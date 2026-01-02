‘आयुष्यात कधीच खराब होणार नाही Kidney’, Ramdev Baba चा दावा, 4 पदार्थ शोषून काढतील विषारी पदार्थ; परफेक्ट देशी उपाय

मूत्रपिंड निकामी झाल्यावर काय होते? दीर्घकालीन मूत्रपिंड निकामी झाल्यामुळे हृदयरोग, उच्च रक्तदाब आणि अशक्तपणाचा धोका वाढतो. वेळेवर उपचार न घेतल्यास मूत्रपिंड निकामी होऊ शकते. योगगुरू बाबा रामदेव यांचा असा विश्वास आहे की आयुर्वेद मूत्रपिंड निरोगी ठेवण्यासाठी अनेक नैसर्गिक घटकांची शिफारस करतो, जे शरीराला आतून स्वच्छ करतात. सर्वात जास्त वापरल्या जाणाऱ्या घटकांपैकी एक म्हणजे गोखरू, जे पाण्यात उकळून सेवन केल्यावर लघवी करताना जळजळ, सूज आणि मूत्रपिंडाशी संबंधित अनेक समस्यांपासून आराम मिळतो. धणे चटणी मूत्रपिंडांसाठीदेखील खूप फायदेशीर मानली जाते.
हिरवी चटणी
बाबा रामदेव यांनी स्पष्ट केले की, प्रत्येक घरात बनवलेली हिरवी चटणी केवळ चवीसाठी नाही तर आरोग्याचा खजिना देखील आहे. हे बनवायला खूप सोपे आहे आणि शरीराला त्याचे अनेक फायदे आहेत. तुम्ही चटणीमध्ये हिरवे धणे, थोडी हिरवी मिरची, थोडे टोमॅटो आणि काही तुळशीची पाने घालू शकता.
हिरव्या चटणीचे फायदे
बाबांनी स्पष्ट केले की हिरवे धणे पचन सुधारते, हिरवी मिरची चव वाढवते, तुळस रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवते आणि टोमॅटो पोटातील हानिकारक जंतू नष्ट करते. ही रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवणारी चटणी दररोज किंवा आठवड्यातून ३-४ वेळा खाल्ल्याने मूत्रपिंडाचे कार्य आणि पचन दोन्ही सुधारते.
जवस वा सातूचे पीठ
जवस हे मूत्रपिंडांसाठी अत्यंत फायदेशीर मानले जाते. आठवड्यातून १-२ वेळा सातूचे पीठ खाल्ल्याने मूत्रपिंडाचे नुकसान टाळता येते. सातू शरीरातील उष्णता कमी करते, जळजळ कमी करते आणि संतुलन राखते. युरिक अॅसिड, द्रवपदार्थ टिकवून ठेवणे, जळजळ किंवा वारंवार मूत्रपिंडाचे संक्रमण असलेल्या लोकांसाठी बार्ली अत्यंत फायदेशीर आहे.
तीळ
तिळामध्ये कोलेजन, प्रथिने आणि निरोगी चरबी भरपूर प्रमाणात असतात, ज्यामुळे त्वचा, केस, हाडे आणि स्नायू मजबूत होतात. आयुर्वेद सांगतो की जे लोक नियमितपणे तीळ खातात त्यांची त्वचा चमकदार आणि मजबूत असते. तीळाची चटणी किंवा तिळाचे लाडू शरीराला तात्काळ फायदे देतात, विशेषतः जेव्हा तीळ बारीक करून खाल्ले जातात.
डिंक लाडू
हिवाळ्यात डिंक लाडूची शिफारस विशेषतः केली जाते. डिंक हाडे मजबूत करतो, सांधेदुखी कमी करतो आणि शरीराची उष्णता टिकवून ठेवतो. बालपणी खाल्लेले डिंक आणि तिळाचे लाडू दीर्घकालीन ताकद शरीरामध्ये राखतात. विशेषतः हिवाळ्यात शरीराला याचा जास्त फायदा होतो आणि इतकंच नाही तर तुमची किडनी चांगली राखण्यासाठीही डिंकाचा तुम्ही फायदा करून घेऊ शकता.
डिंक लाडू खाण्याचे फायदे
डिंक लाडू खाल्ल्याने हाडे मजबूत होतात, कॅल्शियम आणि फॉस्फरसची कमतरता दूर होते, व्हिटॅमिन डी आणि B12 ची कमतरता कमी होते आणि स्नायू मजबूत होतात. हे लाडू थोडे पचायला जड असतात हे लक्षात ठेवा, म्हणून ते खाताना पचनाची काळजी घेणे महत्वाचे आहे. डिंकाचे लाडू प्रसूती झाल्यानंतरही खाल्ले जातात कारण यामुळे कॅल्शियम लवकर वाढण्यास मदत होते.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि त्यांच्या सल्ल्यानुसारच योग्य बदलानुसार वापर करावा.