Maharashtra News: जवानांसाठी रक्तदानाचा अनोखा उपक्रम; सांगलीतून 1,200 स्वयंसेवक दिल्लीकडे रवाना होणार

या मोहिमेसाठी सांगली जिल्ह्यातून तब्बल १,२०० स्वयंसेवक विशेष रेल्वेने दिल्लीला रवाना होणार आहेत. या यात्रेसाठी राज्याच्या विविध भागांतून मोठा प्रतिसाद मिळाला असून, आतापर्यंत १६ हजारांहून अधिक नागरिकांनी ऑनलाइन नोंदणी केली आहे. त्यामुळे या वर्षीचा उपक्रम अधिक व्यापक स्वरूपात पार पडणार असल्याचे आयोजकांनी सांगितले.(Maharashtra News:)
या मोहिमेची सुरुवात ६ ऑगस्ट रोजी मिरज रेल्वे स्थानकातून होणार आहे. विशेष रेल्वेला हिरवा झेंडा दाखवून यात्रेला प्रारंभ केला जाईल. या वेळी विविध क्षेत्रांतील मान्यवर आणि लोकप्रतिनिधी उपस्थित राहणार असल्याची माहिती आयोजकांनी दिली. उपक्रमाचा मुख्य उद्देश सैनिकांबद्दलचा आदर कृतीतून व्यक्त करणे हा असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
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दिल्लीमध्ये हा रक्तदान कार्यक्रम सैन्याशी संबंधित रुग्णालयात आयोजित करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाला संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित वरिष्ठ मान्यवरांसह राज्यातील काही प्रमुख नेते उपस्थित राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. रक्तदानानंतर जमा होणारा साठा गरजेनुसार भारतीय जवानांच्या उपचारांसाठी वापरला जाणार आहे.
या उपक्रमाबाबत बोलताना आयोजकांनी सांगितले की, प्रत्येक भारतीयाला सीमारेषेवर जाऊन देशसेवा करण्याची संधी मिळत नाही. मात्र रक्तदानासारख्या सामाजिक कार्यातून सैनिकांप्रती आपली भावना व्यक्त करता येते. देशाच्या सुरक्षेसाठी अहोरात्र उभ्या असलेल्या जवानांना आवश्यक वेळी रक्त उपलब्ध व्हावं, हीच या मोहिमेमागची प्रमुख भूमिका आहे.
गेल्या वर्षीही अशाच प्रकारे विशेष रेल्वेच्या माध्यमातून स्वयंसेवकांनी उत्तर भारतातील सैनिकी रुग्णालयांमध्ये जाऊन रक्तदान केले होते. त्या उपक्रमाला मोठा प्रतिसाद मिळाल्यानंतर यंदा त्याचा विस्तार करण्यात आला आहे. त्यामुळे या वर्षी अधिक स्वयंसेवक सहभागी होत असून, राज्यभरातून युवकांचा उत्साहही वाढलेला दिसत आहे.
रक्तदान हा केवळ सामाजिक उपक्रम नसून तो जीव वाचवण्याचा सर्वात मोठा मार्ग मानला जातो. विशेषतः देशासाठी सेवा करणाऱ्या सैनिकांना गरजेच्या वेळी मदत करण्यासाठी अशा मोहिमा महत्त्वाच्या ठरतात. या उपक्रमामुळे समाजात रक्तदानाबाबत जनजागृती होण्यासही मदत होईल, असा विश्वास आयोजकांनी व्यक्त केला आहे.
यासोबतच आगामी राष्ट्रीय क्रीडा दिनानिमित्त शिवसेना क्रीडासेनेच्या राज्यस्तरीय संघटनेत काही नवीन जबाबदाऱ्यांची घोषणा करण्यात येणार असल्याची माहितीही देण्यात आली. विविध पदांवर नियुक्त्या करून संघटनात्मक कामाला अधिक गती देण्याचा मानस असल्याचे सांगण्यात आले.
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एकंदरीत, जवानांप्रती आदर व्यक्त करण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेली ही रक्तदान यात्रा केवळ एका कार्यक्रमापुरती मर्यादित नसून समाजात राष्ट्रसेवेची भावना दृढ करण्याचा प्रयत्न आहे. हजारो नागरिकांचा मिळालेला प्रतिसाद पाहता या उपक्रमाला यंदाही मोठं यश मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. देशासाठी लढणाऱ्या सैनिकांना आपल्या परीने मदतीचा हात देण्याचा हा प्रयत्न अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे.