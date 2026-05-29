Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

“सुसंस्कृत महाराष्ट्राची ‘उडता महाराष्ट्र’ कडे वाटचाल,” पुणे विषारी दारू प्रकरणावरून सुप्रिया सुळे यांचं मोठं विधान!

Updated On: May 29, 2026 | 08:23 PM IST
जाहिरात
सारांश

राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी यावरून मोठे विधान करत 'तरुण पिढीला नशेचा विळखा पडला असून सुसंस्कृत, पुरोगामी महाराष्ट्राची 'उडता महाराष्ट्र' कडे वाटचाल सुरु आहे काय?' असा सवाल उपस्थित केला आहे.

Supriya Sule tweet over Pune Poisonous Liquor Case,

पुणे विषारी दारू प्रकरणावरून सुप्रिया सुळे यांचं मोठं विधान

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात केमिकलयुक्त विषारी गावठी दारू प्यायल्याने तब्बल १८ जणांचा मृत्यू झाल्याची धक्काफायक बातमी समोर आली असून, यामुळे संपूर्ण राज्यात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. हडपसर येथील काळेपडळ येथे तयार झालेल्या या ‘विषारी दारूमुळे अनेकांना प्राण गमवावे लागले असून या घटनेमुळे अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले आहेत. या भीषण दुर्घटनेनंतर परिसरात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. अश्यातच आता राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी यावरून मोठे विधान करत ‘तरुण पिढीला नशेचा विळखा पडला असून सुसंस्कृत, पुरोगामी महाराष्ट्राची ‘उडता महाराष्ट्र’ कडे वाटचाल सुरु आहे काय?’ असा सवाल उपस्थित केला आहे. तसेच, बेकायदा विषारी दारुचा एवढा मोठा व्यापार सुरु होता. याबाबत वेळीच कारवाई केली असती तर हे जीव वाचले असते. कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली नसती, अश्या भावना त्यांनी व्यक्त केल्या.

काय म्हणाल्या सुप्रिया सुळे?

सुप्रिया सुळे यांनी आपल्या अधिकृत ‘X’ अकाऊंटवरून याबाबत भाष्य केले. त्या म्हणाल्या, “पुणे शहर आणि पिंपरी चिंचवड परिसरात विषारी दारु पिल्यामुळे मोठी जिवितहानी झाल्याची घटना अतिशय गंभीर आहे. शहरात पुणे पोलीसांच्या नाकाखाली बेकायदा विषारी दारुचा एवढा मोठा व्यापार सुरु होता. याबाबत वेळीच कारवाई केली असती तर हे जीव वाचले असते. कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली नसती. केवळ दारुच नाही तर ड्रग्जसारखी इतरही नशेचे साहित्य पुणे आणि परिसरात राजरोसपणे उपलब्ध होत असल्याचे वारंवार उघडकीस आले आहे. तरुण पिढीला नशेचा विळखा पडला असून सुसंस्कृत, पुरोगामी महाराष्ट्राची ‘उडता महाराष्ट्र’ कडे वाटचाल सुरु आहे काय?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.

त्या पुढे म्हणाल्या, “राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी जरी या प्रकरणी कुणाची गय केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले असले तरी या संपूर्ण प्रकरणाची पाळेमुळे खणून काढणे आवश्यक आहे. शहर आणि महाराष्ट्राला पडलेला नशेचा आणि विषाचा हा विळखा सुटलाच पाहिजे, यासाठी गृहखात्याने अधिकाधिक सजगतेने, पारदर्शक पद्धतीने कठोर कारवाई करावी, अशी आमची मागणी आहे,” असे त्या म्हणाल्या.

“प्रिय देवेंद्रजी, पुण्यातले विषारी दारुकांड हे गृह खात्याला लागलेले आणखी एक लांच्छन,” संजय राऊत यांचा मुख्यमंत्री फडणवीसांना टोला

कडक कारवाई करणार – फडणवीस

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत माध्यमांना प्रतिक्रिया दिल्या. ते म्हणाले, “माझे पुणे पोलीस आयुक्तांशी बोलणे झाले आहे. विषारी दारू कुठे तयार झाली ते शोधून काढले आहे. आतापर्यंत आठ लोकांना अटक झाली आहे. अजून काही लोकांना अटक होऊ शकते. या प्रकरणातील संपूर्ण साखळी शोधून त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल,” असे ते म्हणाले.

नेमकं काय घडलं?

हडपसर येथील काळेपडळ येथे अत्यंत सराईत गुन्हेगार योगेश वानखेडे हा या विषारी दारूचा अड्डा चालवत होता. त्याने केमिकलयुक्त स्पिरिटचा वापर करून ही विषारी दारू तयार केली होती. ही दारू त्याने हडपसर आणि फुगेवाडी येथील अवैध अड्ड्यांवर पुरवली. ही दारू प्यायल्यानंतर नागरिकांना तीव्र उलट्या, पोटदुखी आणि डोळ्यांसमोर अंधारी येण्याचा त्रास सुरू झाला. काही तासांतच एकापाठोपाठ एक अशा १८जणांचा मृत्यू झाला.योगेश वानखेडे हा राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या (Excise Department) रेकॉर्डवरील अत्यंत सराईत गुन्हेगार आहे. या घटनेमुळे दारू बनवत असलेल्या ठिकाणचे पोलीस प्रशासन आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. रेकॉर्डवरील सराईत गुन्हेगार वानखेडे प्रशासनाच्या डोळ्यांदेखत एवढा मोठा विषारी दारूचा अड्डा चालवतोच कसा? केमिकल स्पिरिटचा बेकायदेशीर पुरवठा त्याच्यापर्यंत पोहोचतोच कसा? असे संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत.

