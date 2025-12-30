Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Winter Special Recipe: हिवाळ्यात घरी बनवा पौष्टिक आणि चविष्ट पंजाबी स्टाईल 'आलू पराठे'

Aloo Paratha Recipe : हिवाळ्याच्या थंडगार वातावरणात गरमा गरम बटाट्याचा पराठा खाण्याची मजा काही औरच! पंजाबी स्टाईल खमंग आणि चविष्ट पराठा घरी कसा तयार करायचा याची रेसिपी जाणून घ्या.

Updated On: Dec 30, 2025 | 09:39 AM
Winter Special Recipe: हिवाळ्यात घरी बनवा पौष्टिक आणि चविष्ट पंजाबी स्टाईल 'आलू पराठे'

फोटो सौजन्य – Instagram)

  • बटाट्याचा पराठा फक्त चावीलाच चांगला लागत नाही आणि तो आरोग्यासाठी फायद्याचाही ठरतो.
  • गरम तव्यावर तुपात खमंग भाजलेला पराठा आणि त्यासोबत चटकदार लोणच्याची साथ नाश्त्याला रंगतदार बनवते.
  • पंजाबचा हा पारंपरिक पदार्थ घरी कसा बनवायचा याची सोपी रेसिपी जाणून घेऊया.
पंजाबी जेवण म्हटलं की पराठे, बटर आणि मसालेदार चवींची आठवण लगेच होते. त्यातही पंजाबी स्टाईल आलू पराठा हा पदार्थ तर प्रत्येकाच्या खास आवडीचा आहे. उत्तर भारतात, विशेषतः पंजाबमध्ये सकाळचा नाश्ता म्हणजे गरमागरम आलू पराठा, त्यावर साजूक तूप किंवा पांढरं लोणी आणि सोबत दही, लोणचं किंवा मक्खन. हा पराठा फक्त पोट भरतो असं नाही, तर मनालाही समाधान देतो.

पंजाबी आलू पराठ्याची खासियत म्हणजे त्यातील भरपूर मसाले, उकडलेल्या बटाट्यांचं मऊ मिश्रण आणि जाडसर, मऊ पण थोडा खमंग पराठा. हा पराठा साध्या जेवणालाही खास बनवतो. घरातल्या सगळ्यांसाठी बनवायला सोपा, पौष्टिक आणि पोटभरीचा असा हा पदार्थ लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच आवडतो. रविवारचा ब्रेकफास्ट, पाहुण्यांसाठी खास मेनू किंवा डब्यासाठी परफेक्ट असा पंजाबी आलू पराठा एकदा नक्की करून पाहा. जाणून घेऊया याची सोपी रेसिपी.

साहित्य:

कणकेसाठी:

  • गव्हाचं पीठ – 2 कप
  • मीठ – चवीनुसार
  • पाणी – मळण्यासाठी
स्टॅफिंगसाठी:
  • उकडलेले बटाटे – 4 (मध्यम आकाराचे)
  • हिरवी मिरची – 1–2 (बारीक चिरलेली)
  • आलं – 1 टीस्पून (किसलेलं)
  • कोथिंबीर – 2 टेबलस्पून (बारीक चिरलेली)
  • लाल तिखट – 1 टीस्पून
  • धणे-जिरे पूड – 1 टीस्पून
  • गरम मसाला – ½ टीस्पून
  • आमचूर पावडर किंवा लिंबाचा रस – 1 टीस्पून
  • मीठ – चवीनुसार
कृती:

  • यासाठी सर्वप्रथम एका भांड्यात गव्हाचं पीठ, मीठ घालून पाणी वापरून मऊ कणिक मळा. कणिक झाकून 15–20 मिनिटे ठेवून द्या.
  • उकडलेले बटाटे सोलून नीट कुस्करा. त्यात हिरवी मिरची, आलं, कोथिंबीर आणि सगळे मसाले घालून मिश्रण एकजीव करा.
  • कणकेचे मध्यम आकाराचे गोळे करा. प्रत्येक गोळा थोडा लाटून मध्ये आलूचं मिश्रण भरा.
  • कडा बंद करून पुन्हा हलक्या हाताने गोल पराठा लाटा.
  • गरम तव्यावर पराठा भाजा. दोन्ही बाजूंनी तूप किंवा तेल लावून सोनेरी रंग येईपर्यंत भाजा.
  • गरमागरम पंजाबी स्टाईल आलू पराठे तयार आहेत.
  • हे पराठे दही, लोणचं, पांढरं लोणी किंवा बटरसोबत सर्व्ह करा. सकाळच्या नाश्त्यासाठी किंवा जेवणातही हा पराठा अप्रतिम लागतो.

Published On: Dec 30, 2025 | 09:39 AM

