Mulund Metro Slab: मुलुंड मेट्रो दुर्घटनेप्रकरणी मोठी कारवाई! प्रोजेक्ट डायरेक्टरसह ५ जणांवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल

मुंबईतील मुलुंड पोलीस स्टेशन येथे BNS कलम 105, 110, 324(5) अंतर्गत मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. या गुन्ह्यात प्रोजेक्ट डायरेक्टर, प्रोजेक्ट मॅनेजर, प्रोजेक्ट इंजिनियर, सुपरवायझर आणि एक वर्कर अशा पाच जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. संबंधित आरोपींना माननीय न्यायालयासमोर हजर करून पोलीस कोठडी (रिमांड) मिळावी, अशी मागणी पोलिसांकडून करण्यात येणार आहे. प्राथमिक तपासात निष्काळजीपणा व सुरक्षाविषयक नियमांचे उल्लंघन झाल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
या मेट्रो प्रकल्पात दोन वेगवेगळ्या कंपन्यांचा सहभाग असल्याचे समोर आले असून, दोन्ही कंपन्यांच्या जबाबदारीचा तपास सध्या सुरू आहे. अपघातामागील नेमके कारण, तांत्रिक त्रुटी अथवा मानवी निष्काळजीपणा याबाबत सखोल चौकशी करण्यात येत आहे. अधिक तपशील लवकरच समोर येण्याची शक्यता आहे.
लग्नाच्या आनंदात आले, मेट्रोच्या पिलरखाली सापडला मृत्यू; जौनपूरच्या सरपंचांचा मुंबईत दुर्दैवी अंत
या अपघातात ४ जण जखमी झाले होते. जखमींना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. चार जखमींपैकी एकाचा मृत्यू झाला आहे. रामधन यादव यांचा अपघातात दुर्दैवी मृत्यू झाला. राजकुमार यादव, महेंद्र यादव आणि दीपा रुहिया असे जखमी झालेल्या लोकांची नावे आहेत. MMRDA कडून मृत व्यक्तीच्या नातेवाईकांना १५ लाख रूपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे.
शनिवारी दुपारी १२:१५ वाजता, मेट्रो लाईन ४ (वडाळा–कासारवडवली) अंतर्गत बांधकामाधीन मार्गावरील पियर क्र. P196 जवळ मुलुंड अग्निशमन केंद्राच्या परिसरात उंचीवरून पॅरापेटचा एक भाग खाली कोसळून जात असलेल्या एका ऑटो-रिक्षा आणि कारवर कोसळला होता. या अपघातात चार नागरिक जखमी झाले असून त्यांना तत्काळ जवळील रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. दुर्दैवानं, जखमींपैकी एकाचा मृत्यू झाला आहे.
