Mental Health Alert: जास्त तणाव शरीराला करतो आतून कमकुवत; जाणून घ्या गंभीर परिणाम

मानसिक तणावाची कारणे
हार्मोनल असंतुलन जास्त ताणतणावामुळे हार्मोनल असंतुलन वाढते. खरं तर, ताणतणावामुळे कॉर्टिसॉल या हार्मोनचे उत्पादन वाढते, जे शरीरातील इतर हार्मोन्स जसे की इस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन आणि थायरॉईड हार्मोन्सच्या उत्पादनात व्यत्यय आणते. यामुळे अनेक गंभीर आजारांचा विकास होतो.
जलद वजन वाढणे
जास्त ताणतणावामुळे हार्मोनल असंतुलन होते, ज्यामुळे वजन जलद वाढते. विशेषतः पोटाभोवती चरबी वाढू लागते. हे लवकर कमी करणे खूप कठीण आहे. पण हळूहळू तुम्ही तणावाला कमी करु शकता.
निदानाश
जास्त ताणतणावामुळे कोर्टिसोलची पातळी वाढू शकते, ज्यामुळे निद्रानाश किंवा झोपेचा त्रास होऊ शकतो, जेव्हा कॉर्टिसॉल जास्त प्रमाणात तयार होते, तेव्हा ते तुम्हाला रात्री जागृत ठेवू शकते आणि तुमची झोप बिघडू शकते.
सतत थकवा जाणवणे
प्रत्येक छोट्या गोष्टीवर ताणतणाव वाढवतोच पण तुम्हाला सतत थकवा जाणवतो. वाढलेले कॉर्टिसोल दिवसभर सतत थकवा आणि कमी उर्जेचे प्रमाण निर्माण करू शकते.
मेंदू कमकुवत करते
अनेकांना ठाऊक नाही पण मानसिक तणाव आपल्या मेंदूवरही चुकीचा परिणाम करत असतो. कोर्टिसोल मेंदूच्या कार्यावर परिणाम करते, ज्यामुळे लक्ष केंद्रित करण्यात अडचण येते, स्मरणशक्ती समस्या आणि मेंदूतील धुके निर्माण होतात.
