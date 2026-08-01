शनिवार, 1 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Beed News 2016 Mpsc Topper Demanded A Massive Bribe Finally Caught In The Acbs Net How Was The Trap Laid

Beed News: 2016 चा MPSC टॉपरने टॉपची लाच मागितली; अखेर ACB च्या जाळ्यात! कसा रचला सापळा?

Updated On: Aug 01, 2026 | 03:55 PM IST
जाहिरात
सारांश

बीडमध्ये सामाजिक वनीकरण विभागातील प्रथम श्रेणी अधिकारी श्रीनिवास लखमवाड यांना ₹45 लाखांची लाच स्वीकारताना ACBने रंगेहात पकडले. वृक्षारोपण निधी वितरणासाठी लाच मागितल्याची तक्रार होती. ACBने 5 लाख खऱ्या आणि 40 लाख बनावट नोटांचा सापळा रचत ही कारवाई केली. पुढील तपास सुरू आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • वृक्षारोपण निधी वितरणासाठी ₹45 लाखांची लाच मागितल्याचा आरोप.
  • ACBने 5 लाख खऱ्या आणि 40 लाख बनावट नोटांच्या मदतीने सापळा रचला.
  • प्रथम श्रेणी अधिकारी श्रीनिवास लखमवाड यांच्यावर कारवाई; पुढील तपास सुरू.
बीड: बीड जिल्हा प्रशासनात एक खळबळजनक घटना घडली आहे. ती म्हणजे एका अधिकाऱ्याला तब्बल एक दोन नव्हे तर ४५ लाख रुपयांची लाच घेताना पकडल आहे. एसीबीने ही कारवाई केली आहे. सामाजिक वनीकरण विभागात प्रथम श्रेणी दर्जावर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे. श्रीनिवास लखमवाड असं या अधिकाऱ्याच नाव आहे. छत्रपती संभाजीनगरच्या एसीबी पथकाने ही कारवाई केली आहे. कॅनोल रोड ही कारवाई पथकाकडून करण्यात आली आहे. एसीबीने कारवाई करत असताना बनावट नोटांचा वापर केला आणि त्या जाळ्यात हा अडकला आहे.

कोणत्या मोहात अधिकारी अडकला जाळ्यात?

श्रीनिवास लखमवाड हे यांनी वृक्षारोपण निधी वितरणाची सगळी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी ४५ लाख मागितले होते. त्यांची तक्रार ही रेंज फॉरेस्ट ऑफिसरने केली होती. एसीबी कडे तक्रार प्राप्त झाल्यावर सुरुवातीला त्यांनी याची शहानिशा केली. जेव्हा खात्री पटली की श्रीनिवास लखमवाड यांनी लाच मागितले आहे. तेव्हा एसीबीने ट्रॅप रचला आणि थेट अधिकाऱ्याला जाळ्यात घेतलं. त्याच्या कडेजात असताना एसीबीने ५ लाखाच्या खऱ्या नोटा आणि ४० लाख बनावट नोटा त्या मध्ये टाकल्या. त्यानंतर त्यांनी राहत्या बीडमधल्या घरी लाच घेण्यासाठी बोलावल आणि त्यात त्याला ताब्यात घेण्यात आल आहे. शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. FIR दाखल झाल्यावर त्याला अटक करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे.

‘बहुपत्नीत्वावर बंदी का नाही?’ सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्राला थेट सवाल, सरकारकडे मागितले उत्तर

२०१६ चा होता एमपीएससी टॉपर! मात्र आता सगळं जाळ्यात अडकल

2016 मध्ये MPSC परीक्षेत राज्यात अव्वल ठरलेले श्रीनिवास लखमवाड आज 45 लाखांच्या कथित लाचप्रकरणामुळे ACBच्या कारवाईला सामोरे जात आहेत. एकेकाळी मेहनत आणि यशाचे प्रतीक मानल्या गेलेल्या अधिकाऱ्यावर आता गंभीर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आहेत. पुढील तपास एसीबी करत आहे .

पती खूप दारु पित होता… पत्नीने तारेने गळा आवळून केली हत्या, पोलिसांना सांगितली हार्ट अटॅकची खोटी कहाणी

राज्यात काैंटुबिक गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढत असून पुन्हा एकदा बीड जिल्ह्यातून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. किरकोळ वाद कधी भीषण रुप घेईल ते सांगता येत नाही आणि या प्रकरणातही असेच काहीसे घडून आले. पतीच्या दारुच्या व्यसनाला कंटाळून पत्नीनेच तारेने गळा आवळत पतीची हत्या केली. पतीच्या खूनानंतर जणू आपल्याला काही माहितीच नाही असा बनाव तिने रचला. तसेच पोलिसांपासून वाचण्यासाठी तिने पतीचा हार्ट अटॅकने मृत्यू झाल्याची खोटी कहाणीही सर्वांना ऐकवली. तथापि पोलिसांना संशय येताच त्यांनी महिलेची सक्तीने चाैकशी केली ज्यात तिने आपला गुन्हा कबूल केला.

Bihar Crime: सुन्न करणारी घटना! दिराने वहिनीचे धडापासून शीर वेगळे केले अन् थेट झाडाला लटकावले; नेमकं प्रकरण काय?

Web Title: Beed news 2016 mpsc topper demanded a massive bribe finally caught in the acbs net how was the trap laid

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 01, 2026 | 03:55 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Bihar Crime: सुन्न करणारी घटना! दिराने वहिनीचे धडापासून शीर वेगळे केले अन् थेट झाडाला लटकावले; नेमकं प्रकरण काय?
1

Bihar Crime: सुन्न करणारी घटना! दिराने वहिनीचे धडापासून शीर वेगळे केले अन् थेट झाडाला लटकावले; नेमकं प्रकरण काय?

Uttar Pradesh Crime: डोळ्यात मिरचीपूड, फावड्याच्या दांड्याने वार अन् सासऱ्याची हत्या; शिक्षिका सुनेचा थरारक कट, कारण काय?
2

Uttar Pradesh Crime: डोळ्यात मिरचीपूड, फावड्याच्या दांड्याने वार अन् सासऱ्याची हत्या; शिक्षिका सुनेचा थरारक कट, कारण काय?

Palghar Crime: 8 महिन्यांच्या बाळाला घेऊन माहेरी निघाली अन् घडलं भयंकर; सासऱ्याच्या धक्क्याने सुनेचा जागीच मृत्यू
3

Palghar Crime: 8 महिन्यांच्या बाळाला घेऊन माहेरी निघाली अन् घडलं भयंकर; सासऱ्याच्या धक्क्याने सुनेचा जागीच मृत्यू

Palghar crime: ₹32 कोटींसाठी पार्टनरच्या हत्येची सुपारी; उद्योगपतीवर जीवघेणा हल्ला, 7 आरोपी अटकेत
4

Palghar crime: ₹32 कोटींसाठी पार्टनरच्या हत्येची सुपारी; उद्योगपतीवर जीवघेणा हल्ला, 7 आरोपी अटकेत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Beed News: 2016 चा MPSC टॉपरने टॉपची लाच मागितली; अखेर ACB च्या जाळ्यात! कसा रचला सापळा?

Beed News: 2016 चा MPSC टॉपरने टॉपची लाच मागितली; अखेर ACB च्या जाळ्यात! कसा रचला सापळा?

Aug 01, 2026 | 03:55 PM
Wardha News : शाळा सुरू होऊन एक महिना उलटला, अद्याप दुसऱ्या गणवेशासाठी निधी नाही; शिक्षण विभागाने वरिष्ठांकडे केली मागणी

Wardha News : शाळा सुरू होऊन एक महिना उलटला, अद्याप दुसऱ्या गणवेशासाठी निधी नाही; शिक्षण विभागाने वरिष्ठांकडे केली मागणी

Aug 01, 2026 | 03:54 PM
Pakistan Gang War: ‘धुरंधर’ चित्रपटातील गुंड उझैर बलोचच्या भावावर कराचीत गोळीबार; प्रकृती अत्यंत गंभीर

Pakistan Gang War: ‘धुरंधर’ चित्रपटातील गुंड उझैर बलोचच्या भावावर कराचीत गोळीबार; प्रकृती अत्यंत गंभीर

Aug 01, 2026 | 03:54 PM
PCMC DP Plan Hearing: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या डीपी प्लॅनवरील ५६ हजार हरकतींवर ‘या’ तारखेपासून सुनावणी

PCMC DP Plan Hearing: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या डीपी प्लॅनवरील ५६ हजार हरकतींवर ‘या’ तारखेपासून सुनावणी

Aug 01, 2026 | 03:48 PM
KVS Report: गेल्या ८ वर्षांत प्राचार्यांची पदे रिक्त राहण्याचे प्रमाण वाढले; केंद्रीय विद्यालयांच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह?

KVS Report: गेल्या ८ वर्षांत प्राचार्यांची पदे रिक्त राहण्याचे प्रमाण वाढले; केंद्रीय विद्यालयांच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह?

Aug 01, 2026 | 03:48 PM
Govt Scheme: एकही रुपया जमा न करता सरकार देत आहे 25000 रुपये? कोणाला मिळणार फायदा? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

Govt Scheme: एकही रुपया जमा न करता सरकार देत आहे 25000 रुपये? कोणाला मिळणार फायदा? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

Aug 01, 2026 | 03:45 PM
वादळी कामगिरी! Commonwealth मध्ये मेडल अन् ‘या’ खेळाडूंचा MP सरकार करणार सन्मान; 25 लाख अन् सरकारी…

वादळी कामगिरी! Commonwealth मध्ये मेडल अन् ‘या’ खेळाडूंचा MP सरकार करणार सन्मान; 25 लाख अन् सरकारी…

Aug 01, 2026 | 03:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

Aug 01, 2026 | 03:36 PM
Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Aug 01, 2026 | 03:30 PM
Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Jul 31, 2026 | 02:21 PM
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Jul 29, 2026 | 02:44 PM
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा