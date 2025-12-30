Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

इडली डोसासोबत खाण्यासाठी झटपट घरी बनवा उडपी हॉटेल स्टाईल खोबऱ्याची चटणी, नोट करून घ्या अस्सल साऊथ इंडियन पदार्थ

आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये उडपी स्टाईल खोबऱ्याची चटणी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी वेळात झटपट तयार होतो. जाणून घ्या रेसिपी.

Updated On: Dec 30, 2025 | 08:00 AM
जगभरातील सर्वच देशांमध्ये दक्षिण भारतीय पदार्थ खूप फेमस आहे. तिथे बनवला जाणारा प्रत्येक पदार्थ तांदूळ आणि उडीद डाळ, ओल खोबर इत्यादी पदार्थांचा वापर करून बनवला जातो. हटके चवीचे साऊथ इंडियन पदार्थ खाल्ल्यानंतर पोट भरते आणि मनाला सुद्धा समाधान वाटते. बऱ्याचदा इडली, डोसा बनवल्यानंतर ओल्या खोबऱ्याची चटणी बनवली जाते. पण चटणीची चव उडपी हॉटेलमध्ये मिळणाऱ्या चटणीसारखी लागत नाही. बऱ्याचदा इडली बनवल्यानंतर बाहेरून विकतची चटणी आणली जाते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला उडपी हॉटेल स्टाईल खोबऱ्याची चटणी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ १० मिनिटांमध्ये झटपट तयार होतो. याशिवाय अस्सल साऊथ इंडियन पदार्थ चवीला अतिशय सुंदर लागतात. याशिवाय खोबऱ्याची चटणी तुम्ही इतर कोणत्याही पदार्थासोबत खाऊ शकता. पराठा किंवा चपातीसोबत सुद्धा खाल्ली जाते. चला तर जाणून घेऊया उडपी स्टाईल खोबऱ्याची चटणी बनवण्याची सोपी रेसिपी. (फोटो सौजन्य – istock)

कमी तेलाचा वापर करून सकाळच्या नाश्त्यासाठी झटपट बनवा सोया कटलेट, नोट करून घ्या झटपट रेसिपी

साहित्य:

  • हिरवी मिरची
  • ओल्या खोबऱ्याचा किस
  • डाळीव
  • कढीपत्त्याची पाने
  • शेंगदाणे
  • चिंच
  • आलं
  • कोथिंबीर
  • मोहरी
  • हिंग
  • लाल मिरच्या
जेवणात तोंडी लावण्यासाठी झटपट बनवा आंबट गोड चवीची चिंच चटणी, २ ते ३ दिवस व्यवस्थित राहील टिकून

कृती:

  • उडपी स्टाईल ओल्या खोबऱ्याची चटणी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, कढईमध्ये तेल गरम करून घ्या. तेलात कढीपत्त्याची पाने, डाळीव, शेंगदाणे घालून मंद आचेवर भाजा.
  • भाजलेले सर्व साहित्य मिक्सरच्या भांड्यात घालून त्यात ओल्या खोबऱ्याचा किस, लसूण, आलं आणि चिंच घालून आवश्यकतेनुसार पाणी घाला.
  • चटणी मिक्सरमधून अगदी बारीक वाटून घ्या. त्यानंतर तयार केलेली चटणी वाटीमध्ये काढून घ्या.
  • फोडणीच्या वाटीमध्ये तेल गरम करून त्यात मोहरी, हिंग, जिरं आणि कढीपत्याची पाने, लाल सुक्या मिरच्या भाजून घ्या. तयार केलेली फोडणी चटणीमध्ये ओतून मिक्स करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली उडपी स्टाईल ओल्या खोबऱ्याची चटणी. हा पदार्थ इडलीसोबत अतिशय सुंदर लागेल.

Published On: Dec 30, 2025 | 08:00 AM

