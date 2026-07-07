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डोंबिवली स्टेशन परिसरातील धोकादायक इमारतीचा काही भाग कोसळला; प्रशासनाच्या दुर्लक्षाचा नागरिकांचा आरोप

Updated On: Jul 07, 2026 | 07:46 PM IST
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सारांश

डोंबिवली पूर्वेतील स्टेशन परिसरातील सुमती निवास या धोकादायक इमारतीचा काही भाग अचानक कोसळल्याने परिसरात खळबळ उडाली. सुदैवाने इमारत रिकामी असल्यामुळे कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे.
  • एका सोसायटीवर कोसळल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते.
  • इमारतीचा काही भाग अचानक कोसळल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली
डोंबिवली पूर्वेतील स्टेशन परिसरात असलेल्या सुमती निवास या अति धोकादायक इमारतीचा काही भाग अचानक कोसळल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली. सुदैवाने ही इमारत रिकामी असल्यामुळे कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. मात्र, ही इमारत अत्यंत धोकादायक असल्याने इमारत पावसाळ्यापूर्वीच पाडकामाची कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांनी वारंवार केली होती. तरीही प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे.

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गेल्या सहा दिवसांपासून कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका हद्दीत मुसळधार पाऊस सुरू असून, त्याचा परिणाम शहरातील विविध भागांमध्ये दिसून येत आहे. अनेक ठिकाणी झाडे कोसळली आहेत, रस्त्यांवर पाणी साचले आहे लोकांच्या घरात पाणी शिरले आहे, तर कल्याणजवळील टिटवाळा येथे रस्त्याला भगदाड पडल्याची घटना घडली. याशिवाय, कल्याण पूर्वेतील केडीएमसीच्या आरोग्य विभागाची संरक्षण भिंत एका सोसायटीवर कोसळल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते.

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अशातच डोंबिवली पूर्वेतील स्टेशन परिसरातील सुमिती निवास इमारतीचा काही भाग कोसळल्याने धोकादायक इमारतींच्या प्रश्नाकडे पुन्हा एकदा लक्ष वेधले गेले आहे. आता तरी महापालिकेने तातडीने या धोकादायक इमारतीवर पाडकामाची कारवाई करून भविष्यातील संभाव्य दुर्घटना टाळावी, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.

Web Title: A portion of a dangerous building near dombivli station collapsed

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Published On: Jul 07, 2026 | 07:46 PM

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