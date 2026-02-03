‘गोलमाल ५’मध्ये मोठा ट्विस्ट? हा प्रसिद्ध अभिनेता खलनायकाच्या भूमिकेत दिसणार, चाहत्यांमध्ये खळबळ

बॉलीवूडमधील लोकप्रिय कॉमेडी फ्रँचायझी “गोलमाल” त्याच्या पाचव्या भागासह परत येत आहे आणि यावेळी, चित्रपटात एक मोठा ट्विस्ट येणार आहे. अहवालांनुसार, अक्षय कुमार “गोलमाल ५” मध्ये मुख्य खलनायक म्हणून सामील झाला आहे, जो त्याला अजय देवगण आणि त्याच्या टीमविरुद्ध पडद्यावर उभे करेल.
मुख्य कलाकारांमध्ये अजय देवगणचा समावेश आहे, जो फ्रँचायझीच्या मुख्य भूमिकेत परतणार आहे. अर्शद वारसी, तुषार कपूर, कुणाल खेमू आणि श्रेयस तळपदे यांनीही परतण्याची पुष्टी केली आहे. जॉनी लिव्हर, संजय मिश्रा, मुकेश तिवारी आणि अश्विनी काळसेकर सारखे दिग्गज कलाकार देखील या यादीत आहेत. शर्मन जोशी परतण्याची अपेक्षा आहे, तर करीना कपूर खानची उपस्थिती अद्याप अंतिम झालेली नाही.
“गोलमाल ५” मध्ये अक्षय कुमारने साकारलेली खलनायकाची भूमिका या फ्रँचायझीसाठी एक मोठा बदल मानली जात आहे, कारण या मालिकेत पूर्वी प्रामुख्याने हलक्याफुलक्या विनोदावर लक्ष केंद्रित केले गेले होते. व्हरायटी इंडियाच्या वृत्तानुसार, या चित्रपटात पारंपारिक विनोदासोबतच काही काल्पनिक घटकांचा समावेश असेल, ज्यामुळे तो आणखी विस्तृत होईल.
या चित्रपटाचे शूटिंग फेब्रुवारीच्या अखेरीस मुंबईतील फिल्म सिटीमध्ये सुरू होण्याची अपेक्षा आहे आणि २०२७ च्या सुरुवातीला थिएटरमध्ये प्रदर्शित होण्याचे लक्ष्य आहे.हा पाचवा भाग गोलमाल फ्रँचायझीच्या २० वर्षांचा उत्सव देखील साजरा करतो, कारण २००६ मध्ये पहिला चित्रपट प्रदर्शित झाल्यापासून या मालिकेला देशभरात प्रचंड यश मिळाले आहे.अक्षय कुमार आणि अजय देवगणची ऑन-स्क्रीन जोडी यापूर्वी ‘सुहाग’, ‘खाकी’, ‘इंसाफ’, ‘सूर्यवंशी’ आणि ‘सिंघम अगेन’ सारख्या अनेक बॉलिवूड चित्रपटांमध्ये दिसली आहे, परंतु ‘गोलमाल ५’ मध्ये त्यांचे एकत्र येणे प्रेक्षकांसाठी एक नवीन आश्चर्य असेल.
