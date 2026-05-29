  • Dcm Eknath Shinde Finally Agrees To Bjps Seat Sharing Formula For Maharashtra Legislative Council Election

भाजपच्या ‘त्या’ फॉर्म्युल्यावर उपमुख्यमंत्री शिंदेंची अखेर सहमती; दिल्लीपुढे झुकले एकनाथ शिंदे

Updated On: May 29, 2026 | 09:00 AM IST
सारांश

भाजपचे ताकदवान स्वरूप पाहता १२ पेक्षा कमी जागांवर निवडणूक लढवणे अशक्य आहे. परिणामी, शिंदे यांना ३ जागांवर निवडणूक लढवण्यास सहमत व्हावे लागले. मात्र, शिंदे यांना खूश करण्यासाठी भाजप एक जागा सोडू शकते.

दिल्लीपुढे झुकले एकनाथ शिंदे

विस्तार

नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात विविध घडामोडी घडत आहेत. त्यातच महाराष्ट्रातील १७ जागांसाठी होणाऱ्या विधान परिषद निवडणुकांसंदर्भात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अखेर दिल्लीपुढे झुकले आहेत. १७ पैकी किमान ५ जागांवर निवडणूक लढवण्याची शिंदे यांची मागणी होती. मात्र, आता त्यांनी भाजपच्या फॉर्म्युल्यावर सहमती दर्शविली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, भाजप १२, शिंदे शिवसेना ३ आणि सुनेत्रा पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष २ जागांवर निवडणूक लढवणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दोन्ही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार यांच्यासह कांदा उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखान्यांच्या समस्यांवर केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शाह यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी बुधवारी दिल्लीत दाखल झाले. या बैठकीनंतर, मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी रात्री उशिरापर्यंत शाह यांच्यासोबत विधान परिषद निवडणुकीतील जागावाटपावर चर्चा केली.

सूत्रांनुसार, फडणवीस यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, भाजपचे ताकदवान स्वरूप पाहता १२ पेक्षा कमी जागांवर निवडणूक लढवणे अशक्य आहे. परिणामी, शिंदे यांना ३ जागांवर निवडणूक लढवण्यास सहमत व्हावे लागले. मात्र, शिंदे यांना खूश करण्यासाठी भाजप एक जागा सोडू शकते. असे झाल्यास, भाजप ११, शिंदेसेना ४ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस २ जागांवर निवडणूक लढवेल.

महायुतीत मतभेद नाहीत

दिल्लीत माध्यमांशी संवाद साधताना शिंदे यांचा सूर नरम झाला. त्यांनी सांगितले की, जागावाटपाबाबत महायुतीत कोणतेही मतभेद नाहीत. महायुती सर्व १७ जागा जिंकेल, असा विश्वास शिंदे यांनी व्यक्त केला. महायुतीतील सर्व पक्ष राज्याच्या विकासासाठी कटिबद्ध आहेत. यामुळे विरोधी पक्ष नाराज झाले असून, दिशाभूल करणारी विधाने करत आहेत.

महाराष्ट्रातील राजकारणात विविध घडामोडी

आगामी विधान परिषद निवडणुकीच्या अनुषंगाने राज्यातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाल्याचे दिसत आहे. विधान परिषदेच्या सतरा जागांमध्ये जागावाटपावरून महायुतीतील तिन्ही मित्रपक्षांमध्ये आलबेल नसल्याचे दिसत आहे. अशातच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची गुरुवारी (दि.२८) दिल्ली येथे भेट घेतली. राज्याच्या विकासावर यावेळी चर्चा करण्यात आली, असे विधान मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले असले तरी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यादेखील नवी दिल्लीत तळ ठोकून आहेत.

