Solapur Gram Panchayat Election: ग्रामीण राजकारणाचा पारा चढणार! सोलापूरमधील ७०१ ग्राम पंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर

सन २०२४, २०२५ मध्ये तसेच २०२६ अखेर मुदत संपणाऱ्या आणि नव्याने अस्तित्वात आलेल्या ग्रामपंचायतींमधील सदस्य पदांसाठी ही आरक्षण प्रक्रिया आहे. आगामी ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या दृष्टीने या प्रक्रियेला विशेष महत्त्व आहे.
विशेष ग्रामसभेची नोटीस ८ जून
विशेष ग्रामसभा व आरक्षण सोडत १२ जून
प्रारूप अधिसूचनेला मान्यता १७ जून
प्रभागनिहाय प्रारूप प्रसिद्ध १९ जून
हरकती व सूचना कालावधी १९ ते २५ जून
अभिप्राय सादर ३ जुलैपर्यंत
अंतिम आरक्षण रचना ८ जुलै
आरक्षण निश्चितीसाठी सोमवार, ८ जून रोजी विशेष ग्रामसभांची नोटीस प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. त्यानंतर शुक्रवार, १२ जून रोजी विशेष ग्रामसभा घेण्यात वेणार असून तहसीलदारांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली आरक्षणाची सोडत काढली जाणार आहे. या प्रक्रियेत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, अनुसूचित जाती महिला, अनुसूचित जमाती महिला, मागासवर्गीय महिला तसेच सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी आरक्षण निश्चित केले जाणार आहे.
सोडतीनतर बुधवार, १७ जून रोजी प्रभागनिहाय आरक्षणाच्या प्रारूप अधिसूचनेला जिल्हाधिकाऱ्याऱ्यांची मान्यता दिली जाणार आहे. त्यानंतर शुक्रवार, १९ जून रोजी प्रभागनिहाय आरक्षणाचे प्रारूप अधिकृतरीत्या प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. याच दिवशीपासून २५ जूनपर्यंत संबंधितांना हरकती व सूचना दाखल करण्याची संधी दिली जाणार आहे.
जिल्ह्यातील ग्रामीण राजकारणात हालचालींना वेग आला आहे. संभाव्य उमेदवार, इच्छुक नेते आणि स्थानिक राजकीय गटानी आपापल्या मतदारसंघातील समीकरणांची चाचपणी सुरू केली आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकांमधील आरक्षणाचा बेट परिणाम स्थानिक सत्तासमीकरणावर होत असल्याने या प्रक्रियेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.