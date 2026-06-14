Blood Donation: रक्तदान करण्यासाठी तुम्ही फिट आहात का? जाणून घ्या आरोग्याचे महत्त्वाचे नियम

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रक्तदान करणारी व्यक्ती साधारणतः १८ ते ६५ वर्षे वयोगटातील असावी. तिचे वजन किमान ४५ ते ५० किलो असणे आवश्यक मानले जाते. तसेच शरीरात हिमोग्लोबिनचे प्रमाण योग्य असणे गरजेचे आहे. रक्तदाता व्यक्ती निरोगी असावी आणि रक्तदानाच्या वेळी कोणताही संसर्ग, ताप किंवा गंभीर आजार नसावा.
दीर्घकालीन आजार असल्यास रक्तदान करता येत नाही, असा लोकांचा अनेकदा गैरसमज असतो, पण ते खरे नाही. जर तुमचा रक्तदाब आणि मधुमेह नियंत्रणात असतील, तर इतर सर्व आरोग्यविषयक निकष पूर्ण केल्यास तुम्ही रक्तदान करू शकता.
ताप, सर्दी, खोकला किंवा इतर संसर्गजन्य आजार असल्यास रक्तदान करू नये. गर्भवती किंवा स्तनपान करणाऱ्या महिलांनीही रक्तदान टाळावे. एचआयव्ही, हिपॅटायटिस, काही रक्तविकार, गंभीर हृदयविकार किंवा विशिष्ट वैद्यकीय उपचार सुरू असलेल्या व्यक्तींना रक्तदान करण्यास मनाई असू शकते. काही औषधे घेत असलेल्या व्यक्तींनी डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.
रक्तदानाच्या २ ते ३ तास आधी पौष्टिक आहार घ्यावा. रिकाम्या पोटी रक्तदान करू नये. शरीरात पाण्याची कमतरता होऊ नये म्हणून पुरेसे पाणी, फळांचा रस किंवा इतर द्रवपदार्थ घ्यावेत. रक्तदानानंतर काही काळ विश्रांती घेणे आणि आयरन व व्हिटॅमिन सीयुक्त आहार घेणे फायदेशीर ठरते.
तज्ज्ञांच्या मते, एका युनिट रक्तामुळे तीन रुग्णांपर्यंत मदत पोहोचू शकते. रक्त कृत्रिमरीत्या तयार करता येत नसल्याने स्वेच्छेने केलेले रक्तदान हेच रुग्णांसाठी सर्वात मोठे जीवनदान ठरते. त्यामुळे आपण पात्र असल्यास नियमित रक्तदान करून समाजाप्रती आपले कर्तव्य पार पाडू शकतो.
जर तुम्ही आजारी असाल, तर पूर्णपणे बरे झाल्यानंतरच तुम्ही रक्त दान करू शकता. तसेच, जर तुमची अलीकडेच शस्त्रक्रिया झाली असेल, दातांचे उपचार झाले असतील, लस घेतली असेल किंवा रक्त संक्रमण झाले असेल, तर तुम्हाला पुन्हा रक्त दान करण्यापूर्वी काही काळ थांबावे लागू शकते.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
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