Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

भररस्त्यात पेटवून घेतल्याने महिलेचा होरपळून मृत्यू; कराडच्या ओगलेवाडी-टेंभू रस्त्यावरील घटना

ओगलेवाडी-टेंभू रोडवरील गोवारे फाट्यावर गोवारे गावच्या बाजूकडून एक महिला गुरुवारी सायंकाळच्या सुमारास आली. बराचवेळ संबंधित महिला त्या ठिकाणी रस्त्याच्या बाजूला एकटीच उभी राहिली होती.

Updated On: Jan 02, 2026 | 11:20 AM
भररस्त्यात पेटवून घेतल्याने महिलेचा होरपळून मृत्यू; कराडच्या ओगलेवाडी-टेंभू रस्त्यावरील घटना

भररस्त्यात पेटवून घेतल्याने महिलेचा होरपळून मृत्यू; कराडच्या ओगलेवाडी-टेंभू रस्त्यावरील घटना (Photo Credit - X)

Follow Us:
Follow Us:

कराड : गोवारे फाट्यानजीक ओगलेवाडी-टेंभू रोडवर भररस्त्यात महिलेने ज्वलनशील पदार्थ अंगावर ओतून स्वतःला पेटवून घेतले. यामध्ये संबंधित महिला गंभीररित्या भाजल्याने त्यातच तिचा मृत्यू झाला. नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी ही धक्कादायक घटना घडली. गुरूवारी सायंकाळी ५.३० वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. रात्री उशिरापर्यंत संबंधित महिलेची ओळख पटली नव्हती.

याबाबत घटनास्थळावरून मिळालेली माहिती अशी की, ओगलेवाडी-टेंभू रोडवरील गोवारे फाट्यावर गोवारे गावच्या बाजूकडून एक महिला गुरुवारी सायंकाळच्या सुमारास आली. बराचवेळ संबंधित महिला त्या ठिकाणी रस्त्याच्या बाजूला एकटीच उभी राहिली होती. रस्त्यावरून ये-जा करणाऱ्या ग्रामस्थांनी तिला पाहिले होते. मात्र, ती कोणाचीतरी वाट पाहत असावी, असा समज झाल्याने तिच्याकडे कोणी विचारपूस केली नाही.

हेदेखील वाचा : बायको आहे की हडळ? कौटुंबिक वादातून उचलले टोकाचे पाऊल, उकळता चहा पतीच्या चेहऱ्यावर आणि…

दरम्यान, काही वेळातच ग्रामस्थांना समजण्यापूर्वीच महिलेने स्वतःच्या अंगावर ज्वलनशील पदार्थ ओतून घेत पेटवून घेतले. ग्रामस्थांनी आग विझवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तोपर्यंत संबंधित महिला गंभीररित्या भाजली होती, यात तिचा जागीच मृत्यू झाला.

कराड पोलिस घटनास्थळी दाखल

या घटनेची माहिती मिळताच कराड शहर पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक राजेश माळी व कर्मचारी घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी महिलेची ओळख पटविण्याचा प्रयत्न केला. तसेच मृतदेह शवविच्छेदनासाठी उपजिल्हा रुग्णालयात पाठविण्यात आला. रात्री उशिरापर्यंत महिलेची ओळख पटली नव्हती.

यमुना एक्स्प्रेस वेवर भीषण अपघात

दुसऱ्या एका घटनेत, यमुना एक्स्प्रेस वेवर एक भीषण अपघात झाल्याचे समोर आले आहे. पहाटेच्या वेळी दाट धुक्यामुळे यमुना एक्स्प्रेस वेवर अनेक वाहन एकमेकांवर धडकल्याचे समोर आले आहे. या भीषण अपघातात आग पसरून १३ जणांचा होरपळून मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली आहे. या भीषण अपघातात ४३ जण जखमी झाले आहेत. या अपघातात आठ बस आणि तीन वाहने एकमेकांना धडकली अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे. हा अपघात पहाटेच्या वेळी दाट धुक्यांमुळे झाला.

हेदेखील वाचा : Accident: यमुना एक्स्प्रेस वेवर धुक्यामुळे भीषण साखळी अपघात; वाहनांना आग लागून 13 जणांचा होरपळून मृत्यू, 43 जखमी

Web Title: A woman died after setting herself on fire incident in karad

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 02, 2026 | 11:15 AM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM