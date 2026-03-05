भारतीय महिलांच्या शरीरात ‘या’ कारणांमुळे जाणवते प्रोटीन आणि इतर घटकांची कमतरता, वारंवार उद्भवतात गंभीर समस्या

महिला वारंवार आजारी का पडतात?
प्रोटीनची कमतरता कशामुळे उद्भवते?
दैनंदिन आहारात कोणत्या पदार्थांचे सेवन करावे?
धावपळीची जीवनशैली, कामाचा वाढलेला तणाव, पोषक घटकांची कमतरता, शारीरिक हालचालींची कमतरता, शरीरात निर्माण झालेली पाण्याची कमतरता इत्यादी अनेक गोष्टींचा परिणाम आरोग्यावर लगेच दिसून येतो. पुरुषांच्या तुलनेत महिला जास्त आजारी पडतात. कारण मासिक पाळी, गर्भधारणा, राजेनिवृत्ती इत्यादी अनेक गोष्टींच्या परिणामामुळे महिलांना शारीरिक आणि मानसिक समस्या उद्भवतात. याशिवाय भारतीय महिलांच्या शरीरात प्रोटीनची कमतरता कायमच जाणवते. या तक्रारी प्रामुख्याने शाहाकारी महिलांच्या शरीरात जास्त दिसू लागतात. प्रोटीनची कमतरता निर्माण झाल्यानंतर केस गळणे, नखे ठिसूळ होणे, वारंवार थकवा अशक्तपणा जाणवणे इत्यादी आरोग्यासंबंधित गंभीर समस्या उद्भवू लागल्या आहेत. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला महिलांमध्ये प्रोटीनची कमतरता का जाणवते? प्रोटीन वाढवण्यासाठी कोणते पदार्थ खावेत? याबद्दल जाणून घेऊया सविस्तर माहिती.(फोटो सौजन्य – istock)
अन्ननलिकेत वाढलेली जळजळ कमी करण्यासाठी नियमित खा ‘हे’ पदार्थ, ॲसिडिटीचा त्रास होईल कायमचा बंद
८० टक्क्यांपेक्षा जास्त भारतीय महिला कामाच्या धावपळीमध्ये स्वतःच्या आरोग्याकडे व्यवस्थित लक्ष देत नाहीत. सतत काम करत राहिल्यामुळे आरोग्याकडे दुर्लक्ष होते आणि गंभीर आजारांची शरीराला लागण होते. घरातील सदस्यांच्या आवडीची सर्व कामे अतिशय आंनदाने केली जातात, पण स्वतःच्या आवडीनिवडींवर जास्त लक्ष दिले जात नाही. स्वतःसाठी कोणतीही गोष्ट करताना खूप जास्त विचार करावा लागतो. आरोग्याकडे वारंवार होणारे दुर्लक्ष, आहार, व्यायाम इत्यादी अनेक गोष्टींचा परिणाम आरोग्यावर लगेच दिसून येतो. त्यामुळे शरीराची काळजी घेणे आवश्यक आहे.
भारतीय महिला कायमच कुटुंबातील सदस्यांचे जेवण झाल्यानंतर उरलेले किंवा शिल्लक राहिलेले शिळे अन्नपदार्थ खातात. काहीवेळा जेवणात भाजी किंवा इतर कोणताही पदार्थ नसल्यास जे मिळेल त्यासोबत जेवण केले जाते. पण असे केल्यामुळे शरीरात प्रोटीनची खूप जास्त प्रोटीनची कमतरता जाणवू लागते. त्यामुळे कायमच अशक्तपणा आणि थकवा वाढतो. जेवणाच्या वेळा चुकल्यानंतर जेवण्याची अजिबात इच्छा होत नाही. त्यामुळे स्वतःच्या आरोग्याची योग्य काळजी घेणे फार गरजेचे आहे. शरीरात निर्माण झालेली पोषक घटकांची कमतरता भरून काढण्यासाठी आहारात वेगवेगळ्या पौष्टिक पदार्थांचे सेवन करावे.
सकाळी पोट साफ होत नाही? दिवसभर जडपणा वाटतो? मग दह्यात हा एक पदार्थ मिसळून खा, आतड्यांमधील सर्व घाण होईल साफ
महिलांमध्ये वयाच्या प्रत्येक टप्प्यात काहींना काही बदल होत असतात. प्रेग्नन्सी, बाळंतपण, ब्रेस्ट फिडिंग, कधी होणारे ॲबॉर्शन, मेनोपॉज यांसारख्या समस्या उद्भवू लागतात. शरीरात होणाऱ्या हार्मोनल बदलांचा परिणाम आरोग्यावर लगेच दिसून येतो. शरीरात होणाऱ्या बदलांमुळे वाढत्या वयात दैनंदिन आहारात पौष्टिक पदार्थांचे सेवन करावे. प्रोटीनची कमतरता भरून काढण्यासाठी मूग, मसूर, हरभरा, चणे, राजमा, सोयाबीन, पनीर, ग्रीक योगर्ट (दही), दूध, चीज, बदाम, अक्रोड, शेंगदाणे इत्यादी पदार्थांचे सेवन करावे. या पदार्थांच्या सेवनामुळे शरीराला खूप जास्त फायदे होतात.
Ans: अनियमित पाळीचे अनेक कारणे असू शकतात, जसे की तणाव किंवा PCOD. डॉक्टरांचा (स्त्रीरोगतज्ञ) सल्ला घेणे आवश्यक आहे
Ans: केस गळणे, त्वचा कोरडी होणे आणि नखे कमकुवत होणे.
Ans: स्नायू, हाडे, केस आणि त्वचेच्या आरोग्यासाठी प्रथिने अत्यावश्यक आहेत.