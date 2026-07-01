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Maharashtra Breaking News Updates Today: मुंबईसह महाराष्ट्रात मान्सूनचा जोर  वाढला

Updated On: Jul 01, 2026 | 08:50 AM
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सारांश

Maharashtra Breaking News: हवामान खात्याने दिलेल्या माहितीनुसार, आजपासून ते ४ जुलैपर्यंत मुंबईसह संपूर्ण कोकण किनारपट्टीला पुढील चार दिवसांसाठी मुसळधार पावसाचा 'ऑरेंज अलर्ट' जारी करण्यात आला आहे.

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विस्तार

  • 01 Jul 2026 08:50 AM (IST)

    01 Jul 2026 08:50 AM (IST)

    Bhondu Ashok Kharat प्रकरणाची सुनावणी सुरू; एसआयटीकडून १०५ साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले

    नाशिक: राज्यभरात खळबळ उडवून देणाऱ्या भोंदू अशोक खरात प्रकरणातील पहिल्या खटल्याची सुनावणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे पार पडली असून, न्यायालयाच्या आदेशानुसार या प्रक्रियेला आता मोठी गती आली आहे. या संवेदनशील प्रकरणात विशेष सरकारी वकील म्हणून ॲड. उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, विशेष तपास पथकाने (SIT) आतापर्यंत तब्बल १०५ साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले आहेत. आरोपी अशोक खरात याच्याविरोधात सध्या एकूण १९ गुन्हे दाखल असून, त्यामध्ये महिलांच्या लैंगिक शोषणाचे ८ गुन्हे आणि उर्वरित आर्थिक फसवणुकीच्या गुन्ह्यांचा समावेश आहे.

  • 01 Jul 2026 08:45 AM (IST)

    01 Jul 2026 08:45 AM (IST)

    Monsoon Orange Alert: मुंबईसह कोकण किनारपट्टीला पुढील ४ दिवस 'ऑरेंज अलर्ट'; अतिवृष्टीचा इशारा

    Monsoon Orange Alert: हवामान खात्याने दिलेल्या माहितीनुसार, आजपासून ते ४ जुलैपर्यंत मुंबईसह संपूर्ण कोकण किनारपट्टीला पुढील चार दिवसांसाठी मुसळधार पावसाचा 'ऑरेंज अलर्ट' जारी करण्यात आला आहे. या आठवड्यात मुंबई, ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांत पावसाचा जोर लक्षणीय वाढणार असून, वीकेंडला म्हणजेच शनिवार-रविवारच्या दरम्यान अत्यंत तीव्र पावसाची (अतिवृष्टी) शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.  हवामान खात्याने स्थानिक नागरिकांना पूर्ण सतर्क राहण्याचे तसेच अत्यंत आवश्यक काम असल्यासच घराबाहेर पडून प्रवास करण्याचे आवाहन केले आहे.

Maharashtra to National And International Breaking News:

Mumbai Monsoon:  मुंबईसह महाराष्ट्रात मान्सूनचा जोर  वाढला

Mumbai Monsoon:  मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रात मान्सूनने आता जोरदार हजेरी लावली असून, गेल्या काही तासांपासून शहराच्या विविध भागांत मुसळधार पाऊस कोसळत आहे. दादर, माटुंगा, सायन, कुर्ला, घाटकोपर, विक्रोळी, भांडूप, मुलुंडसह ठाणे, कल्याण आणि डोंबिवली पट्ट्यात पावसाचा जोर कायम असल्याने अनेक सखल भागांत पाणी साचले आहे. इस्टर्न फ्रीवेवरील दृश्ये पावसाची तीव्रता स्पष्ट करत असून, रस्ते वाहतुकीचा वेग मंदावल्याने वाहनचालकांची मोठी कोंडी होत आहे. या पार्श्वभूमीवर, प्रशासनाने मुंबईकरांना सतर्क राहण्याचे आणि सुरक्षिततेची काळजी घेण्याचे आवाहन केले आहे.

 

 

 

Web Title: 1 july 2026 live breaking news marathi maharashtra politics national international politics crime sports monsoon petrol diesel lpg hike update

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Published On: Jul 01, 2026 | 08:38 AM

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