हिवाळ्यात किडनी नाही सडणार, दैनंदिन जीवनशैलीत 5 सवयींना कवटाळा; निरोगी रहा

हिवाळ्यात अनेक आजारांना आमंत्रण मिळते. पण किडनीचा आजार हा असा की, पटकन बरा होऊ शकत नाही. मात्र तुम्ही तुमच्या दैनंदिन आयुष्यात ५ सवयी लावल्या तर नक्कीच तुमच्या किडनीची काळजी घेता येऊ शकते

Updated On: Dec 26, 2025 | 11:27 PM
हिवाळ्यात किडनीची काळजी कशी घ्याल (फोटो सौजन्य - iStock)

हिवाळ्यात किडनीची काळजी कशी घ्याल (फोटो सौजन्य - iStock)

  • हिवाळ्यात किडनीची काळजी कशी घ्यावी
  • नियमित ५ सवयी लाऊन घ्या 
  • समस्यांवर होईल त्वरीत मात 
हिवाळ्यात मूत्रपिंडाच्या आजाराने ग्रस्त असलेल्यांच्या समस्यांमध्ये लक्षणीय वाढ होते. म्हणूनच, या महत्त्वाच्या अवयवाची विशेष काळजी घेणे आवश्यक बनते. मूत्रपिंडांचे प्राथमिक कार्य शरीरातील दूषित पदार्थ, विषारी पदार्थ आणि अतिरिक्त पाणी काढून टाकण्यास मदत करणे आहे. ते रक्त शुद्धदेखील करतात. बरेच लोक हिवाळ्यात कमी पाणी पितात, स्वयंपाक करणे टाळतात आणि अस्वास्थ्यकर तयार अन्न खातात. ते शारीरिकदृष्ट्या सक्रिय नसतात. 

या घटकांमुळे मूत्रपिंडांवर ताण वाढू शकतो, ज्यामुळे अनेक समस्या उद्भवू शकतात.  सध्याची लाइफस्टाईल बदलली आहे म्हणून, हिवाळ्यात तुमच्या मूत्रपिंडांची विशेष काळजी घेण्यासाठी, या गोष्टी लक्षात ठेवा. आयुर्वेदिक डॉक्टर माधव भागवत यांनी महत्त्वाच्या टिप्स दिल्या आहेत. 

नियमित पाणी पिणे 

जर तुम्ही कमी पाणी पित असाल तर हे टाळा. हिवाळ्यात तहान कमी लागते, पण तरीही तुम्ही तीन लीटर पाणी प्यावे. मूत्रपिंडाच्या योग्य कार्यासाठी पुरेसे पाणी आवश्यक आहे. तहान न लागताही, दर एक ते दोन तासांनी थोडे थोडे पाणी प्या. पाणी पिण्याने तुमचा लघवी हलका पिवळा होईल, जो सामान्य आहे, परंतु कमी पाणी पिल्याने तो गडद होईल. तुम्ही किती पाणी पिता हे तुमच्या शरीरात पाण्याचे योग्य प्रमाण दर्शवते. हे मूत्रपिंडांवर ताण येण्यापासून रोखते आणि दगड तयार होण्याचा धोका कमी करते.

किडनीची पॉवर वाढविण्यासाठी काय खावे? ‘हे’ अन्न खाल तर कधीच सडणार नाही मूत्रपिंड; आताच करा डाएटमध्ये समाविष्ट

कोमट पाण्याचे सेवन 

जर तुम्हाला आवडत असेल तर हिवाळ्यात कोमट पाणी प्या. कोमट पाणी मूत्रपिंडांसाठी सुरक्षित आणि फायदेशीर आहे. ते पचनसंस्थादेखील सुधारते, पोट स्वच्छ ठेवते आणि शरीराला आतून उबदार ठेवते. कोमट पाणी मूत्रपिंडात जमा होणारे हानिकारक पदार्थ बाहेर काढण्यासाठी फायदेशीर आहे. ते शरीराची ऊर्जा देखील राखते.

घरचे जेवण जेवावे 

हिवाळ्यात प्रक्रिया केलेले अन्न आणि जास्त मीठ असलेले पदार्थ टाळा, कारण हे पदार्थ मूत्रपिंडाच्या आरोग्यासाठी हानिकारक असू शकतात. जास्त मीठ सेवन केल्याने मूत्रात कॅल्शियम वाढते, ज्यामुळे मूत्रपिंडातील दगड तयार होऊ शकतात. म्हणून, या हंगामात हंगामी हिरव्या भाज्या, फळे, ताजे पदार्थ, घरी शिजवलेले जेवण आणि हलके जेवण खाण्याचा प्रयत्न करा. पालक, बीट, चॉकलेट आणि चहासारखे ऑक्सलेटयुक्त पदार्थ मर्यादित करा, कारण जास्त प्रमाणात सेवन केल्याने मूत्रपिंडांवर दबाव येऊ शकतो. त्याऐवजी, फळे, भाज्या, डाळी आणि संतुलित आहार घ्या, जे मूत्रपिंड निरोगी ठेवतात.

व्यायाम महत्त्वाचा 

खाण्यापिण्याच्या सवयींसोबतच तुम्हाला आळस सोडून शारीरिकदृष्ट्या सक्रिय राहावे लागेल. यामुळे किडनीदेखील निरोगी राहते. आळसामुळे बरेच लोक कसरत, योगा, धावणे इत्यादी सोडून देतात. ते घरात ब्लँकेटखाली पडून राहतात, कमी हालचाल करतात. ते दररोज ऑफिस ते घरी आणि घर ते ऑफिस जातात. याचा काही फायदा होणार नाही. 

एकूणच निरोगी राहण्यासाठी, तुम्हाला तुमच्या दिनचर्येत काही शारीरिक हालचालींचा समावेश करावा लागेल. दररोज चालणे, धावणे, दोरी उडी मारणे, हलके स्ट्रेचिंग करणे. घरी काही सोपे व्यायाम करा. यामुळे चयापचय योग्य राहतो. शरीरात जमा झालेले हानिकारक घटक काढून टाकले जातात. नियमित व्यायामामुळे दगड तयार होण्याचा धोका देखील कमी होतो.

Kidney चे आजार वेगाने वाढतायेत! हे 3 पदार्थ किडनीला कधीच खराब होऊ देत नाही, आहारात आवर्जून करा समावेश

दुर्लक्ष करू नका 

याव्यतिरिक्त, हिवाळ्यात कोणत्याही किडनीच्या समस्येकडे दुर्लक्ष करू नये. जर तुम्हाला सतत पाठदुखी, लघवी करताना जळजळ किंवा लघवीत रक्त येत असेल तर ते हलके घेऊ नका. अशा निष्काळजीपणामुळे तुमच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आणि तुमच्या किडनीची त्वरित तपासणी करणे अत्यंत महत्वाचे आहे. जितक्या लवकर तुम्ही कोणतीही सुरुवातीची लक्षणे नोंदवाल तितके तुमचे किडनी निरोगी राहतील.

टीप –  हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि त्यांच्या सल्ल्यानुसारच योग्य बदलानुसार वापर करावा.

Published On: Dec 26, 2025 | 11:27 PM

