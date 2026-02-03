Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Teaser OUT: आता लियारीमध्ये चालणार हमजाचे राज्य; रणवीर सिंग Dhurandhar 2 सोबत घेऊन आला मोठं वादळ

रणवीर सिंगच्या "धुरंधर: द रिव्हेंज" या चित्रपटाचा टीझर रिलीज झाला आहे. निर्मात्यांनी सोमवारी रात्री एका पोस्टसह टीझरची झलक दाखवली आणि तो आता प्रेक्षकांसाठी उपलब्ध झाला आहे.

Updated On: Feb 03, 2026 | 12:43 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • आता लियारीमध्ये चालणार हमजाचे राज्य
  • Dhurandhar 2 करणार धमाका
  • टीझरवर नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया
 

“धुरंधर” च्या प्रचंड यशादरम्यान, रणवीर सिंगच्या ब्लॉकबस्टर चित्रपटाच्या पुढील भागाची प्रतीक्षा लवकरच संपणार आहे. दरम्यान, निर्मात्यांनी चित्रपटाचा टीझर रिलीज केला आहे. दिग्दर्शक आदित्य धर आणि कलाकार रणवीर सिंग, आर. माधवन, सारा अर्जुन आणि इतरांनी टीझर रिलीज होण्याचे संकेत देणाऱ्या इन्स्टाग्राम पोस्ट शेअर केल्या आहेत आणि आता “धुरंधर २” चा टीझर रिलीज झाला आहे.

‘धुरंधर २’ चा टीझर प्रदर्शित

‘धुरंधर २’ चा टीझर प्रदर्शित होताच प्रेक्षकांना खिळवून ठेवले आहे. निर्मात्यांनी हिंदी, तमिळ, तेलुगू, मल्याळम आणि कन्नड भाषेत टीझर प्रदर्शित केला आहे. अधिकाधिक प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी, चित्रपट निर्मात्यांनी पुष्टी केली आहे की हा चित्रपट तमिळ, तेलुगू आणि इतर अनेक भाषांमध्ये प्रदर्शित केला जाणार आहे. ‘धुरंधर २’ तुम्ही किती भाषांमध्ये पाहू शकता ते शोधा. टीझरबद्दल बोलायचे झाले तर, सुरुवात भयानक आहे, ज्यामध्ये रणवीर सिंगचा भयंकर रूप दाखवण्यात आला आहे.

Bigg Boss Marathi 6 : ‘दुसऱ्याची वाट लावूनच जाईल..’, ‘बिग बॉस’च्या घरात नव्या वादाची ठिणगी! प्रभूने विशालला दिली धमकी

“हा नवा भारत आहे” – धुरंधर टीझर

धुरंधर २ च्या टीझरमध्ये रणवीर सिंग अतिशय शक्तिशाली आणि धक्कादायक लूकमध्ये दिसत आहे. १ मिनिट १२ सेकंदांचा हा व्हिडिओ ॲक्शन आणि गोळीबाराने भरलेला आहे. यात कोणतेही शब्द किंवा संवाद नाहीत. परंतु, रणवीर शेवटी एक खास संदेश देताना दिसला आहे. टीझरच्या शेवटी, रणवीर सिंग म्हणत आहे, “हा नवा भारत आहे. जो घरात घुसून मारेल.”

टीझरवर नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

धुरंधर २ च्या टीझरवर नेटकऱ्यांच्याही तीव्र प्रतिक्रिया समोर येत आहेत. एकाने कमेंट केली, “हा टीझर नाही, तर बॉम्ब आहे, तो बॉम्ब आहे… त्याने सर्वांना संपवले.” दुसऱ्याने लिहिले, “१.०२… अरे देवा, या संवादाने माझे मन जिंकले आहे.” दुसऱ्या वापरकर्त्याने लिहिले, “हा चित्रपट नाही, हा एक संपूर्ण धमाका आहे… २००० कोटी लोडिंग.” अशाच कमेंट्ससह वापरकर्ते टीझरबद्दल उत्साह व्यक्त करत आहेत. आता हा चित्रपट पाहण्यासाठी चाहते खूप उत्सुक आहेत.

‘गोलमाल ५’मध्ये मोठा ट्विस्ट? हा प्रसिद्ध अभिनेता खलनायकाच्या भूमिकेत दिसणार, चाहत्यांमध्ये खळबळ

बॉक्स ऑफिसवर होणार टक्कर

‘धुरंधर’ आणि ‘धुरंधर २’ हे चित्रपट उरी फेम दिग्दर्शक आदित्य धर यांनी लिहिले आहेत आणि दिग्दर्शित केले आहेत. त्यांची निर्मिती ज्योती देशपांडे, आदित्य धर आणि लोकेश धर यांनी जिओ स्टुडिओज आणि बी ६२ स्टुडिओजच्या बॅनरखाली केली आहे. बॉक्स ऑफिस स्पर्धेच्या बाबतीत, ‘धुरंधर २’ यशच्या ‘टॉक्सिक: अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ आणि आदिवी शेष आणि मृणाल ठाकूर यांच्या ‘डकैत’ या चित्रपटांना सिनेमागृहात टक्कर देणार आहेत. हा चित्रपट १९ मार्च २०२६ रोजी सिनेमागृहात प्रदर्शित होणार आहे.

Web Title: Dhurandhar 2 teaser release ranveer singh soaked in blood looks more fierce and fearless

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 03, 2026 | 12:36 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Bigg Boss Marathi 6 : ‘दुसऱ्याची वाट लावूनच जाईल..’, ‘बिग बॉस’च्या घरात नव्या वादाची ठिणगी! प्रभूने विशालला दिली धमकी
1

Bigg Boss Marathi 6 : ‘दुसऱ्याची वाट लावूनच जाईल..’, ‘बिग बॉस’च्या घरात नव्या वादाची ठिणगी! प्रभूने विशालला दिली धमकी

टिक… टिक… टिक 12 : 12 ! Dhurandhar 2 च्या टीझरचा धमाका… निर्मात्यांनी ‘का’ निवडली ही वेळ?
2

टिक… टिक… टिक 12 : 12 ! Dhurandhar 2 च्या टीझरचा धमाका… निर्मात्यांनी ‘का’ निवडली ही वेळ?

Mardaani 3 ला चौथ्या दिवशी झटका! Border 2 ने दिली जबरदस्त टक्कर; जाणून घ्या Collection
3

Mardaani 3 ला चौथ्या दिवशी झटका! Border 2 ने दिली जबरदस्त टक्कर; जाणून घ्या Collection

शाहिद कपूरच्या O’Romeo ला मोठा झटका! चित्रपटाच्या प्रदर्शना आधीच टांगती तलवार; नेमकं काय आहे प्रकरणं?
4

शाहिद कपूरच्या O’Romeo ला मोठा झटका! चित्रपटाच्या प्रदर्शना आधीच टांगती तलवार; नेमकं काय आहे प्रकरणं?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘गोलमाल ५’मध्ये मोठा ट्विस्ट? हा प्रसिद्ध अभिनेता खलनायकाच्या भूमिकेत दिसणार, चाहत्यांमध्ये खळबळ

‘गोलमाल ५’मध्ये मोठा ट्विस्ट? हा प्रसिद्ध अभिनेता खलनायकाच्या भूमिकेत दिसणार, चाहत्यांमध्ये खळबळ

Feb 03, 2026 | 12:42 PM
India-US Trade Deal मुळे पंतप्रधान मोदींचा हार घालून सत्कार; संसदेमध्ये NDA खासदारांचा मोठा उत्साह

India-US Trade Deal मुळे पंतप्रधान मोदींचा हार घालून सत्कार; संसदेमध्ये NDA खासदारांचा मोठा उत्साह

Feb 03, 2026 | 12:41 PM
Teaser OUT: आता लियारीमध्ये चालणार हमजाचे राज्य; रणवीर सिंग Dhurandhar 2 सोबत घेऊन आला मोठं वादळ

Teaser OUT: आता लियारीमध्ये चालणार हमजाचे राज्य; रणवीर सिंग Dhurandhar 2 सोबत घेऊन आला मोठं वादळ

Feb 03, 2026 | 12:36 PM
West Bengal ED Raid: पश्चिम बंगालमध्ये EDचा खेळ सुरू; कोळसा खाण घोटाळा प्रकरणी १२ ठिकाणी जलद छापेमारी

West Bengal ED Raid: पश्चिम बंगालमध्ये EDचा खेळ सुरू; कोळसा खाण घोटाळा प्रकरणी १२ ठिकाणी जलद छापेमारी

Feb 03, 2026 | 12:34 PM
India–US Trade Deal: भारत–अमेरिका ऐतिहासिक व्यापार करार; हा करार गेमचेंजर ठरेल का?

India–US Trade Deal: भारत–अमेरिका ऐतिहासिक व्यापार करार; हा करार गेमचेंजर ठरेल का?

Feb 03, 2026 | 12:32 PM
President Draupadi Murmu यांनी बजेट दरम्यान परिधान केलेल्या हातमाग संबळपुरी साडीची सुंदर गोष्ट, वाचा सविस्तर

President Draupadi Murmu यांनी बजेट दरम्यान परिधान केलेल्या हातमाग संबळपुरी साडीची सुंदर गोष्ट, वाचा सविस्तर

Feb 03, 2026 | 12:30 PM
धक्कादायक! तरुणांमध्ये वाढतोय मणक्याच्या दुखापतींचा धोका; जीवनशैलीत योग्य बदल करण्याचा तज्ज्ञांचा सल्ला

धक्कादायक! तरुणांमध्ये वाढतोय मणक्याच्या दुखापतींचा धोका; जीवनशैलीत योग्य बदल करण्याचा तज्ज्ञांचा सल्ला

Feb 03, 2026 | 12:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Feb 02, 2026 | 06:35 PM
Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Feb 02, 2026 | 06:26 PM
Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Feb 02, 2026 | 06:14 PM
Jalna : “आकड्यांपलीकडे जाऊन सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प” – बबनराव लोणीकर

Jalna : “आकड्यांपलीकडे जाऊन सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प” – बबनराव लोणीकर

Feb 02, 2026 | 04:38 PM
Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

Feb 02, 2026 | 04:27 PM
Mumbai : डिंपल मेहता नकोत? मग रुबीना फिरोज चालतात का? -नरेंद्र मेहता

Mumbai : डिंपल मेहता नकोत? मग रुबीना फिरोज चालतात का? -नरेंद्र मेहता

Feb 02, 2026 | 04:21 PM
माणगाव तर्फे वरेडी गटात भाजप ठरणार निर्णायक, ‘एकला चलो रे’ भूमिकेमुळे भाजपच्या प्रचाराला वेग

माणगाव तर्फे वरेडी गटात भाजप ठरणार निर्णायक, ‘एकला चलो रे’ भूमिकेमुळे भाजपच्या प्रचाराला वेग

Feb 02, 2026 | 03:19 PM