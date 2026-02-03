Teaser OUT: आता लियारीमध्ये चालणार हमजाचे राज्य; रणवीर सिंग Dhurandhar 2 सोबत घेऊन आला मोठं वादळ

“धुरंधर” च्या प्रचंड यशादरम्यान, रणवीर सिंगच्या ब्लॉकबस्टर चित्रपटाच्या पुढील भागाची प्रतीक्षा लवकरच संपणार आहे. दरम्यान, निर्मात्यांनी चित्रपटाचा टीझर रिलीज केला आहे. दिग्दर्शक आदित्य धर आणि कलाकार रणवीर सिंग, आर. माधवन, सारा अर्जुन आणि इतरांनी टीझर रिलीज होण्याचे संकेत देणाऱ्या इन्स्टाग्राम पोस्ट शेअर केल्या आहेत आणि आता “धुरंधर २” चा टीझर रिलीज झाला आहे.
‘धुरंधर २’ चा टीझर प्रदर्शित
‘धुरंधर २’ चा टीझर प्रदर्शित होताच प्रेक्षकांना खिळवून ठेवले आहे. निर्मात्यांनी हिंदी, तमिळ, तेलुगू, मल्याळम आणि कन्नड भाषेत टीझर प्रदर्शित केला आहे. अधिकाधिक प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी, चित्रपट निर्मात्यांनी पुष्टी केली आहे की हा चित्रपट तमिळ, तेलुगू आणि इतर अनेक भाषांमध्ये प्रदर्शित केला जाणार आहे. ‘धुरंधर २’ तुम्ही किती भाषांमध्ये पाहू शकता ते शोधा. टीझरबद्दल बोलायचे झाले तर, सुरुवात भयानक आहे, ज्यामध्ये रणवीर सिंगचा भयंकर रूप दाखवण्यात आला आहे.
“हा नवा भारत आहे” – धुरंधर टीझर
धुरंधर २ च्या टीझरमध्ये रणवीर सिंग अतिशय शक्तिशाली आणि धक्कादायक लूकमध्ये दिसत आहे. १ मिनिट १२ सेकंदांचा हा व्हिडिओ ॲक्शन आणि गोळीबाराने भरलेला आहे. यात कोणतेही शब्द किंवा संवाद नाहीत. परंतु, रणवीर शेवटी एक खास संदेश देताना दिसला आहे. टीझरच्या शेवटी, रणवीर सिंग म्हणत आहे, “हा नवा भारत आहे. जो घरात घुसून मारेल.”
टीझरवर नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया
धुरंधर २ च्या टीझरवर नेटकऱ्यांच्याही तीव्र प्रतिक्रिया समोर येत आहेत. एकाने कमेंट केली, “हा टीझर नाही, तर बॉम्ब आहे, तो बॉम्ब आहे… त्याने सर्वांना संपवले.” दुसऱ्याने लिहिले, “१.०२… अरे देवा, या संवादाने माझे मन जिंकले आहे.” दुसऱ्या वापरकर्त्याने लिहिले, “हा चित्रपट नाही, हा एक संपूर्ण धमाका आहे… २००० कोटी लोडिंग.” अशाच कमेंट्ससह वापरकर्ते टीझरबद्दल उत्साह व्यक्त करत आहेत. आता हा चित्रपट पाहण्यासाठी चाहते खूप उत्सुक आहेत.
बॉक्स ऑफिसवर होणार टक्कर
‘धुरंधर’ आणि ‘धुरंधर २’ हे चित्रपट उरी फेम दिग्दर्शक आदित्य धर यांनी लिहिले आहेत आणि दिग्दर्शित केले आहेत. त्यांची निर्मिती ज्योती देशपांडे, आदित्य धर आणि लोकेश धर यांनी जिओ स्टुडिओज आणि बी ६२ स्टुडिओजच्या बॅनरखाली केली आहे. बॉक्स ऑफिस स्पर्धेच्या बाबतीत, ‘धुरंधर २’ यशच्या ‘टॉक्सिक: अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ आणि आदिवी शेष आणि मृणाल ठाकूर यांच्या ‘डकैत’ या चित्रपटांना सिनेमागृहात टक्कर देणार आहेत. हा चित्रपट १९ मार्च २०२६ रोजी सिनेमागृहात प्रदर्शित होणार आहे.