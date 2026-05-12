Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Abhay Chhajed Car Accident: काँग्रेस नेते अभय छाजेड यांच्या कारला भीषण अपघात

Abhay Chhajed (Car Accident) : छाजेड यांच्या कमरेखाली मार लागल्याचे सांगितले जात आहे. त्यांच्यावर डॉक्टरांकडून उपचार सुरू आहेत. छाजेड हे पेशाने वकील असून महाराष्ट्रातील काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेते मानले जातात.

Updated On: May 12, 2026 | 10:41 AM
Abhay Chhajed, Congress Leader, Car Accident, Pune News, Pirangut, Poona Hospital,

Abhay Chhajed Car Accident: काँग्रेस नेते अभय छाजेड यांच्या कारला भीषण अपघात

Follow Us:
Follow Us:
  • सोमवारी (११ मे) रात्री साडेनऊ वाजता पिरंगुट परिसरातील टेकडीजवळ हा अपघात
  • चालकाचे कारवरील नियंत्रण सुटल्याने गाडी थेट बाजूच्या टेकडीला जाऊन धडकली
  • अभय छाजेड यांच्या डोक्याला आणि पायाला (कमरेखालील भागात) गंभीर मार लागला
Abhay Chhajed Car Accident: महाराष्ट्र कॉंग्रेसचे सरचिटणीस आणि ज्येष्ठ नेते अभय छाजेड यांच्या कारला सोमवारी (11 मे) रोजी पुण्याजवळ अपघात झाल्याची माहीत समोर आली आहे. या अपघातात छाजेड यांच्या डोक्याला आणि पायाला गंभीर दुखापत झाली आहे. अपघाताची माहिती मिळताच त्यांना तातडीने शहरातील पुना हस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, सोमवारी रात्री साडेनऊ वाजण्याच्या सुमारास अभय छाजेड पुण्याच्या दिशेने येत होते. पिंरंगुट भागात चालकाचे कारवरील नियंत्रण सुटल्याने गाडी थेड बाजूच्या टेकडीला जाऊन धडकली. कारला धडक (Car Accident)  इतकी जोरीत होती की यामध्ये कारचे मोठे नुकसान झाले. रस्त्यावरून जाणाऱ्या नागरिकांनी त्यांना ओळखून तातडीने रुग्णवाहिका बोलावली आणि रुग्णालयात दाखल केले. पुण्यातील  पुना हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू असून सध्या छाजेड यांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती आहे.

मोठी बातमी ! मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवर खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या कारला अपघात

प्राथमिक माहितीनुसार, छाजेड यांच्या कमरेखाली मार लागल्याचे सांगितले जात आहे. त्यांच्यावर डॉक्टरांकडून उपचार सुरू आहेत. छाजेड हे पेशाने वकील असून महाराष्ट्रातील काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेते मानले जातात. ते पुण्यातील प्रमुख नेतेदेखील आहेत. ते पुणे महापालिकेचे पाच वेळा नगरसेक राहिले आहेत. छाजेड हे सध्या महाराष्ट्र प्रदेश काँगरेस कमिटीचे सरचिटणीस या पदावर कार्यरत आहेत.

भोरच्या कापूरहोळ मार्गावर भरधाव कार उलटली

पुण्यातील भोर-कापूरहोळ मार्गावरील खंडोबा माळ परिसरात एका भरधाव कारचा भीषण अपघात झाला आहे. एका तीव्र वळणावर चालकाचे कारवरील नियंत्रण सुटल्याने कार रस्त्याखाली जाऊन उलटली. या अपघातात कारचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून चालक गंभीर जखमी झाला आहे. सुदैवाने, या अपघातात कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही.

भारतीय क्रीडा जगात शोककळा! आंतरराष्ट्रीय शूटर संभाजी पाटील यांचे कार अपघातात निधन

अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिकांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेऊन बचावकार्य सुरू केले आणि जखमी चालकाला जवळच्या रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले. तीव्र वळणे आणि अतिवेग यामुळे या मार्गावर अपघातांचे प्रमाण वाढत असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.

 

 

Web Title: Maharashtra congress leader abhay chhajed injured in car accident near pune

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 12, 2026 | 10:41 AM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM
ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

May 18, 2026 | 08:41 PM
Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

May 18, 2026 | 08:38 PM
NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

May 18, 2026 | 08:31 PM
Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

May 18, 2026 | 08:18 PM
Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

May 18, 2026 | 08:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM