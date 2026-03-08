Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Quinton de Kock चा राग अनावर! विश्वचषक फायनलपूर्वी आयसीसीवर केली टीका, नक्की झाले काय? वाचा सविस्तर प्रकरण

पाचव्या सामन्यात भारताकडून पराभव पत्करून स्पर्धेतून बाहेर पडलेला इंग्लंड संघ मायदेशी परतला आहे, ज्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेचा यष्टीरक्षक-फलंदाज क्विंटन डी कॉकने नाराजी व्यक्त केली आहे.

Updated On: Mar 08, 2026 | 11:12 AM
टी-२० विश्वचषकातून बाहेर पडल्यानंतरही, अनेक संघांना भारतातच राहावे लागत आहे. पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या लष्करी संघर्षामुळे हवाई प्रवासात व्यत्यय येत असल्याने हे घडले आहे. १ मार्च रोजी भारताकडून पराभव पत्करल्यानंतर स्पर्धेतून बाहेर पडलेला वेस्ट इंडिज संघ अजूनही भारतात अडकला आहे. त्यांचे खेळाडू सोशल मीडियाद्वारे सतत मदतीसाठी याचना करत आहेत. ४ मार्च रोजी उपांत्य फेरीत न्यूझीलंडकडून पराभव पत्करून बाहेर पडलेला दक्षिण आफ्रिका देखील अजूनही भारतात आहे. 

तथापि, पाचव्या सामन्यात भारताकडून पराभव पत्करून स्पर्धेतून बाहेर पडलेला इंग्लंड संघ मायदेशी परतला आहे, ज्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेचा यष्टीरक्षक-फलंदाज क्विंटन डी कॉकने नाराजी व्यक्त केली आहे. शनिवारी दक्षिण आफ्रिका आणि वेस्ट इंडिज या दोन्ही संघांपूर्वी इंग्लंड भारतातून मायदेशी परतणार असल्याने क्विंटन डी कॉक यांनी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेवर (आयसीसी) टीका केली आहे. वेस्ट इंडिज आणि दक्षिण आफ्रिका अजूनही कोलकात्यात अडकले असताना इंग्लंड त्यांच्या आधी निघून जात आहे हे “मजेदार” आहे असे डी कॉक यांनी सोशल मीडियावर म्हटले आहे.

IND vs NZ : ‘सभी एक ही लाइन चिपका रहे’ अंतिम सामन्यापूर्वी शाब्दिक युद्ध सुरू, सूर्यकुमार यादवने सँटनरवर केली टीका

क्विंटन डी कॉकने त्याच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर लिहिले, “मजेदार आयसीसी, आम्हाला काहीही ऐकू आले नाही! दरम्यान, इंग्लंड आपल्यासमोर कसा तरी बाहेर पडत आहे? वेस्ट इंडिज आणि दक्षिण आफ्रिका अंधारात आहेत! वेगवेगळ्या संघांवर इतरांपेक्षा जास्त परिणाम कसा होतो हे विचित्र आहे.”

इंग्लंडचा माजी कर्णधार मायकेल वॉननेही या मुद्द्यावर नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी एक्स वर लिहिले, “तर इंग्लंड गुरुवारी बाहेर पडला, आजच घरी चार्टर घ्या… वेस्ट इंडिज गेल्या रविवारी बाहेर पडला आणि अजूनही कोलकातामध्ये आहे… दक्षिण आफ्रिका त्याच स्थितीत आहे… इथेच पॉवर डायनॅमिक पूर्णपणे चुकीचा आहे… या परिस्थितीत सर्व संघांना समान वागणूक दिली पाहिजे… फक्त तुम्ही आयसीसी टेबलवर अधिक शक्तिशाली आहात म्हणून ते महत्त्वाचे नाही…”

इंग्लंड संघ शनिवारी संध्याकाळी मुंबईहून लंडनला रवाना होण्याची अपेक्षा आहे, तर दक्षिण आफ्रिका आणि वेस्ट इंडिज कोलकाताहून एकत्र उड्डाण करतील, कदाचित अँटिग्वाला जाण्यापूर्वी जोहान्सबर्गमध्ये थांबतील. दक्षिण आफ्रिका आणि वेस्ट इंडिज अद्याप नेमक्या प्रस्थान वेळेची पुष्टी होण्याची वाट पाहत आहेत, परंतु ते रविवारी होईल असे मानले जाते.

