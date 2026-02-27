Ahilyanagar News: अहिल्यानगर महापालिकेत सहापैकी 5 स्वीकृत नगरसेवकांची निवड, शिवसेनेचा अर्ज रद्द

महापालिकेचे आयुक्त Yashwant Dange यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शिवसेनेच्या उमेदवाराच्या अर्जासोबत आवश्यक शपथपत्रे नसल्यामुळे त्यांचा अर्ज रद्द करण्यात आला.
आज झालेल्या पहिल्या विशेष सभेत स्थायी समिती आणि महिला व बालकल्याण समिती यांसाठी सदस्यांची निवड करण्यात आली. त्यानंतर झालेल्या दुसऱ्या सभेत स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती जाहीर करण्यात आली.
या बैठकीस उपमहापौर धनंजय जाधव, अतिरिक्त आयुक्त नागेंद्र मुटकेकर आणि नगरसचिव मेहेर लोहारे उपस्थित होते.
महापालिकेत स्वीकृत सदस्यांमध्ये Nationalist Congress Party चे तीन, Bharatiya Janata Party चे दोन आणि Shiv Sena चा एक सदस्य असा कोटा होता.
गटनेत्यांनी बंद पाकिटात उमेदवारांची नावे महापौर ज्योती गाडे यांच्याकडे सादर केली. त्यानंतर आयुक्तांनी अर्जांची छाननी केली. छाननीनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपाचे मिळून पाच अर्ज वैध ठरवण्यात आले.
शिवसेनेकडून आदेश सुरेश जाधव यांचे नाव देण्यात आले होते. मात्र त्यांच्या अर्जासोबत अपत्यांची माहिती आणि मालमत्तेबाबतचे शपथपत्र जोडलेले नसल्याने अर्ज अवैध ठरवण्यात आला. त्यामुळे आज शिवसेनेच्या कोट्यातील स्वीकृत सदस्याची निवड होऊ शकली नाही. भविष्यात होणाऱ्या सभेत त्यांना पुन्हा अर्ज सादर करण्याची संधी मिळेल, असे आयुक्त यशवंत डांगे यांनी स्पष्ट केले.
गौरी बोरकर, हरप्रीतकौर गंभीर, सुरेश बनसोडे, संध्या पवार, मीना चोपडा व पौर्णिमा गव्हाळे (राष्ट्रवादी काँग्रेस). सुभाष लोंढे, बाबासाहेब वाकळे, निखिल वारे, मनोज दुलम्, मनोज कोतकर व सोनाबाई शिंदे (भाजपा), नवनाथ कातोरे व सुनिता गेनप्पा (शिवसेना), शेहनाज शेख (एमआयएम) आणि मिनाज खान (काँग्रेस).
दिपाली बारस्कर, सुनिता भिंगारदिवे, अनिता शेटिया, काजल भोसले, सुनिता कांबळे, आश्विनी लोंढे (राष्ट्रवादी काँग्रेस). वंदना ताठे, शीतल ढोणे, पुष्पा बोरूडे, आशा कातोरे, रोशनी त्र्यंबके व वर्षा सानप (भाजपा). मंगल लोखंडे, रुपाली दातरंगे (शिवसेना), शेहनाज शेख (एमआयएम) आणि मिनाज खान (काँग्रेस).