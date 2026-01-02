Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Lifestyle »
  • Yog Guru Baba Ramdev Shared 4 Foods For Strong Kidney And Explained How To Detox Naturally

‘आयुष्यात कधीच खराब होणार नाही Kidney’, Ramdev Baba चा दावा, 4 पदार्थ शोषून काढतील विषारी पदार्थ; परफेक्ट देशी उपाय

बाबा रामदेव यांचा असा विश्वास आहे की दररोज आपल्या रोजच्या आहारातील काही पदार्थांचे सेवन केल्याने किडनीचे आजार कधीच होणार नाहीत. आता यासाठी नक्की कोणते देशी उपाय करावे जाणून घ्या

Updated On: Jan 02, 2026 | 12:02 PM
बाबा रामदेव यांचा किडनीसाठी सल्ला, कोणते पदार्थ खावेत (फोटो सौजन्य - iStock/Instagram)

बाबा रामदेव यांचा किडनीसाठी सल्ला, कोणते पदार्थ खावेत (फोटो सौजन्य - iStock/Instagram)

Follow Us:
Follow Us:
  • किडनी निकामी न होण्यासाठी काय खावे 
  • बाबा रामदेव यांनी सांगितले 4 पदार्थ 
  • सोपे उपाय करून किडनीचे आरोग्य राखा 
किडनी निकामी होण्याचे शरीरावर अनेक गंभीर परिणाम होतात. जेव्हा मूत्रपिंड योग्यरित्या कार्य करत नाहीत तेव्हा रक्तातील विषारी पदार्थ आणि अशुद्धता काढून टाकता येत नाहीत, ज्यामुळे शरीरावर विषारी परिणाम होतात. सूज, उलट्या, थकवा, श्वास लागणे, भूक न लागणे आणि लघवीमध्ये बदल यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात.

मूत्रपिंड निकामी झाल्यावर काय होते? दीर्घकालीन मूत्रपिंड निकामी झाल्यामुळे हृदयरोग, उच्च रक्तदाब आणि अशक्तपणाचा धोका वाढतो. वेळेवर उपचार न घेतल्यास मूत्रपिंड निकामी होऊ शकते. योगगुरू बाबा रामदेव यांचा असा विश्वास आहे की आयुर्वेद मूत्रपिंड निरोगी ठेवण्यासाठी अनेक नैसर्गिक घटकांची शिफारस करतो, जे शरीराला आतून स्वच्छ करतात. सर्वात जास्त वापरल्या जाणाऱ्या घटकांपैकी एक म्हणजे गोखरू, जे पाण्यात उकळून सेवन केल्यावर लघवी करताना जळजळ, सूज आणि मूत्रपिंडाशी संबंधित अनेक समस्यांपासून आराम मिळतो. धणे चटणी मूत्रपिंडांसाठीदेखील खूप फायदेशीर मानली जाते.

हिरवी चटणी

बाबा रामदेव यांनी स्पष्ट केले की, प्रत्येक घरात बनवलेली हिरवी चटणी केवळ चवीसाठी नाही तर आरोग्याचा खजिना देखील आहे. हे बनवायला खूप सोपे आहे आणि शरीराला त्याचे अनेक फायदे आहेत. तुम्ही चटणीमध्ये हिरवे धणे, थोडी हिरवी मिरची, थोडे टोमॅटो आणि काही तुळशीची पाने घालू शकता.

हिवाळ्यात किडनी नाही सडणार, दैनंदिन जीवनशैलीत 5 सवयींना कवटाळा; निरोगी रहा

हिरव्या चटणीचे फायदे

बाबांनी स्पष्ट केले की हिरवे धणे पचन सुधारते, हिरवी मिरची चव वाढवते, तुळस रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवते आणि टोमॅटो पोटातील हानिकारक जंतू नष्ट करते. ही रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवणारी चटणी दररोज किंवा आठवड्यातून ३-४ वेळा खाल्ल्याने मूत्रपिंडाचे कार्य आणि पचन दोन्ही सुधारते.

जवस वा सातूचे पीठ

जवस हे मूत्रपिंडांसाठी अत्यंत फायदेशीर मानले जाते. आठवड्यातून १-२ वेळा सातूचे पीठ खाल्ल्याने मूत्रपिंडाचे नुकसान टाळता येते. सातू शरीरातील उष्णता कमी करते, जळजळ कमी करते आणि संतुलन राखते. युरिक अ‍ॅसिड, द्रवपदार्थ टिकवून ठेवणे, जळजळ किंवा वारंवार मूत्रपिंडाचे संक्रमण असलेल्या लोकांसाठी बार्ली अत्यंत फायदेशीर आहे.

तीळ

तिळामध्ये कोलेजन, प्रथिने आणि निरोगी चरबी भरपूर प्रमाणात असतात, ज्यामुळे त्वचा, केस, हाडे आणि स्नायू मजबूत होतात. आयुर्वेद सांगतो की जे लोक नियमितपणे तीळ खातात त्यांची त्वचा चमकदार आणि मजबूत असते. तीळाची चटणी किंवा तिळाचे लाडू शरीराला तात्काळ फायदे देतात, विशेषतः जेव्हा तीळ बारीक करून खाल्ले जातात.

डिंक लाडू

हिवाळ्यात डिंक लाडूची शिफारस विशेषतः केली जाते. डिंक हाडे मजबूत करतो, सांधेदुखी कमी करतो आणि शरीराची उष्णता टिकवून ठेवतो. बालपणी खाल्लेले डिंक आणि तिळाचे लाडू दीर्घकालीन ताकद शरीरामध्ये राखतात. विशेषतः हिवाळ्यात शरीराला याचा जास्त फायदा होतो आणि इतकंच नाही तर तुमची किडनी चांगली राखण्यासाठीही डिंकाचा तुम्ही फायदा करून घेऊ शकता.  

सकाळच्या या 5 सवयी किडनीला आतून करतात कमकुवत, तुम्ही तर करत नाही आहात ना ही चूक? वेळीच व्हा सावध!

डिंक लाडू खाण्याचे फायदे

डिंक लाडू खाल्ल्याने हाडे मजबूत होतात, कॅल्शियम आणि फॉस्फरसची कमतरता दूर होते, व्हिटॅमिन डी आणि B12 ची कमतरता कमी होते आणि स्नायू मजबूत होतात. हे लाडू थोडे पचायला जड असतात हे लक्षात ठेवा, म्हणून ते खाताना पचनाची काळजी घेणे महत्वाचे आहे. डिंकाचे लाडू प्रसूती झाल्यानंतरही खाल्ले जातात कारण यामुळे कॅल्शियम लवकर वाढण्यास मदत होते. 

पहा व्हिडिओ 

टीप –  हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि त्यांच्या सल्ल्यानुसारच योग्य बदलानुसार वापर करावा.

Web Title: Yog guru baba ramdev shared 4 foods for strong kidney and explained how to detox naturally

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 02, 2026 | 12:02 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

किडनीमध्ये साचून राहिलेले विषारी घटक बाहेर काढून टाकण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पेयांचे सेवन
1

किडनीमध्ये साचून राहिलेले विषारी घटक बाहेर काढून टाकण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पेयांचे सेवन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Weekly Horoscope: नवीन वर्षातील तिसरा आठवडा सर्व राशीच्या लोकांसाठी कसा राहील ते जाणून घ्या

Weekly Horoscope: नवीन वर्षातील तिसरा आठवडा सर्व राशीच्या लोकांसाठी कसा राहील ते जाणून घ्या

Jan 19, 2026 | 07:05 AM
Google Translate चा खेळ खल्लास? OpenAI ने केला सायलेंट धमाका! ChatGPT साठी आणलं नवं फीचर

Google Translate चा खेळ खल्लास? OpenAI ने केला सायलेंट धमाका! ChatGPT साठी आणलं नवं फीचर

Jan 19, 2026 | 06:23 AM
फुल टॅंकवर 800 किमीची धावण्याची हमी! ‘ही’ आहे देशातील सर्वात स्वस्त डिस्क ब्रेक बाईक

फुल टॅंकवर 800 किमीची धावण्याची हमी! ‘ही’ आहे देशातील सर्वात स्वस्त डिस्क ब्रेक बाईक

Jan 19, 2026 | 06:15 AM
Nothing चा भारतात भव्य प्रवेश! लवकरच होणार पहिल्या स्टोअरचं उद्घाटन, जगातील दुसरं अधिकृत आउटलेट

Nothing चा भारतात भव्य प्रवेश! लवकरच होणार पहिल्या स्टोअरचं उद्घाटन, जगातील दुसरं अधिकृत आउटलेट

Jan 19, 2026 | 05:16 AM
पायी फेरफटका माराल इतका छोटा बेट ‘ट्रोमेलिन’! नावाचा आहे विशेष इतिहास

पायी फेरफटका माराल इतका छोटा बेट ‘ट्रोमेलिन’! नावाचा आहे विशेष इतिहास

Jan 19, 2026 | 04:15 AM
Pune News: राष्ट्रीय विज्ञान दिनानिमित्त ‘विज्ञान स्पर्धां’चे आयोजन; विद्यार्थ्यांना मिळणार अनोखा अनुभव

Pune News: राष्ट्रीय विज्ञान दिनानिमित्त ‘विज्ञान स्पर्धां’चे आयोजन; विद्यार्थ्यांना मिळणार अनोखा अनुभव

Jan 19, 2026 | 02:35 AM
धाराशिवमध्ये तरुणाची गळफास घेऊन आत्महत्या; धक्कादायक कारणही आलं समोर

धाराशिवमध्ये तरुणाची गळफास घेऊन आत्महत्या; धक्कादायक कारणही आलं समोर

Jan 19, 2026 | 12:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM
Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jan 18, 2026 | 04:39 PM
Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 18, 2026 | 04:35 PM