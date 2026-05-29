Eating Dal In Dinner : रात्री ‘डाळ’ खाणं शरीरासाठी घातक ठरतं का? आयुर्वेद काय सांगत? जाणून घ्या सविस्तर

Updated On: May 29, 2026 | 08:15 PM IST
सारांश

Eating Habits : अनेकांच्या जेवणात डाळीचा आवर्जून समावेश केला जातो. परंतु रात्रीच्या वेळी डाळीचे सेवन आरोग्यासाठी चांगले असते का? रात्रीच्या वेळी डाळीचे सेवन केल्याने काय होते ते आयुर्वेदातून जाणून घ्या.

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

विस्तार
  • आयुर्वेदानुसार रात्रीच्या वेळी हलके अन्न खाण्यावर भर दिला जातो, त्यामुळे काही डाळी पचायला जड ठरू शकतात.
  • डाळ खाण्याची योग्य वेळ आणि प्रकार निवडल्यास पचन आणि वजन नियंत्रणासाठी मदत होऊ शकते.
  • काही आरोग्य समस्यांमध्ये रात्री डाळ खाणे टाळण्याचा सल्ला दिला जातो.
डाळ हा भारतीय जेवणातील एक कम्फर्ट फूड मानला जातो. आनंदी असो वा आजारी… लोक कोणत्याही परिस्थितीत गरमा गरम डाळीचे आवडीने सेवन करतात. काहींचे तर जेवणंच डाळीशिवाय अपूर्ण असते. डाळ चपाती, भात, भाकरी तिन्हींसोबत खाल्ली जाते. यासोबत जर पापड आणि लोणच्याची फोड मिळाली तर म्हणजे जेवणाची मजाच द्विगुणित होते. डाळ खायला हलकी, लवकर तयार होणारी आणि शरीराला अनेक फायदे देणारी ठरते. परंतु मागील काही काळापासून रात्रीच्या वेळी डाळीचे सेवन करायचे की नाही यावरुन अनेक दावे आणि संभ्रम निर्माण केला जात आहे. आयुर्वेदानुसार रात्रीच्या वेळी डाळीचे सेवन केल्याने नक्की काय होते ते आज आपण या लेखात सविस्तर जाणून घेणार आहोत.

आयुर्वेद काय सांगतो?

आयुर्वेदानुसार, रात्रीच्या वेळी नेहमी हलके जेवण खाल्ले पाहिजे. अशात जर तुम्ही रात्रीच्या वेळी डाळीचे सेवन केले तर यामुळे तुम्हाला पचनाच्या समस्या जाणवू शकता. यामुळे अपचन, गॅस यांसारख्या समस्या निर्माण होतात. जर तुम्हाला रात्रीच्या जेवणात डाळीचे सेवन करण्याची सवय असेल तर तुम्ही मूगाच्या डाळीचे सेवन करु शकता.

कोणत्या वेळी डाळीचे सेवन करावे?

आयुर्वेदानुसार, डाळ खाण्याची सर्वात उत्तम वेळ म्हणजे दुपार. यावेळी आपल्या शरीरातील मेटाबॉलिजम सिस्टीम वेगवान असते, ज्यामुळे अन्न सहज पचले जाते आणि यामुळे वजन नियंत्रित राहण्यास मदत होते. याचबरोबर रात्रीच्या वेळी आपल्या शरीरातील मेटाबॉलिजम सिस्टीम ही हळू चालते ज्यामुळे अन्न पचायला वेळ लागतो.

रात्रीच्या वेळी डाळ कुणी खाऊ नये?

  • तुम्हाला जर तुमचे वजन कमी करायचे असेल किंवा नियंत्रणात आणायचे असेल तर तुम्ही आहारात डाळीचे सेवन करणे टाळायला हवे.
  • जे लोक पोटाच्या समस्येने ग्रस्त आहेत जसे की अपचन त्यांनी आहारात मसूर, तूर डाळ आणि काळ्या उडदाच्या डाळीचे सेवन चुकूनही करु नये.
  • ज्यांना रात्री झापेच्या समस्या जाणवत असतील त्यांनी रात्रीच्या वेळी डाळीचे सेवन करणे टाळावे.
    रात्रीच्या वेळी डाळीचे सेवन केल्याने बद्धकोष्ठता, पोटदुखी आणि अपचनाच्या समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो.
  • ज्यांना किडनी स्टोनचा त्रास आहे त्यांनीही डाळीचे सेवन करु नये.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Published On: May 29, 2026 | 08:15 PM

