Solapur Gram Panchayat Election: ग्रामीण राजकारणाचा पारा चढणार! सोलापूरमधील ७०१ ग्राम पंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर

Updated On: May 29, 2026 | 09:46 AM IST
सारांश

Solapur Gram Panchayat Election: सोडतीनतर बुधवार, १७ जून रोजी प्रभागनिहाय आरक्षणाच्या प्रारूप अधिसूचनेला जिल्हाधिकाऱ्याऱ्यांची मान्यता दिली जाणार आहे. त्यानंतर शुक्रवार, १९ जून रोजी प्रभागनिहाय आरक्षणाचे प्रारूप अधिकृतरीत्या प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.

विस्तार
  • सोलापूर जिल्ह्यात ७०१ ग्रामपंचायतींच्या निवडणूक कार्यक्रम जाहीर
  • येत्या १२ जून रोजी विशेष ग्रामसभांमधून विविध प्रवर्गांसाठी आरक्षणाची सोडत
  • ८ जूनला नोटीस; १२ जूनला होणार विशेष ग्रामसभा
Solapur Gram Panchayat Election: जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ७०१ ग्रामपंचायत सदस्यांच्या आरक्षण निश्चितीचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केला आहे. येत्या १२ जून रोजी विशेष ग्रामसभांमधून विविध प्रवर्गांसाठी आरक्षणाची सोडत काढण्यात येणार असून ८ जुलैपर्यंत अंतिम आरक्षण रचना निश्चित केली जाणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील ग्रामीण राजकारणाला आतापासूनच वेग आला आहे.

सन २०२४, २०२५ मध्ये तसेच २०२६ अखेर मुदत संपणाऱ्या आणि नव्याने अस्तित्वात आलेल्या ग्रामपंचायतींमधील सदस्य पदांसाठी ही आरक्षण प्रक्रिया आहे. आगामी ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या दृष्टीने या प्रक्रियेला विशेष महत्त्व आहे.

आरक्षण ग्रामपंचायत प्रक्रिया एका नजरेत

विशेष ग्रामसभेची नोटीस ८ जून
विशेष ग्रामसभा व आरक्षण सोडत १२ जून
प्रारूप अधिसूचनेला मान्यता १७ जून
प्रभागनिहाय प्रारूप प्रसिद्ध १९ जून
हरकती व सूचना कालावधी १९ ते २५ जून
अभिप्राय सादर ३ जुलैपर्यंत
अंतिम आरक्षण रचना ८ जुलै

८ जूनला नोटीस; १२ जूनला होणार विशेष ग्रामसभा

आरक्षण निश्चितीसाठी सोमवार, ८ जून रोजी विशेष ग्रामसभांची नोटीस प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. त्यानंतर शुक्रवार, १२ जून रोजी विशेष ग्रामसभा घेण्यात वेणार असून तहसीलदारांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली आरक्षणाची सोडत काढली जाणार आहे. या प्रक्रियेत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, अनुसूचित जाती महिला, अनुसूचित जमाती महिला, मागासवर्गीय महिला तसेच सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी आरक्षण निश्चित केले जाणार आहे.

प्रभागनिहाय प्रारूप प्रसिद्ध करण्याचे केले नियोजन

सोडतीनतर बुधवार, १७ जून रोजी प्रभागनिहाय आरक्षणाच्या प्रारूप अधिसूचनेला जिल्हाधिकाऱ्याऱ्यांची मान्यता दिली जाणार आहे. त्यानंतर शुक्रवार, १९ जून रोजी प्रभागनिहाय आरक्षणाचे प्रारूप अधिकृतरीत्या प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. याच दिवशीपासून २५ जूनपर्यंत संबंधितांना हरकती व सूचना दाखल करण्याची संधी दिली जाणार आहे.

ग्रामीण राजकारणात हालचालींना आला वेग

जिल्ह्यातील ग्रामीण राजकारणात हालचालींना वेग आला आहे. संभाव्य उमेदवार, इच्छुक नेते आणि स्थानिक राजकीय गटानी आपापल्या मतदारसंघातील समीकरणांची चाचपणी सुरू केली आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकांमधील आरक्षणाचा बेट परिणाम स्थानिक सत्तासमीकरणावर होत असल्याने या प्रक्रियेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

 

 

 

 

 

Published On: May 29, 2026 | 09:46 AM

पुणे-पिंपरी हादरले ! केमिकलयुक्त विषारी दारूमुळे 15 जणांचा संशयास्पद मृत्यू; प्रशासनासमोरच मृत्यूचे थैमान

