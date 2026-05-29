  Japan Gold Export Record High Despite Low Production Smuggling Angle See More Details

Japan Gold Export : जपानमध्ये सोन्याचा काळा खेळ चाले! उत्पादन 4 टन, एक्सपोर्ट मात्र 200 टनांच्या पार, काय नेमका प्रकार?

Updated On: May 29, 2026 | 08:02 PM IST
सारांश

जपानचे वार्षिक सुवर्ण उत्पादन केवळ ४ टन इतकेच आहे; तरीही, गेल्या आर्थिक वर्षात या देशाने सुवर्ण निर्यातीचा एक विक्रम प्रस्थापित केला आहे. मार्चमध्ये संपलेल्या आर्थिक वर्षात, जपानच्या सुवर्ण निर्यातीत ३५.६ टक्क्यांची प्रचंड वाढ झाली आणि ती २५.५ अब्ज डॉलर्सच्या पातळीवर पोहोचली हा आतापर्यंतचा सर्वोच्च आकडा आहे. पण ते कसं काय?

(फोटो- सोशल मिडिया)

विस्तार

Japan Gold Export : भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोन्याची खरेदी वर्षभरासाठी टाळण्याचं आवाहन केलं आहे. तर दुसरीकडे जपानचं काहीतरी वेगळंच समीकरण सुरु आहे. जपानचे वार्षिक सुवर्ण उत्पादन केवळ ४ टन इतकेच आहे; तरीही, गेल्या आर्थिक वर्षात या देशाने सुवर्ण निर्यातीचा एक विक्रम प्रस्थापित केला आहे. मार्चमध्ये संपलेल्या आर्थिक वर्षात, जपानच्या सुवर्ण निर्यातीत ३५.६ टक्क्यांची प्रचंड वाढ झाली आणि ती २५.५ अब्ज डॉलर्सच्या पातळीवर पोहोचली हा आतापर्यंतचा सर्वोच्च आकडा आहे. पण ते कसं काय?

२०० टन अधिक सोन्याची निर्यात

जपानने १९८८ मध्ये सुवर्ण निर्यातीच्या आकडेवारीची नोंद ठेवण्यास सुरुवात केली होती. अलीकडच्या काळात सोन्याच्या दरात लक्षणीय वाढ झाली आहे आणि जपानने या वाढीचा पुरेपूर फायदा उचलला आहे.जपानमधून निर्यात होणाऱ्या सोन्याचा सरासरी दर प्रति किलोग्राम १,१७,४०० डॉलर्स या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचला. जो मागील वर्षाच्या तुलनेत ४८.७ टक्क्यांनी अधिक आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात, जपानच्या सुवर्ण आयातीत १२० टक्क्यांची मोठी वाढ झाली आणि ती १.१ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली; हा देखील आतापर्यंत नोंदवलेला सर्वोच्च आकडा आहे. परिणामी, जपानने आयात केलेल्या सोन्यापेक्षा २०० टन अधिक सोन्याची निर्यात केली.

निर्यात का वाढली?

अर्थ मंत्रालयाच्या मते, यापूर्वी ज्या सोन्याची देशात तस्करीद्वारे आवक होत असे, तेच सोने आता देशाबाहेर पाठवण्यात आले आहे. जपान सोन्याच्या आयातीवर १० टक्के कर आकारतो; मात्र, हा कर चुकवण्यासाठी तस्कर सोन्याची अवैध वाहतूक करतात. एकदा देशात दाखल झाल्यानंतर, हे सोने त्यावर लागू असलेले कर भरून विकले जाते, ज्यामुळे नफा मिळतो. अलीकडेच, सोन्याच्या बाजारभावात झालेल्या वाढीचा फायदा उठवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सोन्याची निर्यात करण्यात आली आहे.

खाणीचे वार्षिक उत्पादन ४ टन

जपानमध्ये, सोन्याचे उत्पादन प्रामुख्याने ‘हिशिकारी’ खाणीत होते. या खाणीचे वार्षिक उत्पादन ४ टन इतके आहे, तर देशाचा वार्षिक सोन्याचा वापर १५ ते ३५ टनांच्या दरम्यान असतो. जपानच्या मध्यवर्ती बँकेकडे अंदाजे ८४५.९७ टन सोन्याचा साठा आहे. अलीकडच्या काळात, मध्यवर्ती बँकांनी आपल्या सोन्याच्या साठ्यात वाढ केली आहे. २०२५ मध्ये, त्यांच्या एकूण साठ्यामध्ये सोन्याचा वाटा २६.६ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला. जो १९९३ नंतरचा सर्वोच्च स्तर आहे. २०१३ पासून पाहता, ही १७ टक्क्यांची वाढ दर्शवते.

