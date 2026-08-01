Raj Thackeray: मंदिरातही श्रद्धेची लूट? सिद्धीविनायक, राम मंदिराचा उल्लेख करत राज ठाकरेंचा सरकारवर निशाणा

राज ठाकरे म्हणाले की, त्यांच्याकडे सिद्धीविनायक मंदिर न्यासासंदर्भातील एक पत्र आले आहे. त्या पत्रात मंदिरातील दानपेटीतील रकमेच्या कथित गैरव्यवहाराचा उल्लेख असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, कर्मचारी पकडले जाण्यापूर्वी दर बुधवारी दानपेटीतील मोजणी 50 लाख रुपयांच्या आसपास होत होती. मात्र संबंधित कर्मचारी पकडल्यानंतर हीच रक्कम 1.5 कोटी रुपयांपर्यंत वाढली. यावरून दर आठवड्याला मोठ्या प्रमाणात रक्कम लंपास होत असल्याचा दावा त्यांनी केला. राज ठाकरे यांनी या प्रकारामागील धागेदोरे वरिष्ठ पातळीपर्यंत असल्याचा आरोप करत संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली.
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यावेळी त्यांनी भावनिक शब्दांत सांगितले की, “भाविक श्रद्धेने मंदिरात जाऊन दान करतात. विद्यार्थी परीक्षेपूर्वी देवदर्शनासाठी मंदिरात जातात. पण त्याच मंदिरातील दानपेटीतील पैसे चोरीला जात असतील, तर ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.” मंदिर प्रशासन आणि विश्वस्तांवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
भाषणादरम्यान राज ठाकरे यांनी अयोध्येतील राम मंदिराशी संबंधित कथित आर्थिक गैरव्यवहाराचाही उल्लेख केला. त्यांनी राम मंदिर हे देशाच्या भावनांशी जोडलेले असल्याचे सांगत, तेथे 1,400 कोटी रुपयांच्या कथित गैरव्यवहाराचा दावा केला आणि या विषयावर सरकार मौन का बाळगते, असा सवाल उपस्थित केला. तसेच राम मंदिराच्या उद्घाटनावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीचा उल्लेख करत, अशा आरोपांवर सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
राज ठाकरे यांनी सिद्धीविनायक मंदिर आणि राम मंदिराबाबत केलेल्या या आरोपांमुळे राज्यातील आणि राष्ट्रीय राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. त्यांच्या विधानांवर संबंधित यंत्रणा किंवा सरकारकडून अधिकृत प्रतिक्रिया येणे बाकी आहे.
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