 2026 | 09:03 AM
भारतीय महिलांच्या शरीरात 'या' कारणांमुळे जाणवते प्रोटीन आणि इतर घटकांची कमतरता

भारतीय महिलांच्या शरीरात 'या' कारणांमुळे जाणवते प्रोटीन आणि इतर घटकांची कमतरता

Follow Us:
Follow Us:

महिला वारंवार आजारी का पडतात?
प्रोटीनची कमतरता कशामुळे उद्भवते?
दैनंदिन आहारात कोणत्या पदार्थांचे सेवन करावे?

धावपळीची जीवनशैली, कामाचा वाढलेला तणाव, पोषक घटकांची कमतरता, शारीरिक हालचालींची कमतरता, शरीरात निर्माण झालेली पाण्याची कमतरता इत्यादी अनेक गोष्टींचा परिणाम आरोग्यावर लगेच दिसून येतो. पुरुषांच्या तुलनेत महिला जास्त आजारी पडतात. कारण मासिक पाळी, गर्भधारणा, राजेनिवृत्ती इत्यादी अनेक गोष्टींच्या परिणामामुळे महिलांना शारीरिक आणि मानसिक समस्या उद्भवतात. याशिवाय भारतीय महिलांच्या शरीरात प्रोटीनची कमतरता कायमच जाणवते. या तक्रारी प्रामुख्याने शाहाकारी महिलांच्या शरीरात जास्त दिसू लागतात. प्रोटीनची कमतरता निर्माण झाल्यानंतर केस गळणे, नखे ठिसूळ होणे, वारंवार थकवा अशक्तपणा जाणवणे इत्यादी आरोग्यासंबंधित गंभीर समस्या उद्भवू लागल्या आहेत. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला महिलांमध्ये प्रोटीनची कमतरता का जाणवते? प्रोटीन वाढवण्यासाठी कोणते पदार्थ खावेत? याबद्दल जाणून घेऊया सविस्तर माहिती.(फोटो सौजन्य – istock)

अन्ननलिकेत वाढलेली जळजळ कमी करण्यासाठी नियमित खा ‘हे’ पदार्थ, ॲसिडिटीचा त्रास होईल कायमचा बंद

भारतीय महिलांच्या शरीरात प्रोटीनची कमतरता का जाणवते?

८० टक्क्यांपेक्षा जास्त भारतीय महिला कामाच्या धावपळीमध्ये स्वतःच्या आरोग्याकडे व्यवस्थित लक्ष देत नाहीत. सतत काम करत राहिल्यामुळे आरोग्याकडे दुर्लक्ष होते आणि गंभीर आजारांची शरीराला लागण होते. घरातील सदस्यांच्या आवडीची सर्व कामे अतिशय आंनदाने केली जातात, पण स्वतःच्या आवडीनिवडींवर जास्त लक्ष दिले जात नाही. स्वतःसाठी कोणतीही गोष्ट करताना खूप जास्त विचार करावा लागतो. आरोग्याकडे वारंवार होणारे दुर्लक्ष, आहार, व्यायाम इत्यादी अनेक गोष्टींचा परिणाम आरोग्यावर लगेच दिसून येतो. त्यामुळे शरीराची काळजी घेणे आवश्यक आहे.

भारतीय महिला कायमच कुटुंबातील सदस्यांचे जेवण झाल्यानंतर उरलेले किंवा शिल्लक राहिलेले शिळे अन्नपदार्थ खातात. काहीवेळा जेवणात भाजी किंवा इतर कोणताही पदार्थ नसल्यास जे मिळेल त्यासोबत जेवण केले जाते. पण असे केल्यामुळे शरीरात प्रोटीनची खूप जास्त प्रोटीनची कमतरता जाणवू लागते. त्यामुळे कायमच अशक्तपणा आणि थकवा वाढतो. जेवणाच्या वेळा चुकल्यानंतर जेवण्याची अजिबात इच्छा होत नाही. त्यामुळे स्वतःच्या आरोग्याची योग्य काळजी घेणे फार गरजेचे आहे. शरीरात निर्माण झालेली पोषक घटकांची कमतरता भरून काढण्यासाठी आहारात वेगवेगळ्या पौष्टिक पदार्थांचे सेवन करावे.

सकाळी पोट साफ होत नाही? दिवसभर जडपणा वाटतो? मग दह्यात हा एक पदार्थ मिसळून खा, आतड्यांमधील सर्व घाण होईल साफ

महिलांमध्ये वयाच्या प्रत्येक टप्प्यात काहींना काही बदल होत असतात. प्रेग्नन्सी, बाळंतपण, ब्रेस्ट फिडिंग, कधी होणारे ॲबॉर्शन, मेनोपॉज यांसारख्या समस्या उद्भवू लागतात. शरीरात होणाऱ्या हार्मोनल बदलांचा परिणाम आरोग्यावर लगेच दिसून येतो. शरीरात होणाऱ्या बदलांमुळे वाढत्या वयात दैनंदिन आहारात पौष्टिक पदार्थांचे सेवन करावे. प्रोटीनची कमतरता भरून काढण्यासाठी मूग, मसूर, हरभरा, चणे, राजमा, सोयाबीन, पनीर, ग्रीक योगर्ट (दही), दूध, चीज, बदाम, अक्रोड, शेंगदाणे इत्यादी पदार्थांचे सेवन करावे. या पदार्थांच्या सेवनामुळे शरीराला खूप जास्त फायदे होतात.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: मासिक पाळी नियमित नसली तर काय करावे?

    Ans: अनियमित पाळीचे अनेक कारणे असू शकतात, जसे की तणाव किंवा PCOD. डॉक्टरांचा (स्त्रीरोगतज्ञ) सल्ला घेणे आवश्यक आहे

  • Que: प्रथिनांच्या कमतरतेची मुख्य लक्षणे कोणती?

    Ans: केस गळणे, त्वचा कोरडी होणे आणि नखे कमकुवत होणे.

  • Que: प्रथिने शरीरासाठी का आवश्यक आहेत?

    Ans: स्नायू, हाडे, केस आणि त्वचेच्या आरोग्यासाठी प्रथिने अत्यावश्यक आहेत.

Web Title: Due to these reasons indian womens body is deficient in protein and other elements

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 05, 2026 | 09:03 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

चीनमध्ये जगातील पहिले ‘AI’ रुग्णालय! भरती करण्यापासून ते उपचार आणि फॉलोअपपर्यंत सर्व सुविधा
1

चीनमध्ये जगातील पहिले ‘AI’ रुग्णालय! भरती करण्यापासून ते उपचार आणि फॉलोअपपर्यंत सर्व सुविधा

आतड्यांमध्ये वाढलेल्या विषाणूमुळे कोणत्याही क्षणी येऊ शकतो हार्ट अटॅक किंवा स्टोक, आतडे स्वच्छ करण्यासाठी करा ‘हे’ घरगुती उपाय
2

आतड्यांमध्ये वाढलेल्या विषाणूमुळे कोणत्याही क्षणी येऊ शकतो हार्ट अटॅक किंवा स्टोक, आतडे स्वच्छ करण्यासाठी करा ‘हे’ घरगुती उपाय

उपाशी पोटी चहा पिण्याऐवजी नियमित करा ‘या’ पेयांचे सेवन, पोट- मांड्यावर वाढलेली चरबी होईल झपाट्याने कमी
3

उपाशी पोटी चहा पिण्याऐवजी नियमित करा ‘या’ पेयांचे सेवन, पोट- मांड्यावर वाढलेली चरबी होईल झपाट्याने कमी

Women Health News: देशातील ५२ टक्के गर्भवती महिला रक्तक्षयाने ग्रस्त; राज्य सरकारने उचलले मोठे पाऊल
4

Women Health News: देशातील ५२ टक्के गर्भवती महिला रक्तक्षयाने ग्रस्त; राज्य सरकारने उचलले मोठे पाऊल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भारतीय महिलांच्या शरीरात ‘या’ कारणांमुळे जाणवते प्रोटीन आणि इतर घटकांची कमतरता, वारंवार उद्भवतात गंभीर समस्या

भारतीय महिलांच्या शरीरात ‘या’ कारणांमुळे जाणवते प्रोटीन आणि इतर घटकांची कमतरता, वारंवार उद्भवतात गंभीर समस्या

Mar 05, 2026 | 09:03 AM
Nepal Elections 2026 : नेपाळमध्ये निवडणुकीचा बिगुल वाजला! मतदानाला सुरुवात; Gen Z ची भूमिका ठरणार निर्णयाक

Nepal Elections 2026 : नेपाळमध्ये निवडणुकीचा बिगुल वाजला! मतदानाला सुरुवात; Gen Z ची भूमिका ठरणार निर्णयाक

Mar 05, 2026 | 08:51 AM
IND vs ENG सेमीफायनल सामन्यापूर्वी BCCI चे मोठे विधान, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला यांनी केला विजयाचा दावा

IND vs ENG सेमीफायनल सामन्यापूर्वी BCCI चे मोठे विधान, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला यांनी केला विजयाचा दावा

Mar 05, 2026 | 08:50 AM
Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

LIVEMaharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

Mar 05, 2026 | 08:47 AM
भारतातील Scotland ला कधी भेट दिली आहे का? IRCTC घेऊन आला खास टूर पॅकेज, किंमत 10,000 हून कमी…

भारतातील Scotland ला कधी भेट दिली आहे का? IRCTC घेऊन आला खास टूर पॅकेज, किंमत 10,000 हून कमी…

Mar 05, 2026 | 08:42 AM
Numberlogy: या मूलांकांच्या लोकांना कामाच्या ठिकाणी नवीन संधी मिळण्याची शक्यता

Numberlogy: या मूलांकांच्या लोकांना कामाच्या ठिकाणी नवीन संधी मिळण्याची शक्यता

Mar 05, 2026 | 08:30 AM
US-Israel Iran War : भारत हवाई संरक्षण प्रणाली मजबूत करणार; आता ‘हा’ देश मदत करणार

US-Israel Iran War : भारत हवाई संरक्षण प्रणाली मजबूत करणार; आता ‘हा’ देश मदत करणार

Mar 05, 2026 | 08:27 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

Mar 04, 2026 | 03:33 PM
SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

Mar 04, 2026 | 03:29 PM
Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Mar 03, 2026 | 07:38 PM
Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Mar 03, 2026 | 07:25 PM
Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Mar 03, 2026 | 07:13 PM
Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Mar 03, 2026 | 07:07 PM
Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Mar 03, 2026 | 06:44 PM