अविमुक्तेश्वरानंद विरुद्ध केस करणाऱ्या आशुतोष ब्रह्मचारींवर प्राणघातक हल्ला; हत्येचा प्रयत्न

Avimukteswarananda News : उत्तर प्रदेश : मागील काही दिवसांपासून शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जोरदार चर्चेत आले आहेत. यापूर्वी त्यांनी नदीच्या घाटावर सरकारविरुद्ध घेतलेला आक्रमक पवित्रा, उपोषण आणि त्यानंतर त्यांच्यावर करण्यात आलेला लैंगिक अत्याचाराचा प्रयत्न या प्रकरणांमुळे ते चर्चेत राहिले आहेत. दरम्यान, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांच्याविरुद्ध न्यायालयात लैंगिक छळाचा खटला (Crime News) दाखल करणारे आशुतोष ब्रह्मचारी यांच्यावर प्राणघातक हल्ला करण्यात आला आहे. त्यांना जीवे मारण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. यामुळे उत्तर प्रदेशमध्ये (Uttar Pradesh News) चर्चांना उधाण आले आहे.
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांच्याविरुद्ध केस दाखल करणाऱ्या आशुतोष ब्रह्मचारी यांच्यावर रेवा एक्सप्रेस ट्रेनने प्रयागराजला जात असताना हल्ला करण्यात आला. ही घटना कौशाम्बी जिल्ह्यातील फतेहपूर आणि सिरथू रेल्वे स्थानकांदरम्यान घडली. मीडिया रिपोर्टनुसार, आशुतोष ब्रह्मचारी यांच्यावर धारदार शस्त्राने हल्ला करण्यात आला होता, ज्यामुळे ते गंभीर जखमी झाले होते. जीव वाचवण्यासाठी त्यांनी स्वतःला ट्रेनच्या शौचालयात कोंडून घेतले. त्यांच्या शरीराच्या अनेक भागांना दुखापत झाली होती आणि मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्राव देखील झाला आहे.
आशुतोष ब्रह्मचारी प्रयागराजला जाण्यासाठी करत होते प्रवास करत
जीवघेण्या हल्ल्याच्या घटनेनंतर आशुतोष ब्रह्मचारी जखमी अवस्थेत प्रयागराजला पोहोचले. सध्या त्यांची प्रकृती स्थीर असून त्यांच्यावर आवश्यक उपचार सुरु आहे. मीडियाशी संवाद साधताना त्यांनी सांगितले की, हल्लेखोर त्यांचे नाक कापण्याचा प्रयत्न करत होता. या हल्ल्यामागे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद असल्याचा संशय आशुतोष ब्रह्मचारी यांना आहे. सध्या त्यांची रुग्णालयात वैद्यकीय तपासणी सुरू आहे. त्यांनी प्रयागराज जीआरपीकडे एफआयआर नोंदवण्यासाठी अर्ज केला आहे, ज्यामध्ये स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद आणि इतरांना कट रचणारे म्हणून नाव देण्यात आले आहे. या प्रकरणात शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद यांच्यावर आणखी एक फौजदारी खटला दाखल होण्याची शक्यता आहे.
पूर्वी लैंगिक छळाचा आरोप
हे उल्लेखनीय आहे की आशुतोष ब्रह्मचारी यांनी यापूर्वी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांच्यावर लैंगिक छळाचे गंभीर आरोप केले होते आणि या संदर्भात त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. त्यांनी आरोप केला होता की पूरग्रस्त भागातील तरुण बटुकांना (धार्मिक विद्यार्थ्यांना) आश्रमात आणण्यात आले आणि त्यांच्यावर अत्याचार करण्यात आले.
प्रयागराजमध्ये पत्रकार परिषदेत आशुतोष ब्रह्मचारी यांनी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांच्यावर अनेक गंभीर आरोप केले. त्यांनी एका आश्रमात अनुचित वर्तनाचा दावा केला आणि अनेक व्यक्तींना आरोपी म्हणून नाव दिले. त्यांनी असेही म्हटले की जे लोक गंगा मातेला घाणेरडे म्हणतात ते गंगेत स्नान करू शकत नाहीत.