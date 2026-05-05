Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • A Pile Of Biological Waste In Cooper Manpower Contract Disputes Hit The Health System Directly

Mumbai News: कूपरमध्ये जैविक कचऱ्याचा खच! मनुष्यबळ, कंत्राटी वादांचा फटका थेट आरोग्य व्यवस्थेला

गेल्या वर्षीच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची नोटीस देण्यात आली होती. हा जैविक कचरा व्यवस्थापन नियमांचे उल्लंघन होते असून सुधारणा न झाल्यास कारवाईचा इशारा दिला होता, परंतु, तरीही परिस्थिती जैसे थे अशीच आहे.

Updated On: May 05, 2026 | 09:45 AM
Mumbai News: कूपरमध्ये जैविक कचऱ्याचा खच! मनुष्यबळ, कंत्राटी वादांचा फटका थेट आरोग्य व्यवस्थेला

Mumbai News: कूपरमध्ये जैविक कचऱ्याचा खच! मनुष्यबळ, कंत्राटी वादांचा फटका थेट आरोग्य व्यवस्थेला

Follow Us:
Follow Us:

एकीकडे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत सुधारणा करण्याचे दावे केले जात असताना, दुसरीकडे मुंबईतील कूपर रुग्णालयात पुन्हा जैव वैद्यकीय कचऱ्याचा खच पडल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे, याच मुद्द्यावरून गेल्या वर्षी नोटीस मिळाल्यानंतरही परिस्थितीत ठोस बदल न झाल्याने आरोग्य यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. रुग्णालयातील कचऱ्याचे डबे ओसंडून वाहत असून, अनेक ठिकाणी धोकादायक बायोमेडिकल कचरा उघड्यावर पडून असल्याचे चित्र आहे. यामुळे परिसरात झुरळांचा उपद्रव वाढला असून, रुग्ण, नातेवाईक आणि कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, अशा प्रकारची अस्वच्छता संसर्गजन्य आजारांना निमंत्रण देणारी ठरू शकते.(फोटो सौजन्य – AI)

डीआरपी सीईओंची डीबीए शिष्टमंडळासोबत सकारात्मक चर्चा; ‘अनिर्णित पात्रते’बाबत सेक्टरनिहाय शिबिरे आयोजित केली जाणार

रुग्णालय प्रशासनाकडून कचरा व्यवस्थापनासाठी व्यवस्था असल्याचा दावा केला जात असला, तरी प्रत्यक्षात मनुष्यबळाची कमतरता आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न यामुळे कामकाज ठप्प होत असल्याचे दिसून येते. कंत्राटी कर्मचारी आणि कंत्राटदार यांच्यातील वादाचा फटका थेट स्वच्छतेवर पडत आहे. अधिष्ठात्री डॉ. छाया शिंदे यांनी कचरा लवकरच साफ करण्यात येईल, असे सांगितले असले तरी, वारंवार उघड होणाऱ्या अशा घटनांमुळे तात्पुरत्या उपायांऐवजी कायमस्वरूपी तोडगा कधी निघणार? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

गेल्या वर्षीच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची नोटीस देण्यात आली होती. हा जैविक कचरा व्यवस्थापन नियमांचे उल्लंघन होते असून सुधारणा न झाल्यास कारवाईचा इशारा दिला होता, परंतु, तरीही परिस्थिती जैसे थे अशीच आहे.कूपर रुग्णालयातील ही स्थिती केवळ एका रुग्णालयापुरती मर्यादित नसून, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील त्रुटींचे प्रतिबिंब आहे. रुग्णांच्या जीवाशी संबंधित बाबींमध्ये अशी निष्काळजीपणा परवडणारा नाही.आता प्रशासनाने केवळ आश्वासने न देता ठोस आणि दीर्घकालीन उपाययोजना करणे गरजेचे असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: A pile of biological waste in cooper manpower contract disputes hit the health system directly

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 05, 2026 | 09:45 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mumbai News: मुंबई विद्यापीठात मॉलिक्युलर बायोलॉजी प्रशिक्षण! राष्ट्रीय नॅनोसायन्स आणि नॅनोटेक्नॉलॉजी केंद्राचा उपक्रम
1

Mumbai News: मुंबई विद्यापीठात मॉलिक्युलर बायोलॉजी प्रशिक्षण! राष्ट्रीय नॅनोसायन्स आणि नॅनोटेक्नॉलॉजी केंद्राचा उपक्रम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM
ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

May 18, 2026 | 08:41 PM
Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

May 18, 2026 | 08:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM