Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Mulund Metro Slab: मुलुंड मेट्रो दुर्घटनेप्रकरणी मोठी कारवाई! प्रोजेक्ट डायरेक्टरसह ५ जणांवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल

Mumbai Metro Pillar Collapse: मुलुंडमध्ये मेट्रो प्रकल्पाचा खांब कोसळून झालेल्या भीषण अपघातात एकाचा मृत्यू झाला आहे. याप्रकरणी प्रोजेक्ट डायरेक्टरसह ५ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Updated On: Feb 15, 2026 | 09:33 PM
मुलुंड मेट्रो दुर्घटनेप्रकरणी मोठी कारवाई! (Photo Credit- X)

मुलुंड मेट्रो दुर्घटनेप्रकरणी मोठी कारवाई! (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • मुलुंड मेट्रो दुर्घटनेप्रकरणी मोठी कारवाई!
  • प्रोजेक्ट डायरेक्टरसह ५ जणांवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल
  • मृतांच्या नातेवाईकांना १५ लाखांची मदत
Mumbai Metro Pillar Collapse News In Marathi : ईशान्य मुंबईतील मुलुंड भागात शनिवारी एक मोठी दुर्घटना घडली, जिथे बांधकामाधीन मेट्रो रेल्वेच्या खांबाचा एक भाग अचानक कोसळला आणि अनेक दोन वाहने चिरडली गेली. या अपघातात चार जण जखमी झाले असून एकाचा मृत्यू झाला आहे. दरम्यान,  मुलुंड मेट्रो प्रकल्प अपघात प्रकरणी पाच जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी अधिकृत माहिती पुढीलप्रमाण आहे.

५ जणांवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल

मुंबईतील मुलुंड पोलीस स्टेशन येथे BNS कलम 105, 110, 324(5) अंतर्गत मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. या गुन्ह्यात प्रोजेक्ट डायरेक्टर, प्रोजेक्ट मॅनेजर, प्रोजेक्ट इंजिनियर, सुपरवायझर आणि एक वर्कर अशा पाच जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. संबंधित आरोपींना माननीय न्यायालयासमोर हजर करून पोलीस कोठडी (रिमांड) मिळावी, अशी मागणी पोलिसांकडून करण्यात येणार आहे. प्राथमिक तपासात निष्काळजीपणा व सुरक्षाविषयक नियमांचे उल्लंघन झाल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

या मेट्रो प्रकल्पात दोन वेगवेगळ्या कंपन्यांचा सहभाग असल्याचे समोर आले असून, दोन्ही कंपन्यांच्या जबाबदारीचा तपास सध्या सुरू आहे. अपघातामागील नेमके कारण, तांत्रिक त्रुटी अथवा मानवी निष्काळजीपणा याबाबत सखोल चौकशी करण्यात येत आहे. अधिक तपशील लवकरच समोर येण्याची शक्यता आहे.

लग्नाच्या आनंदात आले, मेट्रोच्या पिलरखाली सापडला मृत्यू; जौनपूरच्या सरपंचांचा मुंबईत दुर्दैवी अंत

मृतांच्या नातेवाईकांना १५ लाखांची मदत

या अपघातात ४ जण जखमी झाले होते. जखमींना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. चार जखमींपैकी एकाचा मृत्यू झाला आहे. रामधन यादव यांचा अपघातात दुर्दैवी मृत्यू झाला. राजकुमार यादव, महेंद्र यादव आणि दीपा रुहिया असे जखमी झालेल्या लोकांची नावे आहेत. MMRDA कडून मृत व्यक्तीच्या नातेवाईकांना १५ लाख रूपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे.

काय घडलं नेमकं?

शनिवारी दुपारी १२:१५ वाजता, मेट्रो लाईन ४ (वडाळा–कासारवडवली) अंतर्गत बांधकामाधीन मार्गावरील पियर क्र. P196 जवळ मुलुंड अग्निशमन केंद्राच्या परिसरात उंचीवरून पॅरापेटचा एक भाग खाली कोसळून जात असलेल्या एका ऑटो-रिक्षा आणि कारवर कोसळला होता. या अपघातात चार नागरिक जखमी झाले असून त्यांना तत्काळ जवळील रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. दुर्दैवानं, जखमींपैकी एकाचा मृत्यू झाला आहे.

मुंबईकरांच्या चिंतेत वाढ! आर्थिक राजधानीचा ‘अनिश्चितता निर्देशांक’ राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा अधिक; ‘ही’ आहेत प्रमुख कारणे

Web Title: 5 people including project director booked for murder in mulund metro accident case

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 15, 2026 | 09:33 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mumbai : ‘हर हर महादेव’च्या जयघोषात उजळलं बाबुलनाथ मंदिर
1

Mumbai : ‘हर हर महादेव’च्या जयघोषात उजळलं बाबुलनाथ मंदिर

Mumbai: उद्धव ठाकरे यांचे सुपुत्र Tejas Thackeray रुग्णालयात दाखल; रिलायन्स फाउंडेशन हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू
2

Mumbai: उद्धव ठाकरे यांचे सुपुत्र Tejas Thackeray रुग्णालयात दाखल; रिलायन्स फाउंडेशन हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू

Mumbai : पाच वर्षांत डीएसए तंत्रज्ञानाचा २११ रुग्णांवर वापर? जोगेश्वरी ट्रॉमा केअरमधील मशीनच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह
3

Mumbai : पाच वर्षांत डीएसए तंत्रज्ञानाचा २११ रुग्णांवर वापर? जोगेश्वरी ट्रॉमा केअरमधील मशीनच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह

