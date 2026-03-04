Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Mental Health Alert: जास्त तणाव शरीराला करतो आतून कमकुवत; जाणून घ्या गंभीर परिणाम

Mental Stress : मानसिक तणावाचा आपल्या शरीरावर खोल परिणाम होत असतो. यावर वेळीच लक्ष दिले नाही तर गंभीर आजारांचा धोका वाढू शकतो. मानसिक तणावामुळे कोणत्या समस्या वाढू शकतात ते जाणून घ्या.

Updated On: Mar 04, 2026 | 12:12 PM
Mental Health Alert: जास्त तणाव शरीराला करतो आतून कमकुवत; जाणून घ्या गंभीर परिणाम

  • सततचा ताण शरीरातील महत्त्वाच्या रासायनिक प्रक्रियांमध्ये असंतुलन निर्माण करू शकतो.
  • मानसिक दबावाचा परिणाम झोप, वजन आणि उर्जेच्या पातळीवर स्पष्टपणे जाणवू शकतो.
  • दीर्घकाळ दुर्लक्ष केल्यास याचा परिणाम एकाग्रता, स्मरणशक्ती आणि एकूणच शारीरिक-मानसिक आरोग्यावर होऊ शकतो.
आजकाल, प्रत्येक दुसरा माणूस ताणतणावाने वेढलेला असतो. सततच्या जीवनातील समस्या अनेकदा लोकांना ताणतणावाकडे ढकलतात. अनावश्यक ताणतणाव नैराश्याला कारणीभूत ठरू शकतो. ताणतणाव केवळ मानसिक शांतीच नाही तर शारीरिक आरोग्य देखील हिरावून घेतो, ज्यामुळे तुमचे शरीर अनेक आजारांना बळी पडते. कोणत्याही गोष्टीचा अतिरिक्त विचार मानसिक आजाराच्या समस्यांना वाढवते. यावर वेळीच लक्ष दिले नाही तर याचा आपल्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. आज आपण या लेखात जास्त विचार केल्याने शरीरात कोणत्या समस्या निर्माण होतात ते सविस्तर जाणून घेणार आहोत.

मानसिक तणावाची कारणे

  • अतिरिक्त कामाचा दबाव
  • नोकरी जाण्याची भिती
  • नातेसंबंधांमधील मतभेद किंवा ब्रेक-अप
  • एकाकिपणा
या समस्यांना कारणीभूत ठरतो

हार्मोनल असंतुलन जास्त ताणतणावामुळे हार्मोनल असंतुलन वाढते. खरं तर, ताणतणावामुळे कॉर्टिसॉल या हार्मोनचे उत्पादन वाढते, जे शरीरातील इतर हार्मोन्स जसे की इस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन आणि थायरॉईड हार्मोन्सच्या उत्पादनात व्यत्यय आणते. यामुळे अनेक गंभीर आजारांचा विकास होतो.

जलद वजन वाढणे

जास्त ताणतणावामुळे हार्मोनल असंतुलन होते, ज्यामुळे वजन जलद वाढते. विशेषतः पोटाभोवती चरबी वाढू लागते. हे लवकर कमी करणे खूप कठीण आहे. पण हळूहळू तुम्ही तणावाला कमी करु शकता.

निदानाश

जास्त ताणतणावामुळे कोर्टिसोलची पातळी वाढू शकते, ज्यामुळे निद्रानाश किंवा झोपेचा त्रास होऊ शकतो, जेव्हा कॉर्टिसॉल जास्त प्रमाणात तयार होते, तेव्हा ते तुम्हाला रात्री जागृत ठेवू शकते आणि तुमची झोप बिघडू शकते.

सतत थकवा जाणवणे

प्रत्येक छोट्या गोष्टीवर ताणतणाव वाढवतोच पण तुम्हाला सतत थकवा जाणवतो. वाढलेले कॉर्टिसोल दिवसभर सतत थकवा आणि कमी उर्जेचे प्रमाण निर्माण करू शकते.

मेंदू कमकुवत करते

अनेकांना ठाऊक नाही पण मानसिक तणाव आपल्या मेंदूवरही चुकीचा परिणाम करत असतो. कोर्टिसोल मेंदूच्या कार्यावर परिणाम करते, ज्यामुळे लक्ष केंद्रित करण्यात अडचण येते, स्मरणशक्ती समस्या आणि मेंदूतील धुके निर्माण होतात.

