US Iran War : ‘आम्ही जगाच्या शांततेसाठी महान कार्य करतोय’ ; इराण युद्धावर ट्रम्प यांचे खळबळजनक विधान, तेलाच्या किंमतीवरही भाष्य

US Iran War : अमेरिका आणि इराण युद्ध काही थांबन्याचे नाव घेईना. दोन्ही देश एकमेकांवर सतत वार करत आहे. या हल्ल्यांदरम्यान डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक खळबळजनक विधान केले आहे.

Updated On: Mar 08, 2026 | 11:47 AM
Donald Trump

US Iran War : पृथ्वीवरील एक मोठा कॅन्सर...; इराणशी वादादरम्यान ट्रम्प यांचे खळबळजनक वक्तव्य, सांगितला युद्धाचा पुढील प्लॅन (फोटो सौजन्य: एआय जनरेटेड)

  • ट्रम्प यांनी इराणची नौदल क्षमता नष्ट केल्याचा केला दावा
  • युद्धामुळे जगभरात तेलाच्या किमतींमध्ये वाढ
  • मध्यपूर्वेत प्रचंड अस्थिरतेचे वातावरण
US Iran War News in Marathi : तेहरान/वॉशिंग्टन : मध्यपूर्वेतील तणाव एका धोकादायक वळणावर येऊन पोहोचला आहे. सध्या या युद्धामुळे जागितक राजकारण आणि अर्थकारणाला मोठा फटका बसला आहे. अमेरिका-इस्रायल विरुद्ध इराण संघर्ष (US-Israel Iran War) सलग दुसऱ्या आठवड्यातही सुरु आहे. याच वेळी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी एक खळबळजनक दावा केला आहे.

US Iran War : मध्यपूर्वेतील युद्धात मोठा ट्विस्ट! इराणने अमेरिकन सैन्याला घेतलं ताब्यात? जगभरात खळबळ

ट्रम्प यांनी इराणच्या लष्करी शक्तीबाबात आणि भविष्यातील तेल बाजारावर मोठा दावा केला आहे. इराणच्या लष्करी क्षमतेवर बोलताना त्यांनी म्हटले की, अमेरिका-इस्रायलने त्यांच्या नौदलाला पूर्णपणे नष्ट केले आहे. या मोहिमेला केवळ एक छोटी मोहिम म्हटले आहे. सध्या इराणला पूर्णपणे नष्ट करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे, तेहरानमधील इराणच्या अनेक लष्करी तळांवर आणि पायभूत सुविधांवर अमेरिका सतत हल्ले करत आहे. इस्रायलकडूनही बॉम्बफेक सुरु आहेत.

पृथ्वीवरील कॅन्सर मुळासकट उपसून टाकणार

या युद्धाचे समर्थन करत ट्रम्प यांनी इराण राजवट जगातील मोठा कॅन्सर असल्याचे म्हटले. त्यांना या कॅन्सरला मुळापासून उपटून टाकू, केवळ अमेरिका-इस्रायलसाठी नाही तर संपूर्ण जगासाठी इराण एक धोका असल्याचे म्हटले. जगाच्या शांतेतेसाठी आम्ही महान कार्य करत आहोत अशी बढाई देखील त्यांनी मारली.

तेलाच्या किंमतीबाबत भाष्य

याच वेळी ट्रम्प यांनी जागतिक बाजारातील तेलाच्या किंमतीवर बोलताना म्हटले की,  सध्या कच्चा तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत. सुरुवातील या वाढतील यात शंका नाही, परंतु युद्ध संपल्यानंतर त्या तितक्याच वेगानेही कमी होतील असे म्हटले आहे. हे विधान जगातकि बाजारपेठेसाठी अत्यंत महत्वाचे मानले जात आहे. पण याच वेळी सौदी अरेबियाच्या ऑईल फील्डसवर मोठा हल्ला झाला आहे.

युद्धाची सद्यस्थिती

सध्या मध्यपूर्वेत प्रचंड अस्थिरता पसरली आहे. इराणनही सतत अमेरिकेवर हल्ला करत आहे. नुकतेच इराणने अमेरिकन सैन्याला ताब्यात घेतल्याचाही दावा केला आहे. यामुळे जगभरात मोठी खळबळ उडाली आहे.

Middle East War : इराणच्या भात्यात चीनचं ब्रम्ह्मास्त्र! असं तंत्रज्ञान दिलं की अमेरिकेचे रडार निकामी, रशियाही गुप्तपणे करतोय मदत?

Frequently Asked Questions

  • Que: ट्रम्प यांनी इराणवरील हल्ल्याबाबत काय दावा केला आहे?

    Ans: ट्रम्प यांनी इराणवरी हल्ल्याबाबत बोलताना म्हटले की, अमेरिका-इस्रायलने केलेल्या संयुक्त कारवाईत इराणची नौदल क्षमता मोठ्या प्रमाणात नष्ट झाली आहे. ही कारवाई मोठा धोका दूर करण्यासाठी असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

  • Que: तेलाच्या किमतींबाबात ट्रम्प यांनी काय म्हटले?

    Ans: ट्रम्प यांच्या मते, युद्धामुळे तेलाच्या किंमती वाढू शकतात, परंतु नंतर त्या वेगाने कमीही होतील.