फुफ्फुसातील श्लेष्म वाढला की संरक्षण कमी होते! IIT मुंबईच्या संशोधनातून उलगडला ‘म्युकस पॅराडॉक्स’
4

फुफ्फुसातील श्लेष्म वाढला की संरक्षण कमी होते! IIT मुंबईच्या संशोधनातून उलगडला ‘म्युकस पॅराडॉक्स’

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs PAK: पाकिस्तानच्या फलंदाजांची भारताने केली चिरफाड, पुन्हा रडवले! पाकला टीम इंडियाने 61 धावांनी हरवले

IND vs PAK: पाकिस्तानच्या फलंदाजांची भारताने केली चिरफाड, पुन्हा रडवले! पाकला टीम इंडियाने 61 धावांनी हरवले

Feb 15, 2026 | 10:17 PM
महाराष्ट्रात २०२८ मध्ये रंगणार ‘राष्ट्रीय कौशल्य स्पर्धा’; Mangal Prabhat Lodha यांच्या प्रस्तावाला केंद्राचे सकारात्मक संकेत

महाराष्ट्रात २०२८ मध्ये रंगणार ‘राष्ट्रीय कौशल्य स्पर्धा’; Mangal Prabhat Lodha यांच्या प्रस्तावाला केंद्राचे सकारात्मक संकेत

Feb 15, 2026 | 09:59 PM
फुल टॅंकवर 1200 किमीची तगडी रेंज! ऑफिसला येण्याजाण्यासाठी ‘ही’ SUV आहे एकदम बेस्ट

फुल टॅंकवर 1200 किमीची तगडी रेंज! ऑफिसला येण्याजाण्यासाठी ‘ही’ SUV आहे एकदम बेस्ट

Feb 15, 2026 | 09:58 PM
अपूर्वा नेमळेकरने दिला चाहत्यांना सुखद धक्का! झाली Mrs. Govalkar, सोशल मीडियावर फोटो व्हायरल

अपूर्वा नेमळेकरने दिला चाहत्यांना सुखद धक्का! झाली Mrs. Govalkar, सोशल मीडियावर फोटो व्हायरल

Feb 15, 2026 | 09:54 PM
Bigg Boss Marathi 6 : करण आणि आयुष झाले घराबाहेर! पाच आठवड्यानंतर संपला बिग बॉसच्या घरातला प्रवास

Bigg Boss Marathi 6 : करण आणि आयुष झाले घराबाहेर! पाच आठवड्यानंतर संपला बिग बॉसच्या घरातला प्रवास

Feb 15, 2026 | 09:45 PM
Mulund Metro Slab: मुलुंड मेट्रो दुर्घटनेप्रकरणी मोठी कारवाई! प्रोजेक्ट डायरेक्टरसह ५ जणांवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल

Mulund Metro Slab: मुलुंड मेट्रो दुर्घटनेप्रकरणी मोठी कारवाई! प्रोजेक्ट डायरेक्टरसह ५ जणांवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल

Feb 15, 2026 | 09:33 PM
EV सेगमेंटमध्ये Tata Motors धुराळा उडवणार! 593 KM रेंज असणारी ‘ही’ खास कार लवकरच लाँच होणार

EV सेगमेंटमध्ये Tata Motors धुराळा उडवणार! 593 KM रेंज असणारी ‘ही’ खास कार लवकरच लाँच होणार

Feb 15, 2026 | 09:27 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
BJP vs Congress : टिपू सुलतानवरून भाजप-काँग्रेसमध्ये नवा वाद!

BJP vs Congress : टिपू सुलतानवरून भाजप-काँग्रेसमध्ये नवा वाद!

Feb 15, 2026 | 07:50 PM
Chiplun News : योगेश कदमांचा नाव न घेता सुनील तटकरे वअनिल परब यांना टोला

Chiplun News : योगेश कदमांचा नाव न घेता सुनील तटकरे वअनिल परब यांना टोला

Feb 15, 2026 | 07:42 PM
Amravati : कोंडेश्वर मंदिरात महाशिवरात्रीला भाविकांची मोठी गर्दी

Amravati : कोंडेश्वर मंदिरात महाशिवरात्रीला भाविकांची मोठी गर्दी

Feb 15, 2026 | 06:47 PM
Sindhudurg : कुणकेश्वर यात्रा प्लास्टिकमुक्त करण्याचा संकल्प – पालकमंत्री राणे

Sindhudurg : कुणकेश्वर यात्रा प्लास्टिकमुक्त करण्याचा संकल्प – पालकमंत्री राणे

Feb 15, 2026 | 05:53 PM
Vasai : ‘आश्वासन की दिखावा?’ स्थानिकांचा संताप, आयुक्तांकडे थेट तक्रार

Vasai : ‘आश्वासन की दिखावा?’ स्थानिकांचा संताप, आयुक्तांकडे थेट तक्रार

Feb 15, 2026 | 02:30 PM
Nalasopara : नालासोपारा पूर्वेतील वाहतूक कोंडीचा कहर, प्रशासनाकडे दुर्लक्षाचा आरोप

Nalasopara : नालासोपारा पूर्वेतील वाहतूक कोंडीचा कहर, प्रशासनाकडे दुर्लक्षाचा आरोप

Feb 15, 2026 | 02:27 PM
Satara : 5 दिवसांनंतरही सत्ता स्थापन अस्पष्ट; शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

Satara : 5 दिवसांनंतरही सत्ता स्थापन अस्पष्ट; शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

Feb 14, 2026 | 08:20 PM