पुणे विषारी दारू प्रकरणात १८ जण दगावले ! रोहित पवार घटनास्थळी दाखल.. कार्यकर्त्यांनी फोडलं दारूचं दुकान !

Web Title: Supriya sule tweet over pune poisonous liquor case

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 29, 2026 | 08:23 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Pune News: गणवेश हा राष्ट्राच्या विश्वासाचे कवच- डॉ. किरण बेदी, एनडीएच्या १५०व्या दीक्षांत समारंभात कॅडेट्सना ‘देश प्रथम’चा संदेश
1

Pune News: गणवेश हा राष्ट्राच्या विश्वासाचे कवच- डॉ. किरण बेदी, एनडीएच्या १५०व्या दीक्षांत समारंभात कॅडेट्सना ‘देश प्रथम’चा संदेश

PCMC Toxic Liquor Case: दारूत मिसळलेला ‘तो’ एक रासायनिक पदार्थ…; ज्याने घेतले 8 जणांचे बळी
2

PCMC Toxic Liquor Case: दारूत मिसळलेला ‘तो’ एक रासायनिक पदार्थ…; ज्याने घेतले 8 जणांचे बळी

पुणे विषारी दारू प्रकरणात १८ जण दगावले ! रोहित पवार घटनास्थळी दाखल.. कार्यकर्त्यांनी फोडलं दारूचं दुकान !
3

पुणे विषारी दारू प्रकरणात १८ जण दगावले ! रोहित पवार घटनास्थळी दाखल.. कार्यकर्त्यांनी फोडलं दारूचं दुकान !

Pune News : पुण्यात बाह्य रिंग रोडच्या कामांना गती; खडकवासलावर पूल होणार तर सिंहगड किल्ल्याजवळ…
4

Pune News : पुण्यात बाह्य रिंग रोडच्या कामांना गती; खडकवासलावर पूल होणार तर सिंहगड किल्ल्याजवळ…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“सुसंस्कृत महाराष्ट्राची ‘उडता महाराष्ट्र’ कडे वाटचाल,” पुणे विषारी दारू प्रकरणावरून सुप्रिया सुळे यांचं मोठं विधान!

“सुसंस्कृत महाराष्ट्राची ‘उडता महाराष्ट्र’ कडे वाटचाल,” पुणे विषारी दारू प्रकरणावरून सुप्रिया सुळे यांचं मोठं विधान!

May 29, 2026 | 08:23 PM
Dhokla Recipe: घरच्या घरी झटपट बनवा मऊ-स्पॉंजी ढोकळा; फॉलो करा ‘ही’ ट्रिक, वाचा सोपी रेसिपी

Dhokla Recipe: घरच्या घरी झटपट बनवा मऊ-स्पॉंजी ढोकळा; फॉलो करा ‘ही’ ट्रिक, वाचा सोपी रेसिपी

May 29, 2026 | 08:20 PM
Eating Dal In Dinner : रात्री ‘डाळ’ खाणं शरीरासाठी घातक ठरतं का? आयुर्वेद काय सांगत? जाणून घ्या सविस्तर

Eating Dal In Dinner : रात्री ‘डाळ’ खाणं शरीरासाठी घातक ठरतं का? आयुर्वेद काय सांगत? जाणून घ्या सविस्तर

May 29, 2026 | 08:15 PM
‘भूतम भयम’ : नवा कोरा हॉरर मराठी सिनेमा! खरंच हॉरर कॉमेडी विश्वातला गेमचेंजर? ‘या’ तारखेला मिळणार उत्तर

‘भूतम भयम’ : नवा कोरा हॉरर मराठी सिनेमा! खरंच हॉरर कॉमेडी विश्वातला गेमचेंजर? ‘या’ तारखेला मिळणार उत्तर

May 29, 2026 | 08:10 PM
महाराष्ट्रामध्ये पहिली कार कधी आली? कोण होते पहिले खरेदीदार? जाणून घ्या

महाराष्ट्रामध्ये पहिली कार कधी आली? कोण होते पहिले खरेदीदार? जाणून घ्या

May 29, 2026 | 08:07 PM
Japan Gold Export : जपानमध्ये सोन्याचा काळा खेळ चाले! उत्पादन 4 टन, एक्सपोर्ट मात्र 200 टनांच्या पार, काय नेमका प्रकार?

Japan Gold Export : जपानमध्ये सोन्याचा काळा खेळ चाले! उत्पादन 4 टन, एक्सपोर्ट मात्र 200 टनांच्या पार, काय नेमका प्रकार?

May 29, 2026 | 08:02 PM
दोन कोटी रुपयांचे कर्ज मिळवून देण्याचे आश्वासन देत कापड विक्रेत्याला साडेतीन लाखाला फसवले

दोन कोटी रुपयांचे कर्ज मिळवून देण्याचे आश्वासन देत कापड विक्रेत्याला साडेतीन लाखाला फसवले

May 29, 2026 | 07:54 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM
Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

May 28, 2026 | 03:27 PM
Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

May 28, 2026 | 02:09 PM
बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

May 28, 2026 | 01:59 PM
Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 01:49 PM
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